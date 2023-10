Los dolorosos mensajes con los que despiden a Antonio Macías: 'Ya no quedan lágrimas'

Durante la mañana de este viernes 13 de octubre, las autoridades israelíes confirmaron la muerte de Antonio Macías Montaño, un colombiano que estaba desaparecido desde el pasado 7 de octubre.



Hace tan solo algunas horas, su novia, la colombiana Ivonne Rubio, había sido sepultada, luego de que la pareja fuera alcanzada por un ataque enviado por el grupo islámico Hamás en medio del conflicto en Medio Oriente.

La pareja, que se encontraba departiendo en un festival de música electrónica fue sorprendida cuando milicianos palestinos cruzaron la frontera de Israel y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los asistentes al evento.



Desde hacía tres años, los colombianos se encontraban radicados en Israel y formaron un hogar que dejó dos menores huérfanos: un niño de cuatro años y una niña de seis años.

Sus amigos le enviaron un mensaje de despedida en redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales

Macías, quien era barbero, fue secuestrado por milicianos palestinos tras intentar huir de los ataques en zona de conflicto en Israel. Su cuerpo sin vida fue encontrado durante la mañana de este viernes.



Al respecto, sus amigos en Israel publicaron mensajes en redes sociales para despedir al joven colombiano.



"Antonio Macías, un niño prodigo amado por todos. Que Dios levante tu sangre. Que descanse en paz", se lee en uno de los mensajes en hebreo.



Otra publicación de despedida muestra la foto de Antonio y de Ivonne con este mensaje: ¿Cómo este mundo puede ser tan cruel? Ya no quedan lágrimas, solo los gritos del corazón".



Una mujer allegada a la pareja también compartió una foto de las víctimas del atentado con este mensaje:



"Con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestro querido amigo Antonio Macías, un día después del entierro de su compañera Ivonne. Que su memoria sea bendecida", sentenció la mujer.

La joven, de 26 años, fue enterrada en Jerusalén. Foto: EFE/ Pablo Duer

El cuerpo de Ivonne fue despedido en una ceremonia con pocas personas en una capilla de Jerusalén este 12 de octubre.



Su familia y amigos clamaron para que la violencia en Medio Oriente parara y para que ambos ataques se detengan.



“Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa”, dijo Julio Rubio, su papá, con la voz cortada. “Me mataron a mi niña, desgraciados, me la mataron”, gritó desconsolada su madre, Gloria.



