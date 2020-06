Falso: no hay brote del virus Nipah en la India

En las últimas horas, usuarios de redes sociales y algunos medios de comunicación de Latinoamérica replicaron información acerca de un supuesto brote del virus Nipah (VNi) en una región de la India. Sin embargo, se trataba de una noticia falsa.

El temor que generó la información, que aseguraba que este virus era aún más peligroso que el que provoca la covid-19, hizo que miles de personas compartieran las notas que reseñaban una supuesta alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El rumor se expandió tanto que incluso funcionarios del estado mexicano se pronunciaron al respecto. De hecho, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México (SSA) hizo unas declaraciones sobre el tema, en un intento por tranquilizar a la población de ese país.

Su pronunciamiento se hizo en la conferencia de prensa que está haciendo el gobierno mexicano para informar a la ciudadanía cómo se está haciendo el manejo de la pandemia. “Todo indica que es un evento reciente o que al menos se está identificando como tal, y lógicamente es un evento de interés para hacerle seguimiento”, dijo Alomía.



Como la información señalaba que el supuesto rebrote había tenido lugar en India, la embajada de ese país en México tuvo que salirle al paso a estas notas falsas. En un tuit, escrito en su cuenta oficial, le respondieron a una usuaria que compartió la noticia falsa.



(También puede leer: India: Murciélagos caen al suelo en un extraño fenómeno).



"No hay alertas emitidas por la OMS con respecto al virus Nipah y esta es una noticia vieja de 2018 que se ha distribuido de forma irresponsable. Hacemos un llamado a no difundir rumores falsos y evitar crear pánico", escribió la entidad.

¡Amable atención! NO hay alertas emitidas por la OMS con respecto al virus Nipah y esta es una noticia vieja de 2018 que se ha distribuido de forma irresponsable. Hacemos un llamado a no difundir rumores falsos y evitar crear pánico. Gracias. — India in Mexico (@IndEmbMexico) June 16, 2020

Efectivamente, el brote de Nipah sí existió, pero hace dos años. En un comunicado publicado en mayo del 2018, la OMS hace un llamado de atención acerca del virus, cuyos transmisores son los murciélagos.



(Además: 'No mentir, no robar y no traicionar ayuda a que no dé coronavirus').



Además, la entidad habla de una tasa de fatalidad de entre el 40 y el 75 por ciento, lo cual hizo que la información compartida a destiempo por algunos medios de comunicación generara pánico en las redes sociales.



Aunque este virus no debe ser motivo de alarma, ni en India, ni en otros países, hay que decir que la principal preocupación de Latinoamérica sigue siendo la salud. Según la OMS, este subcontinente ya se ha convertido en el foco de la pandemia del nuevo coronavirus. Brasil ya es el segundo país del mundo con más muertes (más de 43.900) y también ocupa la segunda posición en contagios (más de 888.000). El primero es Estados Unidos.



(Le puede interesar: Latinoamérica: la apertura económica le gana a las cuarentenas).



Asimismo, el virus está en pleno crecimiento en países como México, que cuenta con más de 150.000 personas infectadas y ocupa el séptimo lugar en muertes, con más de 17.500 decesos. En una situación similar se encuentran países como Perú (más de 232.000 contagios y más de 6.800 muertes) y Chile (más de 184.400 infecciones y cerca de 3.300 fallecimientos).

Tendencias EL TIEMPO