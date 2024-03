Antonio Guterres visita Rafah y pide poner fin a la 'pesadilla' de la guerra en Gaza

EEl secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró este sábado que es necesario acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza, liberar a los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y dar esperanza sobre la creación de un Estado palestino independiente.

"Es hora de crear esperanza para el pueblo palestino de que habrá un Estado palestino", dijo Guterres en una rueda de prensa desde el aeropuerto de Arish, en Egipto, después de visitar el cruce fronterizo de Rafah, que conecta la península del Sinaí con la Franja de Gaza.

"Los palestinos de Gaza, mujeres, niños y hombres, están atrapados en una pesadilla sin fin, (...) generaciones enteras fueron aniquiladas", alertó desde el paso de Rafah, añadiendo que el "hambre y la inanición" golpean a la población.

Lotfi Gheith (izquierda), director del centro de operaciones de emergencia de la Media Luna Roja egipcia, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres (centro), durante su visita a Rafah. Foto:AFP

El jefe de la ONU afirmó que debe hacerse "todo lo posible" para evitar una ofensiva de Israel en la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur de la Franja y donde se agolpan unos 1,5 millones de desplazados por la guerra iniciada el pasado 7 de octubre.

"Todos van a asumir sus responsabilidades con la Historia. Para mí, está claro: Necesitamos evitar una situación catastrófica en Rafah", aseveró Guterres, al añadir que hay "un claro consenso" entre Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la comunidad internacional contra esa ofensiva terrestre.

Preguntado sobre cómo se podrían mitigar los efectos de una ofensiva en Rafah, el diplomático respondió: "No me pregunten cómo puedo garantizar que el Gobierno israelí haga lo que sea, porque está claro que el Gobierno israelí normalmente no hace lo que le pido".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desembarca de un avión al aterrizar en el aeropuerto egipcio de Al Arish, cerca de la frontera de Rafah. Foto:AFP

Asimismo, lamentó que a día de hoy siga habiendo muchos obstáculos para hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde sus habitantes se enfrentan a la hambruna, y afirmó que para hacer llegar la asistencia necesaria a la población es indispensable acordar un alto el fuego.

"No hay forma de repartir ayuda de forma efectiva en Gaza sin un alto el fuego humanitario", insistió Gutérres, que recordó que incluso hay veces que cuando la asistencia ingresa a la Franja "la distribución degenera en situaciones de violencia y situaciones en las que la gente es bombardeada".

Además, denunció los obstáculos de las autoridades israelíes para hacer llegar ayuda al enclave, como el rechazo de algunos artículos, inspecciones que duran días o la negativa a autorizar la entrada de covoyes.

"Hay un número de obstáculos que las autoridades israelíes han mantenido y que hacen que sea muy difícil llegar a un nivel de entrega suficiente", lamentó el jefe de Naciones Unidas.

Palestinos transportan el cuerpo de un familiar muerto en un bombardeo israelí desde la morgue del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza Foto:AFP

A su llegada a Egipto, Guterres se reunió con el gobernador de la provincia de Norte del Sinaí, Mohamed Shosha, quien le trasladó que los obstáculos impuestos por Israel han provocado que unos 7.000 camiones no hayan podido entrar aún al enclave, según un comunicado de la administración provincial.

El diplomático inició este sábado una breve gira que le llevará a El Cairo, donde romperá el ayuno del mes sagrado musulmán de ramadán con refugiados sudaneses, y viajará a Jordania el domingo para encontrarse con las principales autoridades del país y visitar las instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Tras la visita de Guterres a Egipto, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, tachó a la ONU de "organización antiisraelí".

"Bajo su liderazgo, la ONU se ha convertido en una organización antisemita y antiisraelí que alberga y fomenta el terrorismo", escribió Katz en su cuenta X, estimando que el jefe de la ONU "vino hoy al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah y culpó a Israel de la situación humanitaria en Gaza".

Mientras tanto en la ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, el ejército israelí indicó que proseguirá su operación contra el hospital Al Shifa, el más importante de la Franja, hasta capturar al "último terrorista".

Las tropas lanzaron el lunes una operación en el complejo alegando que altos mandos operativos de Hamás, considerado como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la UE, tienen allí su base.

El ejército indicó que mató a más de 170 combatientes y detuvo a cientos de sospechosos en Al Shifa esta semana.

Mohamed, un palestino de 59 años que vive a pocos pasos de Al Shifa, aseguró a la AFP que vio "muchos cadáveres" en las calles, edificios en llamas y tanques bloqueando las carreteras. "Tengo la sensación de que Gaza se ha convertido en algo peor que los fuegos del infierno", comentó, dando sólo su nombre de pila.

Escombros de una casa destruida por un ataque israelí en Gaza. Foto:AFP

Entre tanto, Hamás acusó al ejército de haber matado a 19 palestinos que esperaban ayuda humanitaria.

El ejército israelí negó estas acusaciones, asegurando que "los hallazgos preliminares determinaron que no hubo ningún ataque aéreo" contra el convoy y que tampoco se constataron "incidentes en los que las fuerzas (israelíes) dispararan contra las personas" que esperaban.

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre, cuando combatientes islamistas mataron a unas 1.200 personas en Israel, en su mayoría civiles. También tomaron 250 rehenes, de los cuales Israel cree que unos 130 siguen en Gaza, incluyendo 33 que habrían muerto.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y lanzó una ofensiva que ha dejado al menos 32.140 muertos en Gaza, según el ministerio de Salud.

Parte del territorio ha quedado reducida a escombros y el Programa Mundial de Alimentos afirmó que los gazatíes se están "muriendo de hambre".

El más reciente intento del Consejo de Seguridad de la ONU por alcanzar una tregua fracasó el viernes cuando China y Rusia vetaron una propuesta estadounidense. Fuentes diplomáticas indicaron que un nuevo texto será votado el lunes en la máxima instancia de la ONU.

AFP y EFE