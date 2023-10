Los relatos de los colombianos que vivieron el ataque de Hamás a territorio israelí

Israel declaró hace una semana el estado guerra después de que milicias palestinas de la Franja de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamás, lanzaron una operación combinada, con el lanzamiento de más de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí, en un ataque sorpresa y sin precedentes.

Se trató de una agresión inédita en Israel, no solo por su carácter combinado, sino por el número de cohetes lanzados y por la cantidad de milicianos que se lograron infiltrar en territorio israelí, por tierra, por mar y por aire, mediante el uso de parapentes.



El ejército de Israel respondió atacando por aire objetivos de Hamás en Gaza y parece prepararse para una operación terrestre que cobrarían cientos de vidas palestinas.



Así vivieron algunos colombianos los momentos de terror del ataque de Hamás.



Las sirenas en Tierra Santa

La familia de Juanita Rodríguez, compuesta por 11 personas, llegó a Israel el 5 de octubre. Eran invitados especiales para celebrar los votos religiosos de su primo Juan David, un sacerdote católico de la orden franciscana que lleva más de ocho años viviendo en Tierra Santa.



Durante su primer día todo marchó con normalidad. Las calles de Jerusalén y la calidez de su gente armonizaba la bienvenida de estos colombianos, quienes jamás esperaban sentir el miedo que trae la guerra.



Milicianos palestinos se hacen con el control de un tanque israelí tras cruzar la valla fronteriza con Israel. Foto: AFP

El verdadero terror comenzó al día siguiente. Juanita salía de conocer el Santo Sepulcro, las alarmas de Jerusalén se activaron, ella vio en el cielo la explosión de dos misiles que estuvieron a punto de caer sobre la ciudad, pero que fueron neutralizados por el domo de hierro.



La familia Rodríguez no tenía más de 48 horas en el lugar cuando este conflicto de Medio Oriente anunciaba una nueva oleada de ataques.

Residen en Israel, pero no tenían un bunker cerca

El 7 de octubre, la familia Manjarrés Mejía se encontraba en el primer piso de un apartamento en Jerusalén cuando su estancia se vio interrumpida. A las 6:30 de la mañana, las alarmas antimisiles sonaron y no cesaron hasta la 1 de la tarde. Este sonido significaba que tenían solo un minuto para buscar refugio en un búnker, antes de que fuera peligroso estar en la calle.



Sin embargo, el búnker más cercano estaba demasiado lejos, así que se quedaron en los cuartos del apartamento y confiaron en que el sistema de defensa israelí, el Domo de Hierro, los protegería. Andrea Mejía estaba con su esposo Edward Manjarrés, su hijo de siete años Emanuel y su mamá, Maria Elena Aparicio.



“Me asomé a la ventana y vi un hombre corriendo hacia el edificio. Me hizo señales de que me refugiara”, dijo Maria Elena, quien hizo caso al momento de escuchar el estallido de un misil.

Imágenes del Domo de Hierro en acción. Foto: AFP

Cuidadoras durante la guerra

Viviana Ponce y María Angélica Herrera son dos colombianas que viven en Israel. Ambas migraron hace más de cuatro años pero no se imaginaron que quedarían en medio de una guerra. Trabajan cuidando adultos mayores, una población vulnerable, que muchas veces no alcanza a llegar a los refugios, especialmente los subterráneos, debido a que hay que bajar muchas escaleras a gran velocidad.



Ponce vive cerca de la frontera con Líbano y cuenta que actualmente suman unas 500 personas que han llegado buscando refugio. Herrera, por su parte, vive en Asdod, más cerca de Gaza, y relata que algunos misiles han caído cerca. “El lunes cayeron dos misiles aquí en la ciudad y para mí fue más tenaz porque sentí como cuatro o cinco seguidos. Yo dije, aquí ya fue…”. No tienen pensado abandonar Israel por las buenas oportunidades laborales, pero de empeorarse la guerra lo considerarán.



Andanadas de cohetes lanzados contra Israel desde la Franja de Gaza el pasado sábado. Foto: AFP

‘Esta guerra es diferente’

“Yo viví otras guerras y esta es diferente”, relata Sara Arciniegas, una colombiana que está radicada en Israel desde hace cinco años. Según cuenta, después del ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás, varios de sus amigos fueron llamados a prestar servicio militar, debido a que hacían parte de la reserva, algo que le genera mucha ansiedad, pues no es claro cuál será su destino.



“En esta ocasión, fuera de los más de 5.000 rockets que han enviado desde Gaza en estos días, ha habido infiltraciones terroristas que evidentemente agarraron un poco mal parqueada a la defensa israelí”, agrega Sara.



Así mismo, advierte que las autoridades de Israel les han pedido a los civiles estar preparados para situaciones extremas. Entre otras cosas, dice que deben organizar implementos de supervivencia, que incluyen un maletín con elementos como agua, linternas, baterías portátiles y comestibles.

