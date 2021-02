Ataque atribuido a hutíes provoca un incendio en aeropuerto saudí

Un avión de pasajeros en el aeropuerto internacional de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, sufrió este miércoles un incendio, ya bajo control, como consecuencia de un ataque con drones que la coalición de países árabes que interviene en la guerra del Yemen atribuyó a los rebeldes hutíes.

“Un incendio fue controlado en un avión civil en el aeropuerto internacional de Abha como resultado de un ataque de la milicia hutí”, indicó el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias saudí, SPA, y en declaraciones a la televisión oficial.



Al Maliki no dio detalles sobre posibles víctimas, ni si había alguien en el avión en el momento en que fue impactado, pero indicó que las fuerzas conjuntas de la coalición habían logrado “interceptar y destruir dos aviones no tripulados cargados con explosivos lanzadas por las milicias terroristas hutíes”.



El aeropuerto de Abha se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera con Yemen. Este es el tercer ataque con drones atribuido a los hutíes del que informa la coalición desde el pasado domingo, aunque de los dos anteriores no se informó de que hubieran provocado ningún daño.



Como en anteriores ocasiones, el portavoz militar aseguró que este ataque constituye “un crimen de guerra y pone en peligro las vidas de los civiles”.



Agregó que tomarían tomará las medidas necesarias para proteger a los civiles y los objetos civiles y que "castigarán los terroristas de la milicia de acuerdo con la ley internacional humanitaria".



La coalición internacional de países árabes intervino en 2015 en la guerra del Yemen en apoyo del gobierno internacionalmente reconocido, después de que este fuese expulsado de la capital por los hutíes, que conquistaron amplias zonas del país. Desde entonces, han sido habituales los ataques con aviones no tripulados lanzados desde el Yemen por los hutíes, que los justifican como un acto de defensa propia.



El del pasado domingo fue el primero tras la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de retirar su apoyo a la coalición árabe en Yemen. El aeropuerto de uso civil de Abha, situado a 15 kilómetros de una base militar saudí, ya fue objeto de numerosos ataques aéreos por parte de los hutíes en los últimos tres años, aunque los últimos se habían producido en septiembre pasado.



