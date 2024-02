'Gaza está a punto de presenciar una explosión de muertes de niños': Agencias de la ONU

Tres agencias de la ONU alertaron este martes del riesgo de una "explosión" de muertes de niños en la Franja de Gaza por la falta de alimentación, una creciente malnutrición y una propagación rápida de enfermedades.



Veinte semanas después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, estas agencias advirtieron que los alimentos y el agua potable son "extremadamente escasos" en el territorio palestino y que casi todos los niños sufren enfermedades infecciosas.

"La Franja de Gaza está a punto de presenciar una explosión del número de muertes evitables de niños, lo que podría agravar el nivel ya insostenible de niños muertos en

Gaza", dijo Ted Chaiban, responsable adjunto de la acción humanitaria en Unicef.



Al menos un 90 % de los niños menores de cinco años en Gaza padecen una o varias enfermedades infecciosas, según este informe de Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).



(Lea también: Israel: el impacto económico en los primeros tres meses de guerra en Gaza contra Hamás)



En las dos semanas previas a la realización de este informe, un 70 % de ellos padecieron diarrea, lo que es 23 veces más respecto al periodo equivalente de 2022.



"El hambre y la enfermedad son una combinación mortal", dijo en un comunicado Mike Ryan, encargado de situaciones de emergencia en la OMS.

Niños palestinos desplazados se reúnen para recibir alimentos en una escuela pública de Rafah. Foto: AFP

"Los niños hambrientos, debilitados y profundamente traumatizados son los más susceptibles de caer enfermos y los niños enfermos, en particular aquellos que sufren diarrea, no pueden absorber bien los nutrientes", añadió.



Según la evaluación de la ONU, más del 15 % de niños menores de dos años presenta "malnutrición aguda" en el norte de Gaza, donde apenas accede ayuda humanitaria. En el sur del territorio, el porcentaje es del 5 %, según estos datos recogidos en enero.



(Además: Palestinos piden a la CIJ 'declarar ilegal ocupación israelí y exigir su fin inmediato')



"Este declive de la situación alimentaria de la población en tres meses no tiene precedentes en el mundo", dijeron estas agencias de la ONU.



La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre después del ataque de los milicianos de Hamás en el sur de Israel que dejó más de 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles. La ofensiva de réplica de Israel contra Gaza, controlada por Hamás, provocó 29.092 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio.

Niños palestinos llenan sus tarros de plástico de una fuente de agua en Rafah. Foto: AFP

Tras cuatro meses de guerra, los combates no se detienen. Israel bombardeó nuevamente la Franja de Gaza este martes antes de una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la comunidad internacional intenta aprobar una resolución sobre una tregua de los combates en este territorio palestino.



En las primeras horas del martes, testigos relataron que los bombardeos y los combates durante la noche golpearon el este de Ciudad de Gaza y Jan Yunis, en el sur del territorio.



"Los misiles caen sobre nosotros. ¿Cuánto más puede aguantar un ser humano?", planteó Aiman Abu Shamali que perdió a su mujer y su hija en un bombardeo en Zawaida, en el centro de Gaza. "La gente en el norte muere de hambre y nosotros aquí morimos por los bombardeos", afirmó.



Más de cuatro meses después del inicio del conflicto hay casi un millón y medio de palestinos refugiados en Rafah, una ciudad del sur en la frontera con Egipto. Israel anunció que prepara un asalto terrestre a gran escala contra esta localidad y este plan inquieta a la comunidad internacional que intenta lograr una tregua.



(Puede leer: 'Lo que he visto en Gaza supera cualquier cosa que uno pueda llegar a imaginar': Médico)

La ciudad de Rafah es clave ya que es el principal punto por donde entra la ayuda humanitaria de la que depende la población de este territorio palestino que está bajo un asedio total de Israel desde octubre.



Los ataques israelíes en la ciudad impiden las operaciones humanitarias y el suministro de alimentos ha sido bloqueado por los habituales cierres fronterizos, según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.



Uno de cada seis niños en el norte de Gaza sufre desnutrición aguda, según la agencia de la ONU para la infancia, Unicef, y una situación que puede agravar "el nivel insoportable de muertes de niños".

