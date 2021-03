Dos bebés muertos antes del parto dieron positivo para covid-19

Dos casos de bebés que murieron en el útero de sus madres y que posteriormente en las pruebas de laboratorio dieron positivo para covid-19, han generado sorpresa en los últimos días. El diario ‘The Times of Israel’, informó que en ese país se presentaron los dos acontecimientos similares en menos de dos semanas.



(Lea también: Al mediodía llegan las 117.000 vacunas del mecanismo Covax).

El primero de ellos se dio a conocer el pasado sábado, luego de que el hospital israelí Meir Medical Center reportó el fallecimiento del bebé de una mujer que estaba infectada con el coronavirus. Según el centro médico, la mujer se encontraba en la semana 36 de embarazo y tuvo que buscar ayuda médica después de sentirse enferma.



Al examinarla y hacer los exámenes respectivos, el cuerpo médico encontró que el feto había muerto en el útero y posteriormente comprobó mediante laboratorios, que el bebé también estaba infectado con el virus. Sin embargo, el hospital dijo que actualmente no puede vincular la muerte con el covid-19.



(Además: El tercer pico puede llegar y es tarea de todos evitarlo).



El otro caso, por su parte, se había presentado la semana anterior, en el mismo país, cuando una mujer de 29 años, que se encontraba en la semana 25 de embarazo, perdió a su bebé y, posteriormente, en las pruebas realizadas se descubrió que el pequeño también era portador del virus.



Para este caso puntualmente, el doctor Tal Brosh, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Assuta en Ashdod, Israel, donde había sido internada esta mujer, dijo que "el feto se infectó a través de la placenta y, con un grado muy alto de certeza, [podemos decir] murió debido al coronavirus", informó el médico a ‘Ynet News’.



(Le puede interesar: Bill Gates predice cuándo se volverá a viajar con normalidad).



Los dos casos se presentaron muy recientemente y aún faltan investigaciones por desarrollar por lo que no se puede afirmar que los decesos se presentaron como consecuencia del covid-19 en los fetos. Sin embargo, en los dos casos sí se comprueba que un bebé se puede contagiar dentro del útero a través de la placenta. Hasta el momento se había presentado que los bebés se contagiaban después del parto en el contacto con la madre y las investigaciones habían señalado que la infección transplacentaria era extremadamente rara.



“Debido a que el feto se infectó en el útero, es probable que la muerte fuera causada por el coronavirus”, indicó el doctor Yossi Tobin, director de la sala de maternidad del hospital Assuta.

Vacunación en embarazo

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ahora sugiere la vacunación, siempre y cuando el embarazo no sea de alto riesgo. Foto: iStock

Luego de presentarse estos dos casos y de que varias mujeres en estado de embarazo hayan tenido complicaciones por covid-19 que finalmente derivaron en una cesárea de urgencia, el Ministerio de Salud de Israel aconsejó a las mujeres es gestación para que también reciban la vacuna.



Otros entes internacionales como Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, han hecho la misma recomendación, teniendo en cuenta que, de acuerdo con datos de observación, “las personas embarazadas con COVID-19 tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente, lo que incluye enfermedades que podrían derivar en el ingreso en la UCI, asistencia respiratoria mecánica y muerte, en comparación con las mujeres en edad reproductiva que no están embarazadas”, informa en su página.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, hace un mes precisamente le había dado un vuelco a su recomendación de no vacunar contra covid-19 a mujeres en estado de gestación, y ahora sugiere la vacunación, siempre y cuando el embarazo no sea de alto riesgo.



(Lea más aquí: ¿Mujeres embarazadas podrán recibir la vacuna contra el covid-19?).



Israel ha sido uno de los países con una exitosa campaña de vacunación contra el covid-19 y la tasa de inoculación entre ancianos de más 70 años rebasa el 90 %, más del 80 % de habitantes que superan los 50 ya recibieron la primera dosis, y los inoculados en la franja de edad de entre 20 y 29 años son casi el 60 %.



(En contexto: Vacunación en Israel: la mitad de la población recibió el tratamiento).



Además, el gobierno israelí autorizó la vacunación contra el coronavirus de palestinos residentes en Cisjordania que cuenten con permisos de trabajo en Israel o en colonias. Ahora se sumaría la vacunación de mujeres en estado de embarazo, de acuerdo con la reciente recomendación del Ministerio de Salud.



Tendencias EL TIEMPO