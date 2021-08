Campaña mundial por las mujeres de Afganistán

El temor global por la seguridad de las afganas lo expresa claramente la campaña mundial que acaba de iniciar Change.org, una plataforma digital abierta, fundada por el estadounidense Ben Rattray en San Francisco, California, en 2007, que cuenta con oficina en Colombia, y en la que participan hoy, globalmente, más de 165 millones de personas cada día.



“Las vidas y libertades de mujeres y niñas afganas están pendiendo de un hilo luego de que los talibanes se tomaran el poder en Afganistán” el pasado 15 de agosto, afirma.

Recuerda que bajo sus reglas, “las mujeres y niñas tienen prohibido estudiar, trabajar, mostrar su piel en público, acceder al servicio de salud, involucrarse en política e incluso hablar en público”.



(Lea además: EE. UU. pide ayuda a aerolíneas comerciales en la evacuación de Afganistán)



Además, menciona que las mujeres se ven amenazadas por “la violencia sexual y el matrimonio forzado con los combatientes talibanes”, atropellos que existieron cuando la organización fundamentalista islámica gobernó Afganistán entre 1996 y 2001.



Los decretos que los talibanes instalaron entonces llegaron a prohibir a las mujeres, incluso, que se rieran o que hicieran ruido al caminar, según Ángeles Espinosa en un artículo del diario El País de Madrid publicado en 2001.



Las afganas se quejaban de que habían nacido para nada. “No hay diferencia entre hablar, morir, reír y ser”, escribió la poeta, periodista y activista afgana Nadia Anjuman (1980-2005), asesinada a golpes por su esposo y sus familiares hace 16 años.



Ella retó a los que apoyan el régimen talibán. Estudiaba literatura y con otras amigas leían a escritores prohibidos como William Shakespeare, Honorato de Balzac, Fiodor Dostoievski y Charles Dickens, entre otros. A las mujeres entonces solo se les permitía coser y bordar, y si un padre enseñaba a leer a su hija, podía ser condenado a muerte.



Por eso y por otras razones, los firmantes de la campaña de Change.org están pidiendo a los gobiernos representados en la ONU y al Reino Unido que trabajen con urgencia para garantizar de inmediato un plan internacional para refugiados y otro acelerado de asilo para proteger a las mujeres, niñas y familias que se encuentren en mayor riesgo.

También, acciones urgentes para garantizar los derechos de las mujeres a movilizarse libremente y de forma segura, a seguir estudiando y trabajando, sin miedo a las restricciones y posibles represalias. Igualmente, para que se respeten sus derechos a acceder al servicio de salud, a participar en política, leyes, y a trabajar en organizaciones no gubernamentales, sin amenazas ni daños.



Los firmantes piden, además, la presencia inmediata de observadores internacionales en Afganistán y una ayuda urgente para los más vulnerables.



Jonatan Rodríguez, director de Change Colombia, le dijo a EL TIEMPO que la solidaridad de los países Latinoamericanos con Afganistán ha sido impresionante y que solo en Colombia se habían recogido más de 10.000 firmas hasta el viernes.



“Varios países de América Latina, como Argentina, Chile, México y Perú, han expresado su preocupación por Afganistán. Ciudadanos peruanos registrados allí fueron evacuados de Kabul el sábado, y gobiernos como el de Argentina proveen asistencia a cuatro argentinos que se encuentran en esa ciudad. México se unió también a las voces de los países que temen que el terrorismo vuelva a surgir en Afganistán tras la llegada de los talibanes”, afirmó.



Globalmente se registraron, hasta el viernes, unas 323.566 firmas de apoyo a la campaña de países como Alemania, Colombia, Francia, India, y México y, además, se desarrollaban como “20 campañas globales más con otros temas más específicos, como, por ejemplo, brindarle asilo al equipo femenino de robótica de Afganistán o crear pasajes seguros desde otros países para que los afganos puedan salir de su país y ser recibidos como refugiados”, añadió Rodríguez.



El Gobierno colombiano anunció que dará asilo a unos 4.000 afganos, que se sumarán a los 2 millones de venezolanos que hay actualmente en el país.



La situación es grave en Afganistán. Muchas viudas afganas han tenido que recurrir a la mendicidad para sostener a sus familias en el pasado, y preocupan la creciente pobreza y el desplazamiento.



En julio pasado, Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, alertó que una crisis humanitaria se cernía sobre Afganistán, en la medida en que se recrudecía el conflicto.

“Desde enero de 2021, unos 270.000 afganos se han visto forzados a desplazarse dentro del país –principalmente a causa de la inseguridad y de la violencia–, lo que sitúa la cifra global de población desarraigada en 3,5 millones de personas”, dijo la ONU.



(Le puede interesar: Una afgana da a luz durante un vuelo de evacuación)

¿Lobos con piel de oveja?

Aunque el gobierno talibán ha tratado de mostrar al mundo que llegó al poder con un espíritu de paz y entendimiento, nadie lo cree, y los que conocen sus métodos afirman que es preciso leer entre líneas.



En una reciente rueda de prensa, el portavoz del nuevo gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que “no habrá violencia contra las mujeres” y que “no se permitirá ningún prejuicio contra ellas”.



Pero también afirmó: “Los valores islámicos son nuestro marco de referencia”. Lo que significaría el regreso de todos los atropellos cometidos contra las mujeres en el régimen anterior, en los 90.



“Los talibanes han empezado a ir casa por casa buscando a las mujeres activistas”, le denunció Humira Saqib, una conocida periodista y defensora de los derechos de la mujer, al diario El País de Madrid a mediados de la semana pasada.



“Las activistas estamos atrapadas aquí, nos escondemos en casas de amigos o familiares y no podemos salir (a la calle) por el riesgo que corremos”.



Sumado a eso, el jueves combatientes talibanes, que perseguían a un periodista que trabajaba con la cadena pública alemana internacional Deutsche Welle (DW) en Afganistán, entraron a su casa y mataron a tiros a un miembro de su familia e hirieron gravemente a otro el jueves pasado.



El periodista y otros familiares suyos lograron escapar, pero el hecho ilustró “el grave peligro en el que se encuentran todos nuestros empleados y sus familias en Afganistán”, dijo en un comunicado Peter Limbourg, director general de DW.



“Está claro que los talibanes ya están llevando a cabo operaciones organizadas de búsqueda de periodistas, tanto en Kabul como en las provincias”, afirmó.



Malala Yousafzai, la mujer más joven de la historia en obtener el Premio Nobel de la Paz, a los 17 años, en el 2014, también estaba muy preocupada con lo que sucede porque no solo conoce bien el miedo de las afganas, sino porque ella misma lo vivió siendo una niña, cuando los combatientes talibanes tomaron su pueblo en 2007.



“Escondí mis libros bajo mi largo y grueso chaúl y caminé a la escuela con miedo”, escribió en un artículo de opinión. “Cinco años después, cuando tenía 15 años, los talibanes intentaron matarme por alzar la voz sobre mi derecho a ir a la escuela”.



Con la ayuda de organismos internacionales y de los Estados Unidos, Malala consiguió garantizar la educación de cientos de niñas, la capacitación de lideresas sociales y la mejoría de los servicios de salud materna, pero ahora todos esos logros peligran, después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó la salida de las tropas de su país de Afganistán y de que colapsaron las fuerzas de seguridad afganas creadas y apoyadas por los países occidentales.



Para completar el ciclo de miedo, hace poco los talibanes entraron a una oficina bancaria y ordenaron que las nueve empleadas del lugar abandonaran sus puestos de trabajo en Kandahar, al sur, según información de la agencia inglesa Reuters. También se ha informado que habrían cerrado las clínicas de atención médica para mujeres.

Por lo tanto, decenas de personas seguían intentando huir por aeropuertos y vías terrestres hasta el viernes por la tarde, mientras crecía la preocupación internacional sobre el futuro de Afganistán.



Analistas sostienen que lo peor es que la vertiginosa toma del poder por los talibanes en Afganistán se gestó mucho antes de la toma de Kabul, el pasado 15 de agosto, y que el primer paso se dio hace más de un año, cuando se firmó en Doha (Catar) el llamado Acuerdo para Traer la Paz a Afganistán, suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos presidido por Donald Trump y los talibanes, el 29 de febrero de 2020, a cambio de que no permitieran que el territorio afgano fuera utilizado para planear o realizar acciones que amenazaran la seguridad de los Estados Unidos.



Ese acuerdo fijó un calendario para la retirada definitiva de las tropas de Estados Unidos y las de sus aliados de Afganistán, favoreció la salida del presidente Ashraf Ghani del país y el temor a que los talibanes restauren el régimen integrista que impusieron en Afganistán antes de la invasión occidental, de acuerdo con varios analistas.



Hasta hoy, no puede afirmarse que las afganas sean las mujeres que más peligro corren en el mundo, pues las cifras sobre la vulneración de sus derechos son inciertas; los récords históricos, imprecisos, y la información, insuficiente, según Rodríguez, el director de Change.org Colombia.



(Lea además: Los derechos de la mujer se fijarán en diálogo 'intraafgano', talibanes)



Pero dice que las mujeres y los niños representaron cerca de la mitad de las víctimas civiles de la guerra en Afganistán, según el informe sobre ‘Protección de civiles en conflictos armados’, del primer semestre de 2021, realizado por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (Unama).



“Las mujeres y los niños representaron el 46 por ciento de las víctimas civiles de la guerra en Afganistán. El 32 por ciento fueron niños, con 468 muertos y 1.214 heridos, y el 14 por ciento, mujeres, con 219 fallecidas y 508 lesionadas”.



Rodríguez estaba preocupado el viernes porque “la comunidad internacional y los gobiernos seguían respondiendo de forma reactiva a la velocidad de los acontecimientos en Afganistán, con respuestas centradas en evacuaciones y rechazos, pero sin un análisis detallado ni respuestas concretas respecto a la situación y el futuro incierto de las mujeres y los niños en ese país”.



Por eso, para él, “ahora, más que nunca, es necesaria la presión internacional para que este tema sea uno de los más importantes de la nueva agenda humanitaria y del gobierno de transición en Afganistán”.



GLORIA HELENA REY

ESPECIAL PARA EL TIEMPO​

Otras noticias de Oriente Medio: