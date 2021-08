Alerta por la situación de mujeres en Afganistán por los talibanes

Afganistán cayó en manos de los talibanes tras el colapso del Gobierno y la huida al extranjero del presidente, Ashraf Ghani. Las imágenes de la retoma del poder por parte del grupo extremista le han dado la vuelta al mundo y una de las grandes preocupaciones es un posible retroceso con respecto a los derechos de la mujer.



(Puede leer: El Kabul de los talibanes amanece 'en calma', pero sin mujeres).

Sahraa Karimi, directora de cine afgana y actual CEO de Afghan Film, compañía cinematográfica, envío una misiva en la que reportó la grave situación por la que atraviesa su gente, en medio de esta crisis.

"Han masacrado a nuestra gente, secuestraron a muchos niños, vendieron niñas como novias a sus hombres, asesinaron a una mujer por su atuendo, hirieron los ojos de una mujer, torturaron y asesinaron a uno de nuestros queridos comediantes, asesinaron a uno de nuestros poetas historiadores, asesinaron al jefe de cultura y medios de comunicación del Gobierno; han estado asesinando a personas afiliadas al Gobierno, colgaron a algunos de nuestros hombres públicamente, han desplazado a cientos de miles de familias", dijo Karimi en la misiva.

También reportó que hay un campamento en Kabul en el que se encuentran numerosas familias que escaparon de la provincias tomadas por los talibanes: "Se encuentran en condiciones insalubres. Hay saqueos en los campamentos y bebés que mueren porque no tienen leche... Los talibanes han estado brutalizando a nuestro pueblo durante todo el proceso de conversaciones".

(Le recomendamos leer: Afganistán: el relato de quienes ya viven bajo el control del Talibán).

El arte y los derechos de las mujeres

Una de las grandes preocupaciones de la cineasta es la censura y la restricción de la libertad que, según ella, impondrá el nuevo régimen; ya que la industria de la que hace parte puede verse afectada por la crisis que azota a su país: "Todo lo que he trabajado tan duro para construir como cineasta en mi país está en riesgo de caer. Si los talibanes se hacen cargo, prohibirán todo el arte. Yo y otros cineastas podríamos ser los siguientes en su lista de éxito".

Combatientes talibanes son vistos en la parte trasera de un vehículo en Kabul, Afganistán. Foto: EFE

También se refirió al peligro latente de que el grupo extremista ataque directamente la evolución en temas de derechos de las mujeres que ha llevado a cabo Afganistán en los últimos 20 años.

Para la directora, los talibanes despojarán los derechos de las mujeres: "Seremos empujadas a las sombras de nuestros hogares y nuestras voces, nuestra expresión será sofocada en silencio".



La educación para las niñas se verá coartada: "Cuando los talibanes estaban en el poder, cero niñas estaban en la escuela. Desde entonces, hay más de 9 millones de niñas afganas en la escuela. Esto es increíble: Herat, la tercera ciudad más grande que cayó en los talibanes, tenía casi un 50% de mujeres en su universidad".

(Puede interesarle: 'Estoy muy preocupada por las mujeres', Malala sobre Afganistán).

Apoyo de la comunidad internacional

Karimi declaró que no está de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas del país, la cual le parece precipitada y una traición a su pueblo.



Define como inmensos los logros a los que se llegó en esos 20 años sin los talibanes en el poder, especialmente para las jóvenes. Logros que podrían perderse a causa de la crisis.

Por eso, pidió ayuda de la comunidad internacional y de los medios de comunicación para liberar a su gente del recién gestado régimen talibán.



"No entiendo este mundo. No entiendo este silencio. Me quedaré y lucharé por mi país, pero no puedo hacerlo sola... Necesitamos su voz. Los medios de comunicación, los gobiernos y las organizaciones humanitarias mundiales guardan convenientemente silencio como si este 'acuerdo de paz' con los talibanes fuera alguna vez legítimo. Nunca fue legítimo. Reconocerlos les dio la confianza para volver al poder", fueron sus palabras.

Un joven lee en un puesto de periódicos en Karachi, Pakistán, las noticias, la portada dice: Kabul, conquistada. Foto: EFE

(También puede leer: Kabul vuelve a la vida entre el temor al nuevo régimen talibán).

Karimi no fue la única en pronunciarse. La mismísima Malala Yousafzai, reconocida activista y premio Nobel de Paz que vivió su infancia bajo el régimen talibán en Pakistán, aseguró estar preocupada "por las mujeres, las minorías y los defensores de los derechos humanos".



El llamado de ambas es a no dejar de lado a las mujeres del país de Medio Oriente, que podrían ser víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las nuevas autoridades de Afganistán.

Más noticias

REDACCIÓN EL TIEMPO