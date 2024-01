Sudáfrica acusa a Israel de 'patrón de conducta genocida' en Gaza; Netanyahu lo negó

El equipo legal de Sudáfrica comenzó este jueves a exponer sus argumentos legales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, para exigir medidas cautelares urgentes contra Israel, a la que acusa de tener “una intención genocida” en su guerra en Gaza y exige poner fin a los bombardeos sobre la Franja.



El equipo de expertos jurídicos y académicos nombrados por Pretoria está encabezado por John Dugard, el profesor de Derecho Internacional sudafricano y exrelator de la ONU sobre los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado.



Sudáfrica acusó este jueves a Israel de mantener un “patrón de conducta genocida” en la Franja de Gaza con “asesinatos en masa”, “desplazamientos forzado” y “daño físico o mental grave” de los civiles palestinos, una acusación pronunciada durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

Muertos en conflicto entre Israel y Hamás. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Los palestinos están en “riesgo inmediato de morir por hambre, deshidratación y enfermedades por el cerco, la destrucción de ciudades palestinas, el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina y la imposibilidad de distribuir esa ayuda limitada mientras caen las bombas”, advirtió la letrada sudafricana Adila Hassim.



Además, aseguró que Israel “ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba” y exigió a la CIJ imponer medidas cautelares urgentes a Tel Aviv para proteger a los palestinos de Gaza.

Lo que ha dicho Netanyahu

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Foto: AFP

Antes de la audiencia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel no pretende desplazar a los civiles de Gaza.



"Israel no tiene ninguna intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil", declaró anoche Netanyahu, tras polémica por declaraciones de algunos de ministros de su coalición de gobierno como los ultraderechistas Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich, que han instado al reasentamiento de gazatíes y a la recolonización judía del enclave palestino.



Netanyahu aseguró que durante su ofensiva militar, las fuerzas israelíes "están haciendo todo lo posible para minimizar las víctimas civiles, mientras que Hamás está haciendo todo lo posible para maximizarlas usando a civiles palestinos como escudos humanos".



"El Ejército israelí insta a los civiles palestinos a abandonar las zonas de guerra distribuyendo folletos, haciendo llamadas de teléfono y proporcionando corredores de paso seguro", agregó el primer ministro israelí.

El contexto del caso

Sudáfrica solicitó el 29 de diciembre medidas cautelares urgentes para “proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino” en la ofensiva contra Gaza, que se ha cobrado la vida de unos 22.000 palestinos, y que siguió al ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre contra Israel, que dejó 1.200 muertos.



“Los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino: la parte del grupo palestino en la Franja de Gaza”, explicó Johannesburgo.

Palestinos inspeccionan una casa destruida tras un ataque aéreo. Foto: EFE

Además, subrayó que “todos estos actos son atribuibles a Israel, que no ha impedido el genocidio y lo está cometiendo en violación manifiesta” de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y con los crímenes nazis y el Holocausto judío como telón de fondo. Está en vigor en 152 países, incluido Israel.



Sudáfrica pidió a la CIJ medidas para “garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones bajo la Convención”, algo que Tel Aviv tildó de “absurda difamación” y prometió defenderse contra las acusaciones de un “defensor del diablo” y “cómplice criminal” de Hamás, en palabras de Eylon Levy, portavoz del Gobierno israelí.



Las próximas audiencias solo se centrarán en las medidas cautelares, no en si Israel viola la Convención, y dados los periodos definidos por los estatutos de la CIJ, el caso podría tardar años en alcanzar un veredicto que, a pesar de ser legalmente vinculante, el tribunal no tiene herramientas para hacerlo cumplir y depende de la voluntad de Israel de respetar el fallo.

