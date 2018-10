Asesinato de Khashoggi golpea el foro de inversiones de Arabia Saudí

El asesinato del periodista saudí, Jamal Khashoggi, a manos de funcionarios y personas allegadas a la corona en el consulado de ese país en Estambul, Turquía, le quitó brillo al foro económico y de inversiones que comienza este martes en Riad, capital de Arabia Saudí.

El evento, con el que el mayor productor de petróleo del mundo y el príncipe heredero Mohamed bin Salmán buscaban llamar la atención sobre las megaobras que necesita para impulsar su economía, finalmente se realizará pero sin las grandes figuras mundiales, en protesta por la forma como se desarrolló este oscuro capítulo con un crítico de la corona.

Los ministros de Economía de Francia, Bruno Le Maire, y de Holanda, Wopke Hoekstra, y el titular británico de Comercio Internacional, Liam Fox, anunciaron a último momento que no participarán en la conferencia.



Tampoco lo hará el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, el cual anunció en la red social Twitter que tomó la decisión después de reunirse con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, aunque Mnuchin fue a Riad y habló brevemente con el príncipe heredero.



Los cuatro engrosan una ya larga lista de personalidades y hombres de negocios que se han desvinculado del foro Future Investment Initiative, que Arabia Saudí pretende convertir en escaparate para sus principales proyectos de inversión.



"No se cumplen las condiciones para que vaya a Riad", afirmó Le Maire al canal Public Sénat, al recordar que el presidente francés, Emmanuel Macron, "lo dijo muy claramente: los hechos son muy serios".



La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, anunció el lunes que no viajará a Riad, sin explicar los motivos, dos días después de haber afirmado que estaba "horrorizada" por el caso Khashoggi.



El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, también ha cancelado su viaje, sin desvelar las razones. De acuerdo con medios turcos y estadounidenses, Ankara dispone de grabaciones de vídeo y audio que demuestran que Khashoggi fue asesinado en la sede diplomática.



Los detalles del caso filtrados a la prensa, algunos muy escabrosos, han generado una oleada de indignación mundial.



El Reino Unido, Francia y Alemania han pedido una "investigación creíble" y las ONG Human Rights Watch, Amnistía Internacional,el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras instaron hoy a la ONU a que se encargue del caso. Las sospechas que planean sobre las autoridades saudíes y, en concreto sobre el príncipe heredero Mohamed bin Salman, están afectando al foro, evento que él mismo ha impulsado.



Tampoco acudirán a la cita los máximos directivos de varias multinacionales, entre ellas JPMorgan, Siemens, Uber o Ryanair, además de algunos medios que patrocinaban el acto, entre ellos ‘The New York Times’, CNN, CNBC, Bloomberg, ‘Financial Times’ o el japonés Nikkei.



Mientras tanto, los responsables del foro parecen no querer darse por enterados. El portavoz del fondo soberano saudí, Mohamed al Shiha, no quiso comentar los anuncios de las últimas ausencias y se remitió a un comunicado publicado por la organización el pasado lunes, después de que se conociera la renuncia de algunos ponentes.

Al foro de inversiones en Riad dejarán de ir muchos de los invitados internacionales en protesta por el asesinato de Jamal Khashoggi. Foto: AFP

En esa nota se afirma que 150 oradores de 140 organizaciones han confirmado su participación en la conferencia, la cual contará con cuarenta sesiones repartidas en tres días, que incluyen plenarias, seminarios, discusiones abiertas y talleres.



El evento, conocido como el "Davos del desierto" por el nivel de sus participantes, aunque no tenga relación con el Foro Económico Mundial, será escenario de anuncios de proyectos multimillonarios, al igual que el año pasado fue la plataforma desde la que se anunció la construcción de la megalópolis futurista NEOM.



Entre los principales patrocinadores internacionales que mantienen su apoyo al foro figuran Siemens, Mastercard y los bancos HSBC y Crédit Suisse, además de consultorías como Deloitte, Price Waterhouse Coopers (PwC) o The Boston Consulting Group.

Los detalles del caso filtrados a la prensa, algunos muy escabrosos, han generado una oleada de indignación mundial. FACEBOOK

TWITTER

Los cuatro presidentes que de de todas maneras asistirán al foro son Ajay Banga, presidente de Mastercard de Estados Unidos; Victor Chu, president de First Eastern Investment Group de Hong Kong; Stephen A, Schwarzman, presidente de Blackstone de Estados Unidos; Masayoshi Son, presidente de SoftBank Group Corp. de Japón y Tidjane Thiam, presidente de Credit Suisse de Suiza.



Tratando de darle brillo al foro, el príncipe heredero de Arabia Saudí invitó en último momento a su homólogo bareiní, Salman bin Hamad al Jalifa, al foro económico. El embajador saudí en Baréin, Abdulla bin Abdulmalek Al Alshaikh, entregó la invitación al heredero bareiní, cursada por el príncipe Mohamed, durante una audiencia en el palacio Gudaiybia de Manama, según informó la agencia oficial BNA.



*Con información de EFE