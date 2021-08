Israel e Irán chocan por ataque a buque cerca de Omán

Israel llamó a una acción internacional contra Irán tras el ataque contra un petrolero gestionado por un constructor naval propiedad de un multimillonario israelí, que dejó dos muertos frente a las costas de Omán y por el cual acusa a Teherán de "terrorismo".

El constructor Zodiac Maritime, empresa internacional propiedad del israelí Eyal Ofer y cuya sede está en Londres, anunció el viernes "la muerte de dos miembros de la tripulación: un ciudadano rumano y un británico" durante un incidente a bordo del "M/T Mercer Street" señalado el jueves.



El ejército de Estados Unidos declaró en un comunicado que fuerzas de la marina estadounidense, en respuesta a un llamado de socorro, llegaron para ayudar a la tripulación y pudieron constatar las pruebas de un ataque.



Las primeras constataciones "indican claramente" un ataque con dron, según el ejército. El ataque no fue reivindicado pero Dryad Global, compañía especializada con sede en Londres, se refirió a nuevas "represalias en la guerra en las sombras que libran las dos potencias" enemigas, en referencia a Irán e Israel.



"He dado instrucciones a las embajadas en Washington, Londres y la ONU para que actúen con sus interlocutores gubernamentales y las delegaciones competentes en la sede de la ONU en Nueva York", dijo el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, el viernes en Twitter.



"Irán no es solo un problema israelí, sino un exportador de terrorismo, de destrucción y de inestabilidad que daña a todo el mundo", acusó. "Nunca tenemos que permanecer en silencio frente al terrorismo iraní, que perjudica también la libertad de navegación", agregó.



Lapid dijo haber hablado con su homólogo británico Dominic Raab, subrayando la "necesidad de responder de manera severa al ataque contra el barco en el que murió un ciudadano británico".



El "Mercer Street" navegaba sin cargamento desde Dar es Salaam en Tanzania hasta Fujaira (Emiratos Árabes Unidos), cuando fue objeto del ataque, según Zodiac Maritime que gestiona este barco japonés de pabellón liberiano.



En Irán, la cadena en árabe de una de las televisiones públicas citó "a fuentes informadas en la región" según las cuales el ataque fue en respuesta "a un reciente ataque israelí en Siria", sin dar más detalles.

¿Qué dicen las partes?

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, aseguró este domingo que su país tenía "pruebas" de la implicación de Irán en un ataque mortal frente a las costas de Omán contra un petrolero gestionado por un multimillonario israelí.



"Acabo de oír que Irán intenta, cobardemente, eludir su responsabilidad en este tema, que niegan (cualquier implicación). Pero puedo afirmar con absoluta certeza que

Irán llevó a cabo este ataque al buque (...) Hay pruebas de ello", dijo durante una reunión semanal de su gobierno.



"Esperamos que la comunidad internacional le explique claramente al régimen iraní que comete un grave error. En cualquier caso, sabemos cómo enviar un mensaje a Irán a nuestra manera", agregó Bennett, sin precisar más.



Irán rechazó este domingo las acusaciones vertidas por Israel de que estaría detrás del ataque del jueves contra el petrolero, gestionado por el israelí Eyal Ofer, afirmando que carecen de "fundamento".



"El régimen sionista (...) debe parar estas acusaciones sin fundamento, y no es la primera vez que lanzan este tipo de acusaciones a Irán", dijo el portavoz del ministerio Saeed Khatibzadeh en una rueda de prensa televisada.

'Quinto ataque'

El mar de Omán se halla entre Irán y Omán y allí se encuentra el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita buena parte del petróleo mundial y donde está presente una coalición dirigida por Estados Unidos.



Los barcos que navegan por la zona solían sufrir ataques de piratería hace una década, pero estos incidentes se redujeron de manera significativa en los últimos años, tras intensificarse las patrullas de las fuerzas navales de varios países.



El experto en seguridad Meir Javedanfar, de la universidad israelí IDC, aseguró a la AFP que "muy probablemente" Irán está detrás de este ataque. Eyal Offer es considerado la 197ª persona más rica en el mundo, según el ranking de Forbes, con una fortuna de 11.300 millones de dólares.



"El ataque del 'MT Mercer Street' es considerado como el quinto ataque contra una embarcación vinculada a Israel", indicaron en un comunicado los analistas de Dryad Global, una empresa británica especializada en la seguridad marítima.



