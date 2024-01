Blinken afirma que Abás está comprometido con reformar la Autoridad Palestina

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró este miércoles que el presidente palestino, Mahmud Abás, está "comprometido" con reformar la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para "asumir la responsabilidad en Gaza" y unificarla con Cisjordania bajo un mismo liderazgo.

"En términos de reforma de la Autoridad Palestina, no quiero hablar en nombre del presidente Abás, pero creo que lo que me llevo de esta reunión es que está comprometido con ello y muy preparado para seguir adelante", dijo Blinken desde Baréin y tras mantener una reunión con el palestino en la ciudad cisjordana de Ramala.



El estadounidense indicó que habló con Abás de "la importancia" de reformar la ANP "para que pueda asumir la responsabilidad en Gaza y para que Gaza y Cisjordania puedan estar reunidas bajo un liderazgo palestino", algo que aseguró que se está abordando también entre otros líderes árabes de Oriente Medio.



"El presidente Abás me dejó claro que está dispuesto a seguir adelante y a participar en todos estos esfuerzos", aseguró Blinken en declaraciones a la prensa.



(Lea también: Antony Blinken vuelve a Israel para prevenir una propagación de la guerra en Gaza)

Facebook Twitter Linkedin

Antony Blinken durante su viaje de una semana por Oriente Medio. Foto: AFP

Asimismo, indicó que durante su gira por Oriente Medio esta semana ha abordado con diferentes líderes "el día de después" en Gaza, así como el trabajo necesario para que el enclave palestino "se recupere", un esfuerzo que los países de la región "están claramente dispuestos a realizar".



En este sentido, apuntó que sus conversaciones se centraron también en los esfuerzos para "integrar la región y hacerlo de una manera que garantice la seguridad de Israel y también proporcione un camino para que los palestinos tengan un Estado propio".



"Está claro que los países de la región tienen la necesidad de evitar que el conflicto se extienda, pero también de encontrar un mejor camino a seguir para la región en su conjunto y en particular para los palestinos e israelíes", indicó Blinken, que aseguró que existe "una verdadera sensación de urgencia" en este tema.



(Además: Volver o no a los kibutz del sur: la dura decisión de los evacuados en Israel)

Está claro que los países de la región tienen la necesidad de evitar que el conflicto se extienda FACEBOOK

TWITTER

La ANP no tiene control sobre la Franja de Gaza, gobernada de facto por el grupo islamista Hamás desde 2007.



Sin embargo, EE. UU. y parte de la comunidad internacional abogan por el retorno de la ANP a la Franja, cuando termine la guerra, para evitar el retorno de Hamás u otros grupos extremistas al poder, pero también la colonización por parte de Israel, que desmanteló sus últimos asentamientos en el interior del enclave en 2005.



No obstante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no parece dispuesto a ceder el control a la ANP e insiste en que Israel debe mantener el control de la seguridad en el enclave palestino.

EFE