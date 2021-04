El ataque a Irán y cómo afecta pacto que quiere negociar EE. UU.

El ciberataque de este fin de semana contra la central nuclear de Natanz, en Irán, podría tener serias implicaciones no solo para la paz en el volátil Medio Oriente sino para las incipientes negociaciones que adelantan Washington y Teherán en torno al regreso de EE .UU., al pacto que se firmó con este país en el 2015 pero que luego fue abandonado por la Casa Blanca de Donald Trump.



Este lunes el ministerio de asuntos internos de Irán acusó a Israel del ataque y lo llamó "terrorismo nuclear", escalando una situación que ya de por si era tensa.



Ni Tel Aviv ni Washington han confirmado la participación de Israel. Pero diversas fuentes en ambos países sostienen que el incidente tiene la firma de la Mossad -el servicio secreto de los israelíes. Y el hecho de que por el momento no lo hayan negado habla por sí solo.



El ataque provocó un apagón eléctrico en la central nuclear, que provocó cuantiosos daños que podrían tardar meses en reparar. Particularmente en los centrífugos utilizados para enriquecer el uranio.



El gobierno de Estados Unidos dijo el lunes que no tuvo nada que ver con lo que Irán calificó de sabotaje a su planta de enriquecimiento de uranio ubicada en Natanz. "Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera", dijo a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. "No tenemos nada que agregar a las especulaciones sobre las causas o los impactos" del incidente.

De acuerdo con Yoel Guzansky, del Instituto Nacional para la Estudios de Seguridad, el daño, como mínimo, retrasará por un período largo las capacidades de Irán para almacenar el uranio suficiente que se requiere para la producción de armas nucleares.



¨Salvo que fuera algo no autorizado, lo cual sería un problema mayúsculo, es obvio que Israel busca sacar algún provecho con estas acciones. Bien sea directamente en su relación con Irán o indirectamente a través de EE.UU.¨, sostiene Guzansky.

Irán, de hecho, ya prometió represalias contra Israel.



El conflicto entre Tel Aviv y Teherán lleva décadas latente. Israel, además, ha dejado siempre claro que se opone al acuerdo que se firmó con Irán en 2015 pues a su juicio no limita las posibilidades a largo plazo de Irán para construir un arma nuclear, que plantea un riesgo de seguridad nacional para el país.



A finales de marzo trascendió que la nueva administración demócrata Joe Biden había comenzado a reestablecer canales con Irán miras a revivir el pacto. Eso se tradujo en una primera reunión bilateral en Viena la semana pasada, donde la administración ofreció eliminar las sanciones que se elevaron contra Irán desde que Trump asumió las riendas en 2016.

A cambio, Teherán tendría que acatar los términos del acuerdo del 2015, que decidió ignorar en respuesta a las sanciones de Trump. Pero las negociaciones son delicadas e involucran a los otros firmantes del acuerdo (Gran Bretaña, Alemania, Francia, China y Rusia), que no siempre están en la misma página y tiene sus propias apuestas geoestratégicas.

Esta imagen satelital de archivo proporcionada por Maxar Technologies el 28 de enero de 2020 muestra una descripción general de la instalación nuclear de Natanz en Irán, al sur de la capital, Teherán. Foto: Satellite image ©2021 Maxar Technologies. AFP

​Al ataque de Natanz se suma también los daños que sufrió un barco iraní que navegaba la semana pasada el mar rojo y que estos sostiene fue saboteado, probablemente también por Israel, según los iraníes.



Una primera lectura indicaría que Tel Aviv estaría tratando de boicotear esos acercamiento o, al menos, elevar el precio de un nuevo pacto y sus condiciones.



Así mismo, Washington podría ganar peso en la mesa de negociaciones si Irán entiende que es urgente moverse con rapidez hacia su restablecimiento, de lo cual depende el levantamiento de severas sanciones económicas que han afectado las perspectivas del país en un contexto de pandemia que han afectado mucho a la población y generan presión para el régimen.



Pero una posible retaliación frente al cíber ataque, que se da por descontado, podría enfriar los acercamientos con Washington. Biden, que tiene un estrecho margen de maniobra en el Congreso, podría verse maniatado en caso de un ataque contra uno de los fuertes aliados de EE. UU. en Oriente Medio. Y en eso mucho va a depender el tipo de castigo que Teherán escoja y su severidad.



Como dice Bobby Gosh, experto en esta región que escribe para Bloomberg, la nueva escalada es todo un dolor de cabeza para Biden. ¨̈Si algo no necesita este presidente es un conflicto abierto entre Irán e Israel que además tenga como raíz el pacto nuclear con Teherán que él quiere revivir¨, afirma Gosh.

La comisión conjunta del acuerdo nuclear con Irán tuvo la semana pasada en Viena una reunión con el fin de evitar que la República Islámica se haga con armas nucleares. Foto: EFE

Irán suspende "cooperación" con la UE

Irán anunció este lunes que suspendía "todo diálogo sobre derechos humanos" y "cooperación" con la Unión Europea, en respuesta a las sanciones que impuso el bloque contra ocho funcionarios iraníes acusados por su participación en la represión de manifestaciones en 2019.



Se verán especialmente afectados los ámbitos del "terrorismo, (de la lucha contra el tráfico de) drogas, y de los refugiados", subrayó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

