El exjefe de Renault denuncia ‘montaje’ de justicia japonesa

El expresidente de Renault-Nissan Carlos Ghosn denunció un “montaje” en su contra, en su primera aparición pública en Beirut desde su rocambolesca huida de Japón, donde está acusado de malversación de dinero.

En cuanto terminó la rueda de prensa, que duró 2 horas y media, Tokio calificó de “inaceptables” las críticas “unilaterales” de Ghosn a su sistema judicial. “Los cargos contra mí no tienen ninguna base”, dijo el ex alto directivo en una rueda de prensa en Beirut, y agregó que el sistema judicial lo consideraba “presunto culpable”. “Era rehén en Japón”, denunció, alegando su “inocencia”.



Ghosn, de 65 años, es objeto de cuatro acusaciones en Japón y denunció la “colusión por todas partes” entre Nissan y la fiscalía japonesa, sobre todo respecto a su arresto, y aseguró ser víctima de “un montaje” urdido justo cuando se disponía a hacer que la alianza entre Renault y Nissan fuera “irreversible” y negó que quisiera organizar una “fusión” pura y dura.



“Me apartaron de mi familia y de mis allegados”, declaró Ghosn en la que fue su primera comparecencia pública desde que llegó a Líbano, el 30 de diciembre.

La fiscalía libanesa, que ha recibido la orden de arresto cursada por Japón a través de Interpol, convocó al exejecutivo para un interrogatorio el jueves. Ghosn fue detenido en noviembre de 2018 cuando salía de su jet privado en Japón.

En abril de 2019 fue liberado bajo fianza tras haber pasado 130 días en prisión. Desde entonces estaba en arresto domiciliario y no podía salir del país, a la espera de un juicio cuya fecha todavía no había sido fijada. También tenía prohibido estar en contacto con su esposa, Carole, objeto de una orden de arresto de la justicia japonesa.



"Yo no hui de la justicia, hui de la injusticia y de la persecución”, reiteró, indicando que se presentaba ante los medios de todo el mundo para “limpiar su nombre”. Ghosn también prometió aportar “documentos” que probarían su inocencia. Según la prensa japonesa, Ghosn huyó tomando un avión privado en el aeropuerto internacional de Kansai, cerca de Osaka.