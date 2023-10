Esto es lo que se sabe de Antonio Macías, el colombo-israelí y pareja de Ivonne Rubio

Dos jóvenes de origen colombiano, Antonio Macías Montano e Ivonne Rubio, desaparecieron este sábado 7 de octubre mientras departían en un festival de música electrónica cuando Hamás atacó Israel.



Los amigos y familiares no conocían el paradero de la pareja, hasta que este miércoles se confirmó la muerte de Ivonne, de 26 años.



"Me mataron a la niña", dijo Julio Rubio. "La encontraron muerta", lamentó en un audio compartido a los medios de comunicación.



“Lamentamos profundamente la muerte de Ivonne Rubio, ciudadana colombo-israelí, quien fue brutalmente asesinada por los terroristas de Hamás cuando participaba en un festival de música electrónica. A sus familiares y amigos, nuestras más sentidas condolencias”, lamentó en X el embajador de Israel en Colombia Gali Dagan.



Dagan también agregó: “Oramos porque su novio, Antonio Macías, aparezca pronto con vida”.



En redes sociales, Ivonne compartía fotografías de su familia, en donde se puede ver a su pareja, Antonio Macías Montano quien, como ya se indicó, continúa desaparecido tras el ataque del sábado.



Según pudo constatar EL TIEMPO, Ivonne y Antonio mantenían una relación desde hace más o menos tres años, cuando cada uno tenía un hijo con diferentes parejas y se unieron para formar una familia.



Macías tenía una hija con una pareja anterior a Ivonne y ambos nacieron en Israel pero con padres colombianos.



Allegados a la pareja le confirmaron a este diario que Antonio trabajana en un salón de belleza llamado Orel Eivgi, ubicado en Ben Gurion Blvd 48, en la ciudad de Herzliya, en Israel.

"Mucha fortaleza para mis tíos y sus familiares, les acompañamos en su dolor. A Ivonne, la esposa de mi primo Antonio, la encontraron muerta. De mi primo no se sabe nada, aún sigue desaparecido. Ayúdenme a orar por ellos y estamos esperando un milagro", apuntó Johanna Macías, familiar de Antonio, en su cuenta de Facebook.



Anteriormente, los tíos de Macías señalaron que tuvieron comunicación con su familiar más o menos una hora después del ataque, por lo que supieron que la pareja estaba buscando un búnker para resguardarse de misiles y disparos.



Sin embargo, no tuvieron nuevas noticias de Antonio ni Ivonne, luego de que él les asegurara que se iba a volver a comunicar cuando estuviera en el refugio y pidió que no lo llamaran para evitar interceptaciones.



Hasta este miércoles, no ha habido noticias sobre Antonio ni su paradero, por lo que familiares y amigos están a la expectativa y esperan que regrese a salvo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

