En el límite entre América del Sur con la Antártida se encuentra el volcán submarino Orca, el cual ha estado dormido por varios milenios. Sin embargo, se cree que se ha reactivado y es el responsable de ocasionar un enjambre violento de sismos, ya que en este año se han registrado 85.000 temblores en la región, según lo explican los vulcanólogos del Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ).

La actividad inesperada de este volcán Orca ha ocasionado que el equipo de científicos del GFZ se encuentre bastante preocupado debido a que no saben con certeza qué magnitud pueden alcanzar sus explosiones.



Es importante resaltar que estudiar dichos fenómenos no es algo fácil y especialmente en las regiones más inaccesibles del planeta. No obstante, según un estudio publicado en la revista ‘Communications Earth and Environment’, es posible analizarlos a detalle con la tecnología actual.



Según los vulcanólogos del Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ), en este año se han registrado 85.000 temblores en la región. Foto: iStock

Enjambre de terremotos

Desde agosto del 2020 se han registrado grandes movimientos sísmicos en el estrecho de Bransfield que se encuentra entre las islas Shetland del sur, la península Antártica y el archipiélago de Joinville.



Los científicos de la GFZ han descubierto que los terremotos probablemente fueron causados por una transferencia de magma desde el manto de la Tierra. Cerca del límite entre la corteza y el manto hasta casi la superficie.Además, en esta región se encuentra la placa tectónica Fénix, la cual está debajo de la placa Antártica continental.

Los terremotos probablemente fueron causados por una transferencia de magma desde el manto de la Tierra. Foto: iStock

De acuerdo con un estudio del 2018 en la revista ‘Polar Science’, este detalle ha generado una red de zonas de fallas, las cuales han estirado algunas partes de la corteza. Por lo cual, se han abierto grandes grietas en diferentes lugares.



Suerte de poder presenciar esta actividad sísmica

Cuando empezaron a producirse estos temblores, los primeros en notarlo fueron los investigadores de la estación de la isla King George, quienes al ver lo que estaba ocurriendo llamaron a Simone Cesca, sismóloga de GFZ.



La mujer reunió un equipo para que pudieran ver en estaciones cercanas la situación. En su investigación descubrieron que en los terrenos más fuertes, los movimientos registrados habían sido de magnitud 5,9 en octubre de 2020 y uno de 6,0 en noviembre del 2021.



"Lo que pensamos es que la magnitud 6 de alguna manera creó algunas fracturas y redujo la presión del dique de magma", dijo Cesca al portal especializado ‘Live Science’.

En la zona se han generado una red de zonas de fallas, las cuales han estirado algunas partes de la corteza, abriendo grietas en diferentes lugares. Foto: iStock

Cesca también afirmó que tenemos suerte de haber visto tal actividad sísmica, pues normalmente estas se producen en “escalas de tiempo geológicas” las cuales pueden demorar miles de años.



Todavía no hay la evidencia suficiente para afirmar que una erupción submarina sea la causa de los terremotos.



De hecho, para confirmar esta información tendría que viajar un grupo de científicos a medir la profundidad del fondo marino y compararla con mapas de años anteriores.

Tendencias EL TIEMPO