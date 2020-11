Arabia Saudí desmiente reunión entre el príncipe heredero y Netanyahu

Arabia Saudita desmintió este lunes las informaciones de medios israelíes sobre una histórica reunión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salmán durante una visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.



"He visto informaciones de prensa sobre una supuesta reunión entre su alteza real el príncipe heredero y responsables israelíes durante la reciente visita de @SecPompeo", afirmó en un tuit el ministro de Relaciones Exteriores saudita, príncipe Faisal bin Farhan. "Ese encuentro no ocurrió. Los únicos responsables presentes eran estadounidenses y sauditas", aseguró.

¿Qué habían dicho los medios?

Medios israelíes habían indicado este lunes sobre un viaje secreto de Netanyahu a Arabia Saudí, este domingo, para reunirse con el príncipe heredero. Se hubiese tratado del primer viaje conocido de un jefe de gobierno israelí a Arabia Saudita, potencia sunita regional.



La televisión pública israelí Kan citó como fuente a funcionarios israelíes cuya identidad no mencionó, e informó que Netanyahu habría viajado acompañado de Yossi Cohen, jefe del Mossad (los servicios de inteligencia israelíes) y la reunión habría tenido lugar en Neom, ciudad futurista en el noroeste de Arabia Saudita cerca de Israel. Otros medios israelíes difundieron la misma información este lunes.



El influyente corresponsal diplomático de Walla News, Barak David, dijo que

Netanyahu y Cohen viajaron en un avión perteneciente al hombre de negocios Udi Angel. La oficina de Netanyahu no hizo comentarios al respecto inmediatamente.

Fuentes saudíes no respondieron en el momento a las preguntas de la AFP sobre el encuentro entre Netanyahu, el príncipe Mohammed y Pompeo.

Los Acuerdos de Abraham

Israel alcanzó recientemente históricos acuerdos de normalización de sus relaciones con dos aliados de Arabia Saudita en el Golfo, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.



Estos acuerdos, denominados Acuerdos de Abraham, fueron impulsados por la administración del saliente presidente estadounidense Donald Trump.



Pompeo viajó este domingo desde Emiratos Árabes Unidos a Neom, en el marco de su gira por Medio Oriente. Estados Unidos y responsables israelíes aseguraron que hay más Estados árabes dispuestos a establecer relaciones con Israel.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Foto: Menahem Kahana. AFP

En agosto Netanyahu anunció que Israel está manteniendo conversaciones secretas con múltiples Estados árabes. Arabia Saudita, al menos de forma pública, suscribe la tradicional posición de la Liga Árabe de no establecer vínculos con Israel hasta que no se resuelva el conflicto del Estado hebreo con los palestinos.



Los analistas israelíes se preguntan si bajo la administración del demócrata Joe Biden seguirán produciéndose Acuerdos Abraham, en especial en lo que pudiera ocurrir con Arabia Saudita.



La administración Trump no le dio gran importancia a los derechos humanos en su diplomacia internacional, y se mostró siempre muy precavida a la hora de criticar la situación en Arabia Saudita, en particular tras el asesinato por agentes saudíes del conocido periodista, y crítico con las autoridades del reino, Jamal Khashoggi.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Angela Weiss. AFP

Muchos de los analistas creen que la administración Biden, que recibirá numerosas presiones, en especial del ala izquierdista del Partido Demócrata, se vería en una situación incómoda si alentara o avalara un pacto israelo-saudí sin que se produjera una reforma de la situación de los derechos humanos en el país.



Como Trump debe dejar la Casa Blanca el 20 de enero, algunos expertos israelíes especulan que la administración saliente de Estados Unidos podría alentar el acuerdo israelo-saudí antes de que Biden asuma la presidencia.



Israel y los Estados árabes del Golfo, así como Arabia Saudita, tienen en común un enemigo, Irán, la potencia chiita de la región.



AFP

