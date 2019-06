Israel nombra a su primer ministro abiertamente homosexual

Luego de remover a Ayelet Shaked del ministerio de Justicia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nombró en el cargo a Amir Ohana, reconocido en el país por su lealtad al partido gobernante Likud y por ser pionero en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+.

Días después de que el parlamento se disolvió por la imposibilidad de Netanyahu de formar gobierno, Amir Ohana fue nombrado ministro de Justicia interino y se convirtió en la primer persona abiertamente homosexual en ocupar este cargo, al menos, mientras se llevan a cabo las elecciones de septiembre para lograr definir un nuevo equipo de gobierno.



El nombramiento, celebrado por la activa comunidad LGBTI+ de Israel, coincide con con el desfile "del orgullo" que celebran este jueves a lo largo del país.



En el Parlamento elegido el 9 de abril se batió el récord, con 5 legisladores gais. Pero ministro de la comunidad LGBTI, es la primera vez. El primer ministro Benjamin Netanyahu nombró al diputado Amir Ohana como ministro de Justicia, en lugar de Ayelet Shaked, a la que destituyó.

Ohana, de 42 años, hizo historia hace pocos años, al ser elegido como primer diputado gay declarado del Likud, entrando a una Knéset en la que ya había habido gais reconocidos en la izquierda, pero no en el oficialismo conservador.



“Cierto que soy el primer diputado gay del Likud, pero soy mucho más que eso”, dijo Ohana a EL TIEMPO en su momento, en una entrevista tiempo después de su elección como diputado. Es abogado, oficial (mayor) en la reserva y exoficial en el Servicio de Seguridad encargado de la lucha antiterrorista.

Creció en la ciudad sureña de Beer Sheva, el hijo menor entre tres hermanos. Sus padres llegaron a Israel desde su Marruecos natal y Ohana afirma que “mi familia siempre dio y sigue dando mucho amor”. A pesar de las dificultades con las que se topan a menudo jóvenes al salir del clóset, Ohana contó que tuvo “una juventud bastante común y corriente”.



Reconoce que “al salir del clóset ya las cosas no fueron comunes realmente, pero siento que no perdí mi juventud y eso me alegra mucho” y agrega que “viví la experiencia de los primeros amores, de las relaciones cercanas, a diferencia de otros que contaron su verdad mucho más tarde del clóset y así acumularon recuerdos de temores y depresiones, lo cual yo nunca viví”.

Ohana, abogado de profesión, quien también trabajó en la Procuraduría, es considerado hoy uno de los políticos más allegados a Netanyahu, que apoya inclusive su plan de reformas jurídicas, incluyendo una nueva ley de inmunidad, muy discutida hoy en Israel.



Debido a sus posturas al respecto, cuando este jueves Ohana, como flamante ministro, se hizo presente en la marcha de orgullo gay, algunos de los participantes lo hostigaron con abucheos, gritándole uno de ellos “te olvidas que gracias a la Suprema Corte tienes hijos”.



La referencia era al hecho que Amir Ohana y su pareja Alon, trajeron al mundo mediante vientre alquilado un par de mellizos, David y Ela, que actualmente tienen 3 años y nacieron en el exterior. Su registro como israelíes es posible mediante la aprobación de los jueces.

El abogado Amir Ohana es uno de los políticos más allegados alprimer ministro Netanyahu. Foto: Jana Beris

“Desde los 24 años aproximadamente, siempre quise tener hijos”, nos dice Amir Ohana. “Años atrás, era mucho más difícil que ahora para los homosexuales poder concretar el sueño de formar una familia y vivir en pareja. Me alegra vivir en tiempos en los que esto es cada vez más posible para numerosas familias. Se ven cada vez más familias de este tipo. Puede parecer increíble pero en el complejo en el que nosotros vivimos, donde hay dos edificio, hay 17 familias compuestas por parejas del mismo sexo, con hijos”. Y con una sonrisa, resume: “Para mí, esta es hoy la realización de un sueño”.



En su despacho en el Parlamento, el hoy nuevo ministro tenía la bandera de Israel y la del arco iris, símbolo de la comunidad LGBT. Para él, aunque logró dejar en claro que sus temas de interés van mucho más allá de ello, es parte clave de su identidad.



“Soy de los creadores del grupo gay en el partido y creo que no hay ningún problema con que una persona tenga más de una identidad, sobre lo que hablé también en mi discurso inicial. Creo que es lo correcto, mostrar quien soy. Y cada uno decide cómo reaccionar. Yo soy judío, israelí, oriental, likudnik (miembro del Likud), bitjonist (con alta conciencia de bitajon, seguridad), homosexual, defensor del libre mercado. Todo junto”, dijo a EL TIEMPO.

Su decisión de revelar su tendencia sexual la tomo muy joven, a los 15 años. ”Nunca tuve malas experiencias ni sufrí violencia, pero creo que salí tan joven del closet simplemente porque siempre me sentí muy pleno conmigo mismo”.



Asegura que “jamás me escondí ni intenté ser lo que no soy” y que “la visibilidad es la clave para los prejuicios y la homofobia porque se desarrolla prejuicios sobre lo que no se conoce”.

