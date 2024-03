Aviones militares de Estados Unidos comienzan a lanzar ayuda humanitaria para Gaza

Tres aviones militares de carga estadounidenses lanzaron alimentos desde el aire en la Franja de Gaza el sábado, confirmó a la AFP un alto funcionario, en momentos en que ese territorio palestino enfrenta una creciente crisis humanitaria tras meses de conflicto.

"Llevamos a cabo un lanzamiento aéreo combinado de asistencia humanitaria en Gaza", dijo un responsable del Comando Central estadounidense en la región (Centcom) bajo condición de anonimato. Tres C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense realizaron operaciones para proporcionar "ayuda a los civiles afectados por el conflicto en curso".



Los aviones arrojaron "66 bultos en total de comidas sin carne de cerdo", detalló el funcionario, añadiendo que aún no dispone de una cifra sobre el tonelaje total lanzado.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la ayuda humanitaria que fue lanzada por aviones para Gaza. Foto: Aline MANOUKIAN / AFP

El presidente Joe Biden anunció el día anterior que Estados Unidos comenzaría a entregar suministros desde el aire a Gaza, tras la muerte de más de 100 palestinos en un ataque israelí cuando rodeaban un convoy de ayuda el jueves.



En ese incidente, decenas de palestinos desesperados murieron mientras se apresuraban a llegar hasta un convoy en el norte de Gaza, sitiada militarmente desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, y donde la ONU ha advertido sobre una crisis humanitaria y severa hambruna.



Biden ha presionado a Israel para que reduzca las bajas civiles y permita la entrada de ayuda a la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo ha mantenido la asistencia militar para ese aliado tradicional de Estados Unidos.



El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, señaló el viernes que Estados Unidos planea realizar múltiples lanzamientos aéreos que durarían semanas.La describió como una "difícil operación militar" que requirió una cuidadosa planificación por parte del Pentágono para la seguridad tanto de los civiles de Gaza como del personal militar estadounidense.

Facebook Twitter Linkedin

Cadáveres de personas muertas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud que se precipitaba hacia un punto de distribución de ayuda en la ciudad de Gaza. Foto: AFP

Las dificultades para lanzar la ayuda

Ante la situación humanitaria desesperada en Gaza, varios países empezaron a lanzar ayuda en paracaídas al territorio palestino, un método difícil e insuficiente para satisfacer las enormes necesidades de la población, según varios actores implicados.



Jordania, Egipto o Emiratos Árabes Unidos ya comenzaron a enviar ayuda humanitaria en paracaídas sobre Gaza y Estados Unidos anunció que "en los próximos días" participará en estas operaciones.



Pero un responsable estadounidense reconoció que "no son más que una gota de agua en el océano" de necesidades de este enclave arrasado por casi cinco meses de guerra y sin apenas acceso a comida, agua o medicamentos.



La entrada de ayuda humanitaria a la Franja se ha reducido al mínimo desde el estallido de la guerra el 7 de octubre y Naciones Unidas alerta de que la hambruna es "casi inevitable" en este estrecho y denso territorio de 2,4 millones de habitantes.

Facebook Twitter Linkedin

Un niño palestino pasa junto a los escombros de un edificio del campo de refugiados palestinos de Maghazi. Foto: AFP

El conflicto estalló con el ataque de los milicianos de Hamás en el sur de Israel, que dejó 1.160 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP en base a cifras oficiales israelíes.



La ofensiva aérea y terrestre lanzada en respuesta por Israel ha matado hasta ahora a más de 30.200 personas, principalmente mujeres y niños, según Hamás, catalogado por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea como grupo "terrorista".



En el norte de la Franja de Gaza, donde comenzó la ofensiva terrestre israelí, muchos habitantes no pueden comer más que forraje.



Y según el Ministerio de Salud de este territorio controlado por el movimiento islamista palestino Hamás, diez niños ya han muerto por "malnutrición y deshidratación".



Los envíos aéreos fueron un breve alivio, pero insuficiente, para algunos habitantes como Imad Dughmosh, entrevistado por la AFP en la localidad de Al Sabra, en el centro de la Franja.



"A fin de cuentas, he podido recuperar bolsas de pasta y de queso, pero mis primos no consiguieron nada", dijo este hombre de 44 años. "Estoy contento de tener comida para los niños, pero no basta".



El lanzamiento de ayuda en paracaídas conlleva riesgos de accidentes en una zona superpoblada, pero también de imprecisiones en los envíos.



Habitantes de Gaza dijeron a la AFP que numerosos palés cargados de ayuda acabaron por aterrizar en medio del Mediterráneo.



"La mayoría de la ayuda cayó en el mar hoy. Y los paracaídas que llegaron el jueves y el viernes cayeron todos en el mar, excepto un número muy pequeño", aseguró el viernes Hani Ghabun, que vive en la ciudad de Gaza con su mujer y sus cinco niños.



Según él, "harían falta cientos de toneladas de ayuda para luchar contra el hambre y alimentar a la población".

Facebook Twitter Linkedin

Hombres palestinos caminan en el campo de refugiados palestinos de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AFP

¿Y la tregua?

Una delegación de Hamás viaja este sábado a El Cairo para participar en las negociaciones para lograr tregua en la Franja de Gaza y un alto funcionario estadounidense afirmó que "la pelota está en el campo" del movimiento palestino.



Una fuente próxima al movimiento islamista palestino, en guerra con Israel desde hace casi cinco meses, indicó a la AFP que los representantes que se desplazaron a Egipto entregarán una "respuesta oficial" a una propuesta concertada con negociadores israelíes en París a finales de enero.



Catar, Egipto y Estados Unidos intentan lograr un acuerdo entre Hamás e Israel que incluya una tregua de seis semanas y la liberación de rehenes a cambio de la puesta en libertad de palestinos presos en Israel antes del ramadán, que empieza el 10 o el 11 de marzo.



Los negociadores "reanudarán el domingo en El Cairo las negociaciones para una tregua en Gaza", informó la cadena egipcia AlQahera News.





AFP