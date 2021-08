Dos fuertes explosiones, seguidas de disparos, sacuden la capital afgana

Dos fuertes explosiones sacudieron Kabul el martes por la noche, con unas dos horas de diferencia, una de las cuales fue atribuida por fuentes de seguridad a un carro bomba cerca de la residencia del ministro de Defensa, en el centro de la capital afgana.

Tras la segunda explosión, ocurrida alrededor de las 10 p. m. hora local y cuyo origen no se conocía en lo inmediato, se produjeron varias detonaciones de menor intensidad. Los intensos disparos continuaron en el centro de Kabul unos treinta minutos después.



La primera explosión, escuchada en varios barrios de la capital afgana, fue la de un carro bomba conducido por un suicida contra la casa de un diputado, cerca del domicilio del ministro de Defensa, el general Bismillah Mohammadi, indicaron bajo anonimato varias fuentes de seguridad.



Esas fuentes añadieron que los atacantes consiguieron entrar en la casa del diputado. "No se preocupen, todo está bien", tuiteó el ministro de Defensa, una hora después de la primera explosión.



"Los terroristas detonaron un coche lleno de explosivos en una zona residencial de Kabul esta noche (martes). Como resultado, varios terroristas entraron en casas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas especiales de la policía están en el lugar y comenzaron las operaciones de limpieza", dijo el portavoz del Ministerio del Interior, Mirwais Stanekzai.



Una fuente de seguridad afgana informó de que tres personas habían muerto y dos habían resultado heridas en la primera explosión, sin más detalles. No se dispone en lo inmediato de un balance oficial de ninguna de las dos explosiones.



Desde hace tres meses, los talibanes llevan a cabo una ofensiva en todos los frentes contra las fuerzas afganas, ante la retirada del país de las fuerzas internacionales. Los talibanes se han apoderado de vastas zonas rurales.



Las fuerzas afganas, que hasta ahora han mostrado una resistencia débil, sólo controlan las capitales provinciales, tres de las cuales han sido recientemente objeto de ataques de los insurgentes.



