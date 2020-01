Lo que cambia y no cambia la muerte de Qasem Soleimani

Ya no vivimos en una era en la que las guerras se declaran oficialmente. El ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos que mató a Qasem Soleimani, el carismático comandante de la Fuerza Quds de Irán, no es más que un evento histórico en una guerra de varios años y varios frentes entre Estados Unidos y sus aliados e Irán y sus numerosos representantes.

En el transcurso de esta guerra no declarada, las partes han utilizado tácticas que van desde asesinatos selectivos y ataques cibernéticos hasta sanciones económicas y destrucción de infraestructura.



En febrero de 2008, una operación conjunta israelí-estadounidense mató a Imad Mughniyeh, jefe de gabinete y segundo al mando de Hezbolá, el formidable representante de Irán en el Líbano. (Soleimani estaba de pie junto a Mughniyeh en ese momento). Más tarde, Israel supuestamente asesinó a cuatro científicos nucleares iraníes, y luego atacó las instalaciones nucleares de Irán con un virus informático malicioso (muy probablemente a través de una operación conjunta con Estados Unidos).



Por su parte, Irán siempre ha tratado a las comunidades judías en el extranjero como objetivos legítimos. En 1994, un escuadrón respaldado por Irán bombardeó un centro de la comunidad judía en Buenos Aires, dejando 85 muertos y cientos de heridos. Y se cree que el propio Soleimani organizó el atentado suicida de 2012 en un autobús de pasajeros que transportaba turistas israelíes en Burgas, Bulgaria.



Sofocado por las sanciones de Estados Unidos tras la retirada de la administración Trump del acuerdo nuclear de 2015, en mayo de 2018, Irán ha estado librando una guerra de desgaste contra los intereses petroleros occidentales, presuntamente atacando instalaciones petroleras sauditas en septiembre pasado y confiscando buques petroleros en alta mar. Pero, lo más importante, Irán ha estado construyendo una media luna de fuerzas proxy (aliadas) que se extiende desde el Líbano a través de Siria e Irak y hasta Yemen.



Soleimani fue el autor intelectual de esta estrategia. Bajo su liderazgo, Irán ayudó a Hezbolá a fortalecer sus capacidades de misiles, dirigió una intervención decisiva para apuntalar al presidente sirio Bashar al Asad, apoyó a los rebeldes hutíes que han estado librando una guerra contra las fuerzas lideradas por Arabia Saudita en Yemen y apoyó una ola de resurgentes milicias chiíes en Irak. Según Gadi Eizenkot, quien completó su mandato como jefe de personal general de las Fuerzas de Defensa de Israel el año pasado, Soleimani tenía planes de acumular una fuerza de poder de 100.000 combatientes a lo largo de la frontera de Siria con Israel.

Trump y el papel de Israel

Debido a la renuencia expresada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a continuar guerras en Oriente Próximo, Estados Unidos apenas ha estado involucrado en frustrar la gran estrategia regional de Irán. Esa tarea se le dejó a Israel, que ha estado lanzando ataques aéreos contra objetivos iraníes en Siria e Irak durante meses. De hecho, el sucesor de Eizenkot, Aviv Kochavi, advirtió públicamente que las medidas de autodefensa en curso de Israel podrían resultar en una guerra total.

Manifestaciones en Teherán por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Foto: AFP

Trump se negó a responder al derribo por parte de Irán de un avión no tripulado estadounidense en junio de 2019. Pero parece haber cambiado su posición después de la muerte de un ciudadano estadounidense en un ataque de la milicia respaldada por Irán, Kataib Hezbolá, en una base militar iraquí en Kirkuk en diciembre. Estados Unidos reaccionó primero atacando a las milicias chiíes en Irak y Siria, a lo que Soleimani respondió fomentando una turba ‘espontánea’ que penetró en el complejo de la embajada estadounidense en Bagdad.



A la luz de estos eventos, Estados Unidos ha enmarcado el ataque que mató a Soleimani y su colaborador, Abu Mahdi al-Muhandis, uno de los principales líderes de Kataib Hezbolá, como una medida preventiva para frustrar más ataques iraníes contra objetivos estadounidenses.



¿Dónde nos deja esto? Por un lado, la muerte de Soleimani apenas cambia las reglas del juego. El Estado Islámico no se disolvió tras la muerte de su fundador, Abu Bakr al-Baghdadi. Del mismo modo, Hezbolá se ha vuelto más fuerte y amenazante desde que la CIA y el Mossad asesinaron a Mughniyeh en 2008, y también lo ha hecho Hamás desde que Israel mató a uno de sus fundadores, Ahmed Yassin, en 2004.



Por otro lado, Estados Unidos ha asestado un duro golpe a la parte más vulnerable de Irán. Como la encarnación de la estrategia regional del régimen, la importancia simbólica de Soleimani para la República Islámica probablemente fue superada solo por la del líder supremo Alí Jamenei. Era, en palabras de Jamenei, un “mártir vivo de la revolución”. Después de haber sido preparado para un cargo político superior, no puede ser reemplazado fácilmente.

Nadie quiere una guerra total

Aun así, ni Estados Unidos ni Irán están interesados en una guerra total. Sin duda, Irán está obligado a tomar represalias, aunque solo sea para mantener la moral de sus seguidores y representantes. Pero su reacción tendrá que adaptarse cuidadosamente para evitar provocar una escalada incontrolada. De lo contrario, el régimen jugará en manos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien siempre está ansioso por arrastrar a Estados Unidos a una guerra en nombre de Israel. Una reacción desproporcionada también podría conducir a la expulsión de Irán de Siria, que no es la mejor manera de salvaguardar el legado regional de Soleimani.



Sí, hay muchos radicales e intransigentes en Teherán. Pero no son necesariamente irracionales. El enfoque actual de Irán al desafío planteado por Trump es esencialmente mantener el conflicto en un punto de ebullición controlado hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, con la esperanza de que un demócrata regrese a la Casa Blanca y reviva el acuerdo nuclear.



En cuanto a Trump, y a pesar de la advertencia del secretario de Defensa de EE. UU., Mark Esper, de que “el juego ha cambiado”, un asesinato selectivo no parece representar una desviación de su aversión a los enredos militares. Por el contrario, parece ajustarse exactamente a sus preferencias, ya que le permite jactarse de su valor y decisión.



Como estrella de la televisión de realities, Trump sabe que el asesinato de un objetivo muy prominente tendrá un impacto mediático mucho mayor que un ataque aéreo en una base militar en la que todas las víctimas son anónimas, y mucho menos una operación que coloca a las fuerzas estadounidenses en riesgo.



Shlomo Ben-Ami

Excanciller israelí y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz

