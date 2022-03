‘Inventing Anna’, la más reciente serie del universo de Shonda Rhimes, la creadora de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘How to Get Away with Murder’, fue estrenada a inicios de febrero del 2022 en Netflix. En ella se sigue la historia de una joven que estafó por miles de dólares a algunas de las personas más ricas de Nueva York.



Cuando termina la serie, no es claro si ‘Anna’, interpretada por Julia Garner, alguna vez se creyó las mentiras que contaba para acercarse a sus siguientes víctimas. O si, siempre fue consciente de que lo que estaba creando era una fantasía.

Así como este personaje, inspirado en el caso de la vida real de Anna Sorokin, existen miles de personas que parecen crear personajes públicos exclusivamente para lastimar a otros o para atreverse a decir ideas controversiales.



(Más como esto: Dorothea Puente, la dulce abuela que resultó ser una cruel asesina serial).



Los crímenes cometidos por el telepredicador Adnan Oktar son bastante más complejos que estafas por altas sumas de dinero. En enero del 2021, este famoso islamista turco fue sentenciado a 1075 años en prisión por los delitos de abuso sexual, abuso sexual de menores, fraude e intentos de espionaje político y militar.

Culto religioso y sexual

Adnan Oktar fue predicador de televisión en el canal ‘A9’ en la televisión turca, en la que compartía sermones del correcto camino musulmán.



Sin embargo, mientras él hablaba de religión, a su alrededor había mujeres vestidas en traje de baño o, en general, con ropa reveladora.



Estas mujeres, que además debían hacer parte del culto fundado por Oktar, eran llamadas por él como ‘mis gatitas’.



Entre las ideas que predicaba estaban ciertos discursos negacionistas del Holocausto Judío y de la Teoría de la Evolución de Charles Darwin. Por este motivo, tuvo cercanía con grupos cristianos de extrema derecha en Estados Unidos que, como él, alaban el Creacionismo como el verdadero origen del mundo.



(Le sugerimos: Hombre con leucemia lleva 14 meses dando positivo para covid-19).

Facebook Twitter Linkedin

Hay sectas religiosas en muchas partes del mundo. A veces son usadas como estrategia para ocultar casos de corrupción. Foto: iStock

Descubrí que interpuso más de 300 demandas por difamación en mi contra FACEBOOK

TWITTER

Además, al entrar al culto las mujeres debían casarse con Oktar. Esto no significaba que estas mujeres tendrían relaciones sexuales exclusivamente con él, sino que, según los relatos de algunas personas que salieron de la secta, podían ser convertidas en “mujeres motor”. Es decir, mujeres para el placer sexual de múltiples hombres.



Para el medio de comunicación ‘Middle East Eye’ (‘El Ojo de Medio Oriente’), Ebru Simsek, antigua miembro de la secta, contó cómo vivió al intentar salir de ella.



(Siga leyendo: La temible enfermera que torturaba y jugaba con la vida de sus pacientes).



“Un día se me acercó y me ofreció que viviera con él en su mansión”, recuerda Simsek, quien apareció en un concurso de belleza en televisión turca en 1994. Oktar le prometía todo tipo de lujos para convencerla de irse con él.



“Descubrí que interpuso más de 300 demandas por difamación en mi contra ”, explicó Simsek para ‘El Ojo de Medio Oriente’.

Facebook Twitter Linkedin

Según la OMS, 1 de cada 3 mujeres es víctima de abuso sexual en el mundo. Foto: iStock

Adnan Oktar escribió un libro, bajo el seudónimo de Harun Yahya, llamado ‘El Atlas de la Creación’, en el que decía había recopilado evidencia en más de 800 páginas que contradecían a Charles Darwin y todas las pruebas de la evolución de las especies.



No sobra decir que dicho tomo ha sido revisado por científicos y no pasa los más básicos principios de investigación científica.



"Hitler, Mussolini, Stalin y muchos otros terroristas famosos, todos dicen claramente que han estado bajo la influencia de Darwin”, dijo Oktar en una entrevista para ‘BBC Mundo’ en el 2010, en la que relacionó el fascismo del siglo XX europeo con la Teoría de la Evolución. Incluso si las ideas de Darwin precisamente defendían la diversidad genética por encima de mantener una 'raza pura'.



(Antes de irse: Les prohíben a niñas transgénero participar en deportes femeninos en Iowa).



A pesar de sus comentarios antisemitas y negacionistas del Holocausto, se le ha visto en reuniones con grupos de derecha en Israel, que defienden la ocupación violenta de Palestina. Incluso tuvo reuniones con el antiguo primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Sin embargo, no hay pruebas de que Oktar tenga enlaces con la comunidad judía en Turquía, sino que habla exclusivamente de cooperación interreligiosa con judíos en Israel.



Este último encuentro con la justicia turca ha sido tan solo el más reciente, pues en el pasado ya ha estado tanto en prisiones como en clínicas psiquiátricas. Oktar ha expresado que toda investigación en su contra ha venido del “Estado profundo” del Reino Unido, y que se trata de terroristas evolucionistas.



Adnan Oktar, junto a otros 13 miembros de su organización, fueron arrestados por intento de espionaje, abuso sexual y abuso de menores, en investigaciones que salpican a políticos turcos también. Él fue sentenciado a 1075 años en prisión. Tarkan Yavas y Oktar Babuna, gerentes de su organización, fueron sentenciados a 211 y 186 años, respectivamente.

Otras noticias

Dubái: ¿cómo vivir en la ciudad de los multimillonarios? Algunos consejos

Ucrania tras una semana de invasión rusa: vea en fotos el antes y después

¿Cómo funcionan las bombas termobáricas o de vacío y por qué preocupan?

La explicación científica de por qué cadáveres emiten ruidos y se mueven

Tendencias EL TIEMPO