‘La destrozaron’: denuncia familia de Ivonne Rubio, asesinada por Hamás, en su entierro

"Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa", dijo Julio Rubio, la voz cortada, sobre el cadáver -cubierto con una tela gris- de su hija Ivonne, la mujer de 26 años, se nacionalidad colombo-israelí, quien fue asesinada el sábado 7 de octubre durante la masacre por parte de milicianos del movimiento islamista Hamás en un festival de música electrónica en el sur de Israel.



Ivonne era empleada de una universidad y también trabajaba como modelo, estuvo desaparecida desde el sábado hasta la mañana de este miércoles, cuando el Ejército israelí le confirmó la muerte a su padre tras estudiar muestras de ADN.



En un primer momento, familiares y amigos consideraban que Ivonne podía ser una de las más de cien personas que fueron tomadas como rehenes por parte de Hamás y llevadas hasta la Franja de Gaza.

El ‘último adiós’ a Ivonne Rubio

"Está destrozada ahí donde está, ese es el resultado del terrorismo", afirmó frente a los cientos de asistentes al velorio de la joven, quien era madre de un niño de cuatro años y pareja de Antonio Macías Montaño, que asistió junto a ella al festival y continúa desaparecido.



Ivonne, nacida en Israel de padres colombianos y que contaba con ambas ciudadanías, fue enterrada este jueves 12 de octubre en el cementerio Har Hamenujot de Jerusalén, en una emotiva ceremonia en la que hablaron también el alcalde de Jerusalén, Moshe Lión, sus compañeras de trabajo y el servicio militar y amigos de la familia, muchos de ellos colombianos.

Ivonne Rubio desapareció desde el sábado. Foto: Instagram @ivonne_rubio24

Sus allegados la describieron como una "gran madre, persona e hija" y como un ser generoso, que siempre estaba alegre y sonriente.



"Me mataron a mi niña, desgraciados, me la mataron", gritaba la desconsolada madre, Gloria, condenando los ataques de los milicianos de Hamás.



A su entierro asistieron también familiares y amigos de su pareja, padre de una niña de seis años y también colombiano, cuyo paradero aún se desconoce.



La ceremonia fue transmitida por redes sociales para que en la despedida también participaran familiares y amigos desde Colombia y otras partes de Israel. A tiempo, otros recibían en sus teléfonos móviles las alertas sobre el lanzamiento de cohetes a las comunidades del sur cercanas a Gaza en medio de conflicto que todavía no cesa.

Antonio Macías Montano e Ivonne Rubio. Foto: Instagram @ivonne_rubio24

Tras una oración religiosa judía, el cuerpo de Ivonne fue trasladado en una camioneta hasta el cementerio ya mencionado, donde descansarán sus restos. Según relató Julio, las últimas palabras de su hija tras el comienzo del ataque fueron: "Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un búnker", en una llamada de 50 segundos que le hizo.



Múltiples ciudadanos latinoamericanos fueron asesinados, secuestrados o heridos en el ataque al festival y a comunidades israelíes de la zona. Las últimas cifras oficiales indican que al menos trece latinoamericanos han fallecido hasta el momento en Israel, siete de ellos argentinos. Además, hay más de 20 que permanecen desaparecidos y al menos dos que han sido tomados como rehenes por Hamás, ambos mexicanos.



Según lo indicó la Casa Blanca, el número de estadounidenses muertos tras el ataque de Hamás asciende a 27, mientras que 14 ciudadanos de ese país permanecen desaparecidos, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Cientos de asistentes murieron en el festival de música en Israel. Foto: EFE

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

*Con información de EFE

