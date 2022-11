Cada año son miles los colombianos que deciden viajar al extranjero a seguir con sus estudios académicos y/o lingüísticos. Uno de los destinos predilectos es Australia, un país cosmopolita y amigable para vivir y estudiar.



Australia es un destino seguro y con excelente calidad de vida y bienestar social. Y además, la calidad de su educación es reconocida en todo el mundo, pues fomenta el pensamiento innovador, creativo, crítico e independiente por medio de una amplia gama de programas educativos, cursos y reconocidas áreas de investigación.



"Al estudiar en Australia adquirirás habilidades y experiencias valiosas que te darán una ventaja competitiva tanto en lo académico como también en lo profesional y personal", dice la embajada de ese país en Colombia.



Para hacerlo, las personas necesitan una visa de estudiante (visa 500). Aquí le explicamos lo que debe tener en cuenta para tramitarla y todo lo que debe saber de ella.

Requisitos

La embajada australiana explica que la solicitud de visa será evaluada de acuerdo a la evidencia que el solicitante presente en relación a tres parámetros:



- Manejo del inglés

- Solvencia financiera

- Estudios realizados anteriormente



Los requisitos para cumplir con cada uno de estos puntos varían de acuerdo al nivel de evaluación asignado y al tipo de curso elegido.



Tenga en cuenta, además, que la visa da hasta 5 años y en línea con la inscripción. De igual forma, que los tiempos del procesamiento varían.



Estos son los requisitos para obtener el documento:



- Certificado internacional de la fiebre amarilla.

- Contar con pasaporte vigente.

- Carta de aceptación de la universidad, escuela o institución educativa en la que se inscribió el candidato.

- Pruebas biométricas practicadas en instituciones avaladas por el consulado de Australia.

- Certificados bancarios que demuestren solvencia económica.

- Seguro médico estudiantil.

- Registro y pago del trámite en ImmAccount.



¿Cómo solicitar esta visa?

Todas las solicitudes para la visa de Estudiante se presentan online a través de ImmiAccount. La embajada ya no acepta solicitudes en papel. Cualquier solicitud en papel será devuelta al solicitante.



Duración de la visa:



- Si el curso tiene una duración inferior o igual a 10 meses, la visa de estudiante le permite permanecer en Australia por la duración de su curso más un mes después de la finalización de este, de acuerdo a lo indicado en el COE (Confirmación de Matrícula).



- Si el curso tiene una duración superior a 10 meses, la visa de estudiante le permite permanecer en Australia la duración de su curso más dos meses después de la finalización de este, de acuerdo a lo indicado en el COE (Confirmación de Matrícula).



- Si el curso tiene una duración igual o superior a 10 meses y conduce a un grado académico (Ej. Bachelor, Master, Diploma) y el término es en los meses de noviembre o diciembre, la visa le permitirá permanecer en Australia hasta el 15 de marzo del año siguiente.



Precio

La cifra oficial que deben pagar los postulantes es de 620 dólares australianos, lo que equivale a unos 1’952.000 pesos colombianos. Ese valor cambia de acuerdo a la conversión monetaria del día y se pueden efectuar por diversos medios.

Beneficios al grupo familiar

Todas las visas de estudiante permiten que los miembros de su familia viajen a Australia como dependientes:



- Los miembros de su familia son su pareja e hijos incluyendo a los hijos de su pareja



- Su pareja es su cónyuge o su conviviente (pareja de hecho), lo cual incluye a parejas del mismo sexo



- Un hijo dependiente es su hijo y el de su pareja, que no ha cumplido 18 años y que tampoco está comprometido, casado o en una relación de hecho



Los miembros del grupo familiar pueden acompañarlo durante su estadía en Australia. Ellos pueden postular con usted, incluidos en su postulación como dependientes, o bien, después de que usted haya llegado a Australia postulando a una visa de estudiante como dependientes.



Todos los integrantes del grupo familiar deben ser declarados en la solicitud, independientemente de si lo acompañarán o no en su viaje. Si un integrante de su grupo familiar no es declarado inicialmente en la solicitud, no tendrá derecho a entrar a Australia como tal, con excepción de las personas que se han convertido en su pareja o hijos después de tramitada la solicitud.



Ahora bien, tenga en cuenta que:



- La duración de la visa de los integrantes del grupo familiar será igual a la del estudiante principal



- Su pareja podrá estudiar por un máximo de 3 meses. Si deseara tomar un curso superior a este periodo, deberá postular a una visa de estudiante de manera independiente. Este cambio de visa puede ser tramitado en Australia



- Si sus hijos en edad escolar viajan a Australia como dependientes, deberán estar debidamente matriculados en la escuela antes del otorgamiento de la visa



Permiso de trabajo

La visa de estudiante permite trabajar hasta 20 horas por semana. En periodos de vacaciones reconocidos por la institución educativa no hay límites de horas.



El permiso de trabajo viene automáticamente incluido en la visa de estudiante y usted solamente podrá empezar a trabajar una vez haya iniciado el curso. Su dependiente también podrá trabajar 20 horas por semana a excepción de los dependientes de los estudiantes que cursan programas de Maestría o Doctorado, quienes no tienen restricciones en el número de horas.

Bandera de Australia. Foto: iStock

Recomendaciones previas a tener en cuenta

La embajada de Australia en Colombia recomienda a los solicitantes de visas vía online:



- Asegurarse de ingresar correctamente todos los datos del pasaporte.



- Asegurarse que su pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses.



- Asegurarse de ingresar correctamente la dirección de correo electrónico, ya que toda la comunicación con los solicitantes es por este medio.



- Utilizar su cuenta ImmiAccount para proporcionar documentación adicional, actualizar datos de pasaportes, verificar el estado de una solicitud, cambiar su dirección de correo electrónico.



- No enviar documentación adicional vía e-mail.



- No comprar su pasaje ni realizar compromisos de viaje hasta que obtenga su visa para viajar a Australia. El Departamento no será responsable por los gastos incurridos por el cliente cuya solicitud de visa haya sido finalizada más tarde de lo esperado o si la solicitud no fue exitosa.



¿Puedo cambiar de institución educativa?

A los estudiantes se les permitirá el cambio de una institución educativa a otra, siempre y cuando hayan completado los seis primeros meses del curso propuesto.



Sin embargo, no se permite hacer cambios de una institución educativa a otra a estudiantes que realicen cursos por un periodo inferior a los seis meses.Para cambiar de sector educativo se debe postular a una nueva visa en Australia.

Otras obligaciones del estudiante

El estudiante tiene la obligación de notificar a la institución educativa su dirección residencial dentro de los siete días de llegada a Australia, así como notificar a la institución educativa cualquier cambio en su dirección residencial dentro de siete días.



Ahora bien, si cambiara de institución educativa, deberá informar a la institución donde está matriculado de este cambio dentro de siete días de la emisión del nuevo COE.

REDACCIÓN INTERNACIONAL