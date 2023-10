'Hamás será aplastado': Netanyahu sube el tono en visita de Antony Blinken a Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió este jueves acabar con el movimiento islamista Hamás, e instó al mundo a tratar a sus milicianos del mismo modo que al grupo yihadista Estado Islámico (EI).



"Tal como el Estado Islámico fue aplastado, Hamás será aplastado. Y Hamás debería ser tratado exactamente del mismo modo que fue tratado el EI", declaró Netanyahu durante una visita del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken.



Netanyahu sube el tono durante visita de Blinken

Benjamin Netanyahu, en la visita de Blinken. Foto: AFP

Durante su discurso, Netanyahu calificó a los integrantes de Hamás como "bárbaros". Por su parte, Blinken confirmó que ya son 25 los estadounidenses fallecidos en medio de la nueva escalada del conflicto.



“Lamentamos la pérdida de todas las vidas inocentes (civiles de todas las religiones, de todas las nacionalidades) que han sido asesinados”, dijo el secretario de Estado de EE. UU.



Netanyahu, que habló en hebreo y en inglés, afirmó en la misma comparecencia ante los medios que la visita de Blinken es "otro ejemplo tangible del apoyo inequívoco de EE.UU. a Israel".



Hizo hincapié en que "Hamás ha demostrado ser enemigo de la civilización" con la masacre de jóvenes en un festival de música al aire libre y la matanza de familias enteras, entre otras acciones.



"El presidente (Joe) Biden tenía razón cuando llamó a esto 'pura maldad", opinó el primer ministro, que igualó Hamás al grupo terrorista Estado Islámico (EI) y anticipó que la organización será "aplastada", como ocurrió con el "dáesh".



'No hay ningún pretexto para estos actos horrendos': el mensaje de Blinken

Antony Blinken, en su visita a Israel. Foto: AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que el grupo islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza y que lanzó el sábado pasado un ataque por tierra, mar y aire contra Israel, no ha cometido esos "actos atroces con los intereses del pueblo palestino en mente".



"No hay ningún pretexto para estos actos horrendos", destacó Blinken, quien inició su intervención alegando que no solo ha venido a Israel como secretario de Estado, sino también como judío.



Asimismo, Blinken insistió este jueves en Tel Aviv que, mientras su país exista, Israel no tendrá que defenderse por su cuenta.



"El mensaje que traigo a Israel es que puede que sean suficientemente fuertes para defenderse por su cuenta, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrán que hacerlo. Estaremos siempre ahí a su lado", dijo el funcionario norteamericano.

*Con información de EFE y AFP