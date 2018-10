‘Se reconoció asesinato de Khashoggi para proteger al príncipe saudí’

El reconocimiento de Arabia Saudí –tras haberlo negado durante dos semanas– de que el periodista crítico Jamal Khashoggi murió en su consulado en Estambul busca desviar la responsabilidad del poderoso príncipe heredero, cuya posición por el momento parece inalterada, según analistas.

El reino destituyó a dos consejeros cercanos a Mohamed bin Salmán y tres funcionarios de inteligencia, y arrestó a 18 sospechosos saudíes, en un movimiento que algunos analistas consideran una forma de buscar un chivo expiatorio para apaciguar la indignación mundial por la muerte del periodista.



El anuncio, este sábado, de su muerte en una “reyerta y a una pelea a puñetazos” en el interior del consulado en Estambul, sin que se revele el paradero de su cuerpo, fue recibido con escepticismo en muchos lugares de mundo.



Hasta ahora, Riad había rechazado las acusaciones de las autoridades turcas según las cuales Khashoggi fue asesinado por agentes saudíes que desmembraron su cuerpo, e insistía en que había salido vivo de la legación diplomática.



“Este es el mayor problema de Arabia Saudí”, dijo Michael Stephens, experto en Oriente Próximo en el Royal United Services Institute. Las inconsistencias de sus declaraciones “debilitan totalmente su posición”.



Además de la crisis de credibilidad, el caso Khashoggi generó especulaciones sobre la posibilidad de que Mohamed bin Salmán (también conocido como MBS), de 33 años, sea desplazado del camino al trono. Pero, según analistas, este peligro parece haber disminuido.



MBS ha amasado un nivel de poder desconocido hasta ahora, tras deshacerse de sus potenciales rivales.

La destitución de dos altos funcionarios, uno de ellos poderoso y cercano consejero de MBS y vicepresidente de inteligencia (...) no puede considerarse un intento de disimulación FACEBOOK

TWITTER

Solo su padre, el rey Salmán, de 82 años, está en posición de expulsarlo. Lejos de eso, el monarca publicó ayer un decreto real a fin de formar un comité ministerial presidido por el príncipe, “para reestructurar” los servicios de inteligencia.



“A pesar de la especulación de que la crisis se traduciría en el fin de Mohamed bin Salmán, los últimos acontecimientos demuestran que el rey todavía cree que la línea de sucesión actual es viable”, según la consultora Eurasia Group.

El rey ordenó la destitución de dos figuras muy cercanas al príncipe, un alto responsable de sus servicios de inteligencia, Ahmad al Asiri, y un importante consejero de la corte real, Saud al Qahtani.

Muchas dudas

Pero los movimientos del sábado aún tienen que detener el aluvión de condenas internacionales contra MBS, cuya imagen de reformista modernizador se ve opacada por su mano dura con la oposición. “Despedir a Saud al Qahtani y Ahmad al Asiri significa ir lo más cerca posible de MBS”, explicó Kristian Ulrichsen, analista en la Universidad de Rice, en EE. UU. “Será interesante ver si estas medidas son suficientes”, señaló.



El presidente estadounidense, Donald Trump, parece haber dado su apoyo al príncipe, al considerar la explicación de ayer como un “importante primer paso”, y de “creíble” la versión oficial. El diario 'The Washington Post' señalaba que la CIA escuchó unas grabaciones de audio de funcionarios turcos, las cuales demuestran que fue brutalmente asesinado y desmembrado por un grupo de agentes saudíes.



Las autoridades estadounidenses niegan haber escuchado alguna grabación.

Medios turcos progubernamentales también aseguraron que Khashoggi fue torturado y decapitado por un equipo saudita.



Según 'The New York Times', un agente saudí identificado por Turquía sería un compañero frecuente del príncipe Mohamed, otros tres estaban vinculados a su equipo de seguridad y un quinto es un especialista forense de alto nivel.



“La destitución de dos altos funcionarios, uno de ellos poderoso y cercano consejero de MBS y vicepresidente de inteligencia (...) no puede considerarse un intento de disimulación”, tuiteó Ali Shihabi, director del grupo de reflexión Arabia Foundation, considerado cercano a la monarquía saudí.



Pero el propio Shihabi contradijo el discurso oficial al decir: “Khashoggi murió estrangulado durante un altercado físico, no como resultado de una pelea a puñetazos”, según declaraciones de una fuente saudí.



Por su parte, Turquía prometió revelar todo lo que sepa sobre la muerte del periodista.



Riad (AFP)