Israel reivindica bombardeos de ‘gran magnitud’ en Siria

El ataque se produjo, señalaron las Fuerzas Militares, "en respuesta" a disparos de cohetes producidos la víspera. El martes, el sistema de defensa antimisiles israelí había interceptado cuatro cohetes lanzados desde Siria "por elementos iraníes" en dirección del norte de Israel, según el ejército de este país.

El Observatorio sirio de derechos humanos (OSDH), una ONG que dispone de una gran red de fuentes en el país en guerra, informó que Israel realizó los primeros bombardeos de represalia.



El miércoles por la mañana, el ejército israelí reivindicó nuevos bombardeos de "gran magnitud" contra posiciones del régimen sirio y de las fuerzas iraníes de Al-Qods en Siria, país aliado de Irán, el gran enemigo regional del Estado hebreo.



"¡Quien nos ataca será atacado! Es lo que hemos hecho esta noche contra objetivos militares sirios y de las fuerzas al-Qods iraníes en Siria", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente en plenas negociaciones para mantenerse en el poder.

"Aviones de combate israelíes golpearon una decena de objetivos militares de las fuerzas de Al Qods y de las fuerzas armadas sirias, incluyendo misiles tierra-aire, cuarteles generales, depósitos y bases militares", precisó el ejército en un comunicado. Once combatientes, entre ellos siete extranjeros, murieron en los bombardeos israelíes, según el OSDH.

¡Quien nos ataca será atacado! Es lo que hemos hecho esta noche contra objetivos militares sirios FACEBOOK

TWITTER

"No podemos confirmar si los siete extranjeros son todos iraníes o milicianos proiraníes de diferentes nacionalidades", explicó a la AFP Rami Abdel Rahman, director del OSDH

Breve y muy intenso

"Fue breve y muy intenso" declaró a la AFP el portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus. "El principal objetivo fue el ‘edificio de cristal’ " situado en el "perímetro militar del aeropuerto internacional de Damasco", según él. "Se trata del principal inmueble que sirve a los Guardianes de la Revolución (iraní) para coordinar el transporte de material militar de Irán a Siria y otros lugares", agregó.



Israel realiza frecuentemente ataques aéreos y de misiles contra objetivos iraníes en territorio de Siria desde que este país está sumido en la guerra, en 2011, pero muy raramente formula comentarios sobre las operaciones.



Pero esta vez el ejército señaló que "un misil antiaéreo sirio había sido lanzado, a pesar de las claras advertencias para que no lo hicieran".



Inicialmente, la agencia noticiosa oficial siria Sana informó que el sistema de defensa antiaéreo de ese país había realizado disparos de interceptación contra misiles "hostiles" en las proximidades de Damasco. Según Sana, se trató de un "importante ataque" con misiles lanzados desde "aviones caza israelíes".



Los militares israelíes afirmaron que los disparos sirios "no causaron víctimas" y que "todos los pilotos volvieron sanos y salvos" a su base. "Responsabilizamos al régimen sirio por las acciones que tienen lugar en su territorio, y les advertimos que no permitan nuevos ataques contra Israel", señalaron.



AFP