Últimas palabras que Antonio Macías le dijo a su mamá antes de ser asesinado en Israel

El colombiano Antonio Macías Montano, quien era la pareja de la también colombiana Ivonne Rubio, fue hallado muerto en Israel tras la incursión del grupo Hamás en un festival de música, cerca a la Franja de Gaza, al cual los jóvenes asistieron.

Macías había sido reportado como desaparecido el 7 de octubre. Lo último que conocieron sus familiares es que estaba buscando un búnker con Ivonne para refugiarse de los mísiles y el ataque con armas largas que se desplegó en la zona.

El asesinato de Rubio se confirmó primero. Allegados le dieron el último adiós este 12 de octubre en una conmovedora ceremonia en Jerusalén, justo un día antes de que se corroborara que Macías había perdido la vida.

La guerra ha dejado por lo menos 1.300 muertos del lado israelí y 1.500 muertos en la Franja de Gaza, según autoridades.

Las últimas palabras que Antonio Macías le dijo a su mamá

Antonio Macías e Ivonne Rubio. Foto: Redes sociales

Le pareció extraño porque no era efusivo con ella FACEBOOK

Antonio e Ivonne tenía una relación de hace más de tres años. Ambos eran padres de unos niños, producto de sus relaciones anteriores. Formaron una familia en Israel.

Rubio era una joven modelo, mientras que Macías trabajaba en un salón de belleza llamado Orel Eivgi, ubicado en Ben Gurion Blvd 48, en la ciudad de Herzliya, en Israel.

Antes de partir para el festival de música, la pareja dejó los niños con Claudia, la mamá de Antonio y se despidió de ella de una forma de "extraña".

"(A mi tía) le pareció curioso, ella me decía que no sabía si estaba vivo o no, por eso ella se estaba preparando", comentó Johanna Macías, prima de Antonio, en charla con Noticias Caracol.

"Él la abrazó. Le dijo 'mamá, gracias por cuidar a mis hijos, te amo, mamá'. La abrazó como nunca y se fue. Ivonne también le dijo que era como una segunda mamá, que por favor, cuidara a sus hijos. Fue un abrazo muy fuerte. A mi tía le pareció extraño porque no era efusivo con ella", añadió su prima.

Antonio Mesias Montano e Ivonne Rubio. Foto: Cortesía

La mamá de Antonio mantenía esperanzas de que fuera hallado con vida, pero al conocer el asesinato de Ivonne sus expectativas comenzaron a diluirse.

"No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó. (...) Estoy preparada para las cosas buenas y malas", señaló la mujer, según recordó Alex Macías, primo de Antonio, para EL TIEMPO.

Ivonne Rubio alcanzó a comunicarse con su familia antes de asesinato

La colombiana llamó a su papá Julio cuando Hamás ingresó a los terrenos donde se desarrollaba el festival de música en Israel, durante la mañana del sábado 7 de octubre.

Ivonne Rubio murió en el ataque de Hamás el 7 de octubre. Foto: Instagram @ivonne_rubio24

"Yo contesté. Me dijo: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación. No la volví a escuchar más. Intentamos llamar, llamar, llamar. No pudimos contactar con ella", lamentó.

La joven, de 26 años, fue sepultada en Jerusalén este 12 de octubre. Su familia y amigos clamaron para que la violencia suscitada a raíz del conflicto entre Israel y Hamás se detenga.

La joven, de 26 años, fue enterrada en Jerusalén. Foto: EFE/ Pablo Duer

Rubio fue enterrada en el cementerio Har Hamenujot, en una conmovedora ceremonia en la que hablaron también el alcalde de Jerusalén, Moshe Lión, sus compañeras de trabajo y del servicio militar y amigos de la familia, muchos de ellos colombianos.

“Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa”, dijo su papá, con la voz cortada. “Me mataron a mi niña, desgraciados, me la mataron”, gritó desconsolada su madre, Gloria.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE