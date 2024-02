Joe Biden vislumbra una tregua entre Israel y Hamás durante la celebración del Ramadán

Israel y Hamás podrían iniciar el lunes próximo una tregua que se extendería durante el mes del Ramadán, reveló el presidente estadounidense, Joe Biden, quien planteó la posibilidad de un acuerdo que incluiría la liberación de decenas de rehenes en la Franja de Gaza.



(Además: Hungría aprueba y levanta el último obstáculo a la entrada de Suecia a la Otán)



El proyecto de acuerdo ha sido mediado por Egipto, Catar, Estados Unidos, Francia y otros, que buscan un alto el fuego de seis semanas y la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, que desataron la guerra.

Dicho entendimiento podría incluir la liberación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes, según medios de prensa.



"Mi esperanza es que tengamos un alto el fuego para el próximo lunes", dijo Biden a periodistas durante un viaje a Nueva York, al ser consultado cuándo estaría listo el acuerdo. "Estamos cerca, no estamos ahí todavía", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Joe Biden y Seth Meyers Foto: Jim Watson / AFP

Posteriormente aseguró que está al alcance un acuerdo "en principio" para una tregua que se extendería durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza el 10 u 11 de marzo, dependiendo del país.



(Lea también: Los casos que estudia la Corte de EE.UU. que determinarían futuro de las redes sociales)

El Ramadán está cerca y ha habido un acuerdo de los israelíes de que no realizarán actividades durante el Ramadán para darnos tiempo de sacar a todos los rehenes FACEBOOK

TWITTER

"El Ramadán está cerca y ha habido un acuerdo de los israelíes de que no realizarán actividades durante el Ramadán para darnos tiempo de sacar a todos los rehenes", dijo Biden en una entrevista en el programa nocturno del animador Seth Meyers en la NBC.



Un responsable israelí no identificado dijo al portal de noticias Ynet que "la dirección es positiva".



Según fuentes palestinas del grupo en Egipto -país mediador-, que pidieron el anonimato, la propuesta incluye la liberación de todas las mujeres, hombres mayores de 50 años y niños israelíes menores de 19 años en manos de Hamás, así como enfermos, lo que en total serían 40 rehenes.



Por la parte israelí, se excarcelará a 400 presos palestinos y no volverá a arrestarlos, según la fuente, que añadió que durante este alto el fuego se permitirá "la vuelta gradual de los civiles desplazados al norte de Gaza con excepción de los hombres en edad de servicio militar".

Facebook Twitter Linkedin

Concentración frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu para exigir liberación de rehenes. Foto: EFE

Siempre de acuerdo a la fuente, dado que Hamás no lo ha anunciado oficialmente hasta el momento, en el borrador se incluye la reparación de los hospitales, las panaderías en Gaza y también se permitirá la entrada a diario de 500 camiones con ayuda humanitaria.



(Le recomendamos: ¿En qué consiste la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza que aprobó Europa?)



Igualmente, se indicó que la propuesta que surgió de los recientes diálogos en París es "estadounidense" y su fin es "dar al primer ministro israelí más tiempo para preparar un nuevo ataque", en alusión a la posible ofensiva contra la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur del enclave palestino y fronteriza con Egipto.



Este lunes, fuentes cercanas a las conversaciones en Doha dijeron a EFE que estas negociaciones "han sido testigos de grandes avances" para alcanzar "una base sólida" sobre el intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en cárceles de Israel.

Facebook Twitter Linkedin

Palestinos buscan sobrevivientes y cuerpos entre los escombros de un edificio tras los bombardeos israelíes en Rafah, sur de Gaza. Foto: AFP

Por su parte, una fuente cercana a Hamás dijo a EFE que las reuniones de Doha están centradas en identificar a los rehenes israelíes y a los prisioneros palestinos que deben ser liberados, así como las condiciones para un alto el fuego y el retorno paulatino de los gazatíes al norte de la Franja.



El informante indicó que los avances logrados hasta el momento han sido posibles gracias a que Hamás "abandonara su exigencia de un alto el fuego permanente" a cambio de la liberación de los rehenes pero con la condición de implementar una tregua de seis semanas durante la cual las conversaciones para detener la guerra empiecen "lo antes posible".



(Siga leyendo: El 'Archivo apostólico' desvela sus secretos antes de la jubilación del obispo Pagano)



AFP Y EFE