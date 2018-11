¿Ha pensado en alquilar moda y electrónica? Esta tendencia crece

Alquilar un teléfono de alta gama durante un año o pagar una tarifa plana mensual para estrenar ropa todos los días son algunas de las últimas tendencias entre los jóvenes chinos que están revolucionando los hábitos de consumo del país asiático.

En los últimos años, cientos de empresas emergentes ('start-ups') han logrado seducir a millones de usuarios en China mediante aplicaciones móviles que ofrecen todo tipo de servicios -por un tiempo determinado y a un precio muy bajo-, y que ahora se amplían a sectores como la moda o la electrónica de consumo.



Entre ellas figura YCloset, que por una tarifa mensual de 499 yuanes (72 dólares, 63 euros) permite a sus clientes utilizar prendas ilimitadas durante 30 días, que son entregadas y recogidas -para llevarlas a la lavandería una vez usadas- por la empresa.

"Me gusta más la idea de alquilar porque no creo que el sistema de reciclaje esté tan desarrollado en China. Los usuarios de estas aplicaciones al menos usan lo que alquilan", comenta a Efe Wei Wei, una joven pequinesa entusiasta con el auge de esta tendencia.



Según dijo, la aplicación no sólo posibilita "estrenar ropa diferente cada día", sino que es "sostenible" tanto con el medio ambiente como los bolsillos de la incipiente clase media del país.



"Antes mucha gente utilizaba estas aplicaciones para probar marcas de lujo que no se podían permitir, pero ahora abarca a todo tipo de prendas. La gente busca, sobre todo, variedad a poco coste", apunta la joven, quien añade que "no tiene sentido comprar ropa que al final sólo vas a usar una o dos veces al año".



YCloset, fundada en 2015 y que cuenta con más de 15 millones de usuarios -en una industria que podría exceder los 100.000 millones de yuanes (14.413 millones de dólares, 12.622 millones de euros)-, ha dado también la oportunidad a muchos diseñadores de dar a conocer sus prendas, explicó a Efe la directora ejecutiva y fundadora de la compañía, Stella Liu.



"Tenemos más de un millón de artículos en 'stock' en diferentes categorías, con la garantía de que recibirán sus piezas limpiadas profesionalmente", aclaró Liu, y señaló que sus suscriptores -en su mayoría mujeres de entre 22 y 35 años con ingresos medios y altos- también obtienen acceso "a una red digital" en la que comparten publicaciones que sirven de inspiración para otros usuarios.



Asimismo, Liu reveló que la compañía va aumentar su gasto en inteligencia artificial y grandes bases de datos "para operar mejor el negocio" y "ofrecer a los usuarios una gama más amplia de servicios personalizados" de acuerdo a sus preferencias.



El desempeño de la 'start-up' llamó la atención de los gigantes Alibaba, Softbank y Sequoia, que el año pasado invirtieron 50 millones de dólares (43,8 millones de euros) en la empresa.



Ahora, YCloset opera con los principales distribuidores del país, como Taobao y Tmall, ambos operados por Alibaba.



Además de moda, este tipo de compañías ofrecen mediante sus aplicaciones todo tipo de productos, pasando por servicios inmobiliarios, transporte -como los populares alquileres de bicicletas y de automóviles- o electrónica de consumo, como es el caso de cámaras de fotos y móviles de alta gama.



"Por unos 4.000 yuanes (577 dólares, 505 euros) al año, Zhima Credit -una empresa afiliada a Alibaba que da privilegios a sus usuarios según sus compras e interacciones en las redes sociales- te da la oportunidad de alquilar por un año el último modelo de Apple, el iPhoneX", dice Wei Wei, que no dejó pasar la oferta.



Un informe publicado por el Centro de Información del Estado muestra que la economía compartida se ha extendido por todo el país, con un volumen de transacciones que alcanzó los 4,92 billones de yuanes (709.120 millones de dólares, 621.002 millones de euros) en 2017, un 47 % más con respecto al año anterior, según recoge el periódico China Daily.



Es por ello que las grandes corporaciones y el Gobierno chino está apostando fuertemente por esta modalidad económica, a la que ve como una fuerza que impulse el crecimiento económico ya que, según proyecciones gubernamentales, la economía compartida contribuirá al 10 % de la producción económica de China para 2020, frente al casi 3 % que supuso en 2015.



EFE