Arabia Saudí confirma muerte de periodista en su consulado

El gobierno de Arabia Saudí confirmó que después de las investigaciones preeliminares hechas esta semana, el periodista Jamal Khashoggi, desaparecido desde el 2 de octubre, efectivamente murió dentro del consulado saudí en Estambul tras una pelea.

​

"Las conversaciones entre Jamal Khashoggi y las personas con las que se entrevistó en el consulado del reino en Estambul... degeneraron en una pelea, que provocó su muerte", indicó la agencia oficial saudí SPA, citando a la Fiscalía.

Según informó la Fiscalía General, 18 miembros han sido detenidos por el caso, entre ellos, altos mandos como el asesor de la corte real Saud Al-Qahtani y el subjefe de inteligencia Ahmed Asiri.



Esta confirmación se esperaba desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el jueves a los medios que el reino probablemente aceptaría la culpa de la desaparición del escritor, un crítico del régimen del rey Salman bin Abdulaziz, y su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman.



Las autoridades turcas, que han liderado la investigación del caso, filtraron a la prensa varias pruebas de que Khashoggi habría sido secuestrado, torturado y descuartizado dentro del consulado, y que la evidencia habría sido borrada con "tóxicos" y "cosas que se eliminaron pintando encima" de las paredes.



Los responsables serían 15 hombres, identificados por Turquía como agentes de seguridad saudíes, que llegaron al consulado ese día, salieron de ahí en varias furgonetas, y regresaron a su país en aviones privados.



Sus líderes habían negado en repetidas ocasiones las acusaciones y dicho que el reportero disidente abandonó la dependencia diplomática a los pocos minutos después de ingresar. El motivo de la visita era adelantar una solicitud de un registró civil para contraer matrimonio con una ciudadana turca.



Enfrentado a la presión y las sanciones de la comunidad internacional, el rey Salmán también ordenó la formación de un comité ministerial encabezado por el príncipe heredero, Mohammed bin Salmán, para reestructurar la agencia de inteligencia, reportó la prensa estatal.



La Fiscalía comunicó que las investigaciones del caso siguen en proceso.



- Vea aquí la cronología completa del caso.

La desaparición y muerte de Jamal Khashoggi mientras cumplía un trámite en el consulado de Estambul (Turquía) ha trascendido las relaciones de esos dos países de Oriente Próximo.



Reino Unido, Francia, la ONU, la Unión Europea y el Senado estadounidense exigieron a Arabia Saudí esclarecer lo más pronto posible las circunstancias de la desaparición del periodista, y prometieron sanciones y bloqueos de no obtener respuestas.



Antes de los anuncios del reino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría considerar duras sanciones contra Arabia Saudí, aunque enfatizó en la importancia de las relaciones entre ambos países.



Trump dijo este viernes a periodistas en Scottsdale, Arizona, que considera creíbles las explicaciones de Riad sobre la muerte del periodista en una pelea, aunque acotó que las investigaciones aún no terminan.



También aseguró que es demasiado pronto para decir cuáles podrían ser las consecuencias del incidente, pero destacó que el Congreso estará involucrado en la definición de la respuesta de Estados Unidos.



Al ser consultado sobre si una de las medidas bajo consideración era la aplicación de sanciones, respondió: “Podría ser, podría ser”. “Vamos a averiguar quién sabía qué, cuándo y dónde. Y lo resolveremos”, agregó Trump, quien se ha mostrado reacio a poner en peligro los principales acuerdos de ventas de armas con Riad.

“Arabia Saudí ha sido un gran aliado nuestro. Es por eso que esto es tan triste (...) Arabia Saudí ha sido un gran aliado, ha sido un tremendo inversor en Estados Unidos”, subrayó.



En busca de pistas, la policía peinó un bosque en las afueras de Estambul y una ciudad cerca al mar de Mármara, tras seguir las rutas de la furgoneta que salieron del consulado y de la residencia del cónsul el día de su desaparición.

En su última colaboración con The Washington Post, Khashoggi denunció las trabas a la libertad de prensa en el mundo árabe y afirmó: “Desgraciadamente, esta situación probablemente no cambiará”, escribió.



En su columna, titulada ‘Lo que más necesita el mundo árabe es libertad de expresión’, el periodista defiende que la mayoría de países árabes tiene a sus ciudadanos “desinformados o mal informados”, por lo que “no pueden abordar adecuadamente, ni discutir en público, los asuntos que afectan a la región y a sus vidas cotidianas”.



“Una narrativa dirigida por el Estado domina la opinión pública, y si bien muchos no lo creen, una gran mayoría de la población es víctima de esta falsa narrativa”, reza el artículo.



Jamal Khashoggi cumpliría 60 años el pasado 13 de octubre.

