Victoria militar israelí, victoria política de Hamás

El alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigencia el viernes a las 2 a. m. se mantiene por ahora. Hasta ayer no hubo desde entonces ni disparos de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel ni israelíes con bombardeos a blancos de ese movimiento islamista y la Yihad Islámica.

Mucha gente en ambos lados de la frontera respiraba aliviada en el segundo día del alto el fuego al haber retornado la calma tras una escalda de violencia, que dejó del lado palestino casi 250 muertos, entre ellos milicianos, y del lado israelí 12 fallecidos. Pero nadie parecía hacerse ilusiones de que la tregua sea el comienzo de la paz y el fin definitivo de la violencia.

Tanto Israel como Hamás clamaron victoria después de 11 días de enfrentamientos. Mientras Israel habló de un “éxito excepcional”, Ismail Haniyeh –líder de Hamás, en el poder en Gaza desde 2007 y que cuenta con el apoyo de Irán, el principal enemigo de lsrael– dijo que hubo una “victoria estratégica” de su parte.



Según expertos, de antemano estaba claro que derribar a Hamás no era la intención de Israel. “La meta que el Gobierno de Israel indicó a las Fuerzas de Defensa era recuperar la capacidad de disuasión ante Hamás”, explicó el general retirado Amos Yadlin, exdirector general del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional. “Esto significa que si alguien piensa disparar, calcula los costos y beneficios; y si decide no disparar, es porque está disuadido, entiende que no le conviene”.



Los analistas estiman que, en el terreno, es indudable que Israel asestó un golpe militar tal a la infraestructura armada de Hamás, que la organización debería tener claro que pagaría caro si vuelve a lanzar cohetes a Israel. De hecho, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, aclaró que los jefes máximos del movimiento islamista siguen siendo blancos a los que Israel podría eliminar. “Si a pesar de lo que pagaron están dispuestos a otra ronda, estimo que habrá otra ronda”, comentó Yadlin.

Por su parte, a diferencia del plano militar, a nivel político Hamás obtuvo logros al enardecer los ánimos en partes de Cisjordania y provocar disturbios violentos de parte de árabes ciudadanos de Israel. De acuerdo con los analistas, el principal logro del movimiento islamista es haber marginado aún más a sus rivales del partido nacionalista Al Fatah, cuyo liderazgo está en manos del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.



A pesar de la destrucción, el elevado número de víctimas y la muerte de varios de sus combatientes, Hamás se siente victorioso “porque ha conseguido golpear el corazón del territorio israelí (y el ejército) no pudo detenerlo”, afirmó Jamal al-Fadi, profesor de ciencias políticas en Gaza. Y también consiguió reforzar su arsenal de misiles a pesar del bloqueo que Israel impone a Gaza durante casi 15 años, señala.

Para Hamás, que comenzó a disparar cohetes contra Israel el 10 de mayo en “solidaridad” con los manifestantes palestinos que se enfrentaban a la policía israelí en Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel, el conflicto le ha permitido erigirse en el único defensor de los palestinos, según los observadores. “Hamás ha optado en parte por la escalada por conveniencia política, para reforzar su legitimidad no solo con sus partidarios sino también con un público (palestino) más amplio”, afirmó Hugh Lovatt, analista del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales.

Críticas a Netanyahu

Cuando Netanyahu asumió como primer ministro en el 2009, prometió derribar a Hamás. Pero han transcurrido 12 años y no lo ha logrado. De hecho, ha sido criticado repetidamente tanto por políticos de derecha como de izquierda por la línea que siguió. “Netanyahu fue muy duro en su línea con la ANP y, en la práctica, al permitir que entre a Gaza dinero de Catar y que entren materiales que supuestamente eran para reconstruir Gaza, pero fueron usados para los túneles, permitió que Hamás se convirtiera en un mini-Estado (...)”, afirmó Yadlin. “Para que las cosas cambien hay que revisar toda la estrategia ante Hamás”, agrega el experto.



Pero más allá de un eventual nuevo estallido de violencia en algún momento, está la pregunta sobre el horizonte político. Hamás, catalogada como una organización terrorista por EE. UU. y la Unión Europea, entre otros, no reconoce la existencia de Israel ni los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación Palestina e Israel, que dieron nacimiento de la ANP.



El gobierno de Netanyahu ha estado enemistado y enfrentado a la ANP, pero muchos en Israel estiman que ahí está el único posible interlocutor. Gantz –socio de Netanyahu en el Gobierno, pero adversario político– afirmó que “terminó la actividad militar y llegó el momento de la acción política”.



En su opinión, es clave que se den pasos que “debiliten a los extremistas y fortalezcan a los moderados”. Y advirtió: “Si no actuamos políticamente de manera rápida y correcta, la operación Guardián de los Muros (que se refiere a la última escalada) quedará en la historia como otra ronda, en camino hacia la siguiente escalada (...). El Gobierno israelí no puede convertir un logro militar sin precedentes en un error político”.



JANA BERIS*

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

JERUSALÉN