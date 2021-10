Por botellitas con aceite de cannabis, pagará 25 años de cárcel en Dubái

Un joven exjugador de fútbol semiprofesional y ahora entrenador, de 24 años, identificado como Billy Hood, ha sido condenado a 25 años de cárcel en la ciudad de Dubai por posesión de aceite de cannabis.



De acuerdo con las autoridades de los Emiratos Árabes, le encontraron cuatro botellas que contenían cinco mililitros de cannabinoide (CBD), cada una. Razón por la cual lo procesaron por tráfico, suministro y posesión de drogas.

Hood, quien trabaja como entrenador en Dubai, pero que es originario de Reino Unido, lleva nueve meses privado de la libertad desde su detención en enero de este año y, finalmente, esta semana fue sentenciado a 25 años de cárcel.



Sin embargo, según el testimonio que entregó el hombre a la organización Detained in Dubai, la cual se encargó de visibilizar el caso, hubo fallas en el procedimiento judicial.



“Me acababa de mudar a una nueva casa en Dubai y un amigo mío vino a verla. Pedí un domicilio y luego fui a mi carro para conseguir un segundo cargador de teléfono para que él (el amigo) lo usara. De repente me abordó la policía. Saltaron para arrestarme, me esposaron. Exigieron que les mostrara dónde estaban las drogas. Estaba conmocionado, asustado y confundido. Les dije que no estaba al tanto ni en posesión de ninguna droga o sustancia”, afirmó Hook en su testimonio.



(Puede leer: Conmebol olvida a James Rodríguez en felicitación a Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Billy Hood fue el hombre al que arrestaron y condenaron a prisión por una botellas de aceite para vaporizar. Foto: Facebook Billy Hood

También comentó que la policía revisó su automóvil, el vehículo de la empresa en donde trabajaba y su apartamento. Al encontrar al amigo dentro del inmueble, también lo arrestaron.



Hook explicó que las cuatro botellas que fueron encontradas dentro del auto de la empresa pertenecían a su amigo. De hecho, cuando la policía le realizó exámenes para identificar alguna sustancia en su organismo, las pruebas dieron negativo para el consumo de alucinógenos.



El británico denunció que, después de ser arrestado, le pidieron que firmara un documento en árabe que, al parecer, era una confesión y, además, le negaron la traducción a inglés de dicho papel. Ante su negativa, lo presionaron durante cuatro días para que firmara.



(Lea también: 20 años del cruel asesinato de un niño que desvela a la Policía de Londres).



Frente al tema, Radha Stirling , directora general de Detained in Dubai, afirmó que “las confesiones forzadas y coaccionadas son algo común en Dubai”.



En cuanto a la detección del joven, según relató, estuvo durante 14 días en una celda sin ningún tipo de higiene.



“Me llevaron a la comisaría de policía de Al Barsha y me mantuvieron en una celda de aislamiento durante 14 días sin ningún producto de higiene. No tuve contacto con el mundo exterior”, dijo a la organización.

Facebook Twitter Linkedin

Así eran las pequeñas botellas de aceite de CBD por las que Hood fue condenado a prisión. Foto: iStock

Hook también afirmó que estaba en contra del consumo de drogas, que la práctica estaba en contra de sus valores y que prefería seguir una vida saludable junto a su actividad deportiva.



“Una de las principales razones por las que me mudé a los Emiratos Árabes Unidos fue para seguir mi carrera como entrenador. He pasado más de 6 años recogiendo mis méritos y nunca dejaría que algo como las drogas lo arruinara todo”, aseguró.



(Siga leyendo: El gesto de Neymar con hinchas que lo insultaban en Barranquilla).



Tras la sentencia de 25 años, considerada excesiva, la familia de Hook ha apelado. De hecho, están recogiendo donaciones en la plataforma ‘GoFundMe’ para recaudar 20 mil libras esterlinas (más de 100 millones de pesos colombianos) con el fin de sacar al joven de prisión bajo fianza. Ya han recaudado poco más de 12 mil libras.



“La familia ha descubierto que la situación de Billy no es aislada. El veterano británico Andy Neal estuvo detenido durante más de un año por cargos de drogas antes de ser finalmente exonerado [...] Pero sufrió graves abusos contra los derechos humanos dentro de la prisión y finalmente escribió un libro sobre su tortura”, asegura el informe de Detained in Dubai.

Más noticias

El pantalón con bóxer visible de Balenciaga acusado de racismo

Príncipe de Arabia Saudí lleva 15 años en coma y se rehúsan a desconectarlo

En fotos: esta es la maravillosa vista desde los puntos más altos del mundo

El animal de dos cabezas más viral en TikTok

Colombia en Expo Dubái, la feria más grande del mundo

Tendencias EL TIEMPO