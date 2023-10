‘Estoy sin lágrimas. Las derramé todas’: historia de colombiana desaparecida en Israel

“Estoy sin lágrimas. Las he derramado todas. Devuélvannos a nuestra hija”, es el llamado de Julio Rubio, el padre de la colombiana Ivonne Rubio.



La Cancillería colombiana confirmó este domingo que hay dos nacionales desaparecidos en Israel tras los ataques de Hamás: Antonio Mesias Montano e Ivonne Rubio. Se sabe que la pareja se encontraba en un festival de música electrónica cerca de la frontera con Gaza, donde por el momento han sido hallados 260 cuerpos sin vida.



“Se han recibido algunas solicitudes de asistencia para ubicar a dos connacionales, quienes en el momento de los hechos se encontraban en un festival cerca de la frontera entre Gaza e Israel”, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.



La cancillería también indicó que “una familia colombiana de Gaza y otro ciudadano colombiano están siendo atendidos a través de los mecanismos de asistencia a connacionales y las representaciones consulares de Colombia en Egipto e Israel”, dado que desde ambas secciones consulares tienen activados los mecanismos de atención para los colombianos.



Videos en redes sociales muestran el pánico que se vivió al momento del ataque en un festival de música electrónica, Tribe of Nova, que se llevaba a cabo en el desierto de Néguev, en la frontera de Israel con Franja de Gaza.



Colombianos desaparecidos en Israel. Foto: Redes Sociales

Los asistentes no solo presenciaron el momento cuando los cohetes fueron lanzados desde Gaza, sino que sujetos armados llegaron al lugar donde se desarrollaba el concierto, por lo que las personas comenzaron a huir del lugar.



“Fuimos alertados por una ‘sirena roja’. Se produjo el caos, especialmente cuando los vehículos intentaban salir. Luego comenzaron los disparos y comenzamos a correr. Todavía estamos escondidos y esperando el rescate”, contó un hombre llamado Daniel, que estuvo presente en el lugar y cuyo testimonio fue rescatado por 20minutos.

Israel ataca a Gaza. Foto: EFE

En el festival también estaban participando dos jóvenes de origen colombiano, Antonio Mesias Montano e Ivonne Rubio, quienes son pareja y cuyo paradero se desconoce.



“Son hijos de amigos de nuestra comunidad colombiana y están desaparecidos. Se encontraban en la Fiesta Nova que se llevaba a cabo en el Negev”, señalaron en una publicación en Facebook.



¿Quiénes son los desaparecidos?

Los niños están indefensos, están huérfanos, no tienen quien vea por ellos. No es fácil la situación de ellos. FACEBOOK

“De momento, no sabemos nada, no sabemos dónde están ni qué les pasó”, indicó una amiga de la pareja a EL TIEMPO.



Sobre Ivonne se sabe que es modelo y madre, tiene 26 años. En redes sociales, comparte fotografías sobre su trabajo, de vacaciones y acompañada de su familia: su pareja, Antonio, y los dos pequeños niños.



EL TIEMPO también confirmó con allegados de la pareja que Antonio trabaja en un salón de belleza llamado Orel Eivgi, ubicado en Ben Gurion Blvd 48, en la ciudad de Herzliya, en Israel.La pareja tienen una relación desde hace más de 3 años.

Según relató el padre de Ivonne a Caracol Radio, ella se había separado de una pareja anterior con quien tuvo al niño y luego conoció a Antonio, quien también tenía una hija de una relación anterior.



“Los niños están indefensos, están huérfanos, no tienen quien vea por ellos. No es fácil la situación de ellos”, señaló el preocupado padre.



“Ivonne es una amiga increíble, es una mujer que ama la vida, que ama bailar, ser feliz. Siempre ayuda y se preocupa por todos. Es una mujer de familia y solo queremos que regresen sanos y salvos a casa”, el comentó una de las amigas de Ivonne a EL TIEMPO.

La llamada de Ivonne a su papá contándole que están en guerra

32 años llevamos aquí, huyendo de la violencia de nuestro país (…) y nos vinimos para tener un poco de paz y mira lo que hemos encontrado aquí. FACEBOOK

Lo último que Julio supo de su hija fue mediante una llamada que ella le hizo hacia las 7:15 a. m. del sábado. “Yo hablé con ella esos 50 segundos y no volví a saber de ella hasta el día de hoy y es lo que nos está desesperando, porque la incertidumbre te rompe el corazón y uno no sabe qué hacer en realidad”, señaló el padre.



De hecho, dijo, fue su hija quien en esa llamada le dijo que estaban en guerra.



También detalló que él se fue de Colombia hace más de 30 años, escapando de la violencia que por esa época atravesaba el país: “32 años llevamos aquí, huyendo de la violencia de nuestro país (…) y nos vinimos para tener un poco de paz y mira lo que hemos encontrado aquí”.



“Solo le pedimos al pueblo de Colombia que nos ayuden, nosotros no tenemos nada que ver con este conflicto”, agregó.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

