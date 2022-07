La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado la emergencia internacional por el actual brote de viruela del mono, después de que se hayan declarado ya unos 16.000 casos (cinco de ellos mortales) en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica.



(Lea también: Europa aprueba vacuna contra la viruela del mono)

La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dos días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera para analizar la posible declaración, que obligará a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas.



"He decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmando que el riesgo en el mundo es relativamente moderado, salvo en Europa, donde es alto.



Este comité había optado por no declarar la emergencia en una primera reunión celebrada en junio (cuando los casos eran 3.000), y en esta ocasión, según Tedros, tampoco hubo consenso total entre los expertos. En última instancia, la decisión corresponde al director general.



(Además: Viruela del mono en Colombia: se identifican nuevos casos)

Facebook Twitter Linkedin

Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, tomó la decisión de emitir la alerta. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Entre los criterios usados por la OMS para declarar esta emergencia, señaló Tedros, está el hecho de que "el virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con anterioridad".



El máximo responsable de la OMS también indicó que se ha elevado el riesgo de contagio de viruela del mono a un nivel "alto" en Europa, que concentra un 80 % de los casos, mientras se mantiene el nivel "moderado" en el resto de regiones, incluida África, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas.



Tedros subrayó que pese a la alerta global el brote "se concentra sobre todo en hombres que mantienen sexo con otros hombres y con múltiples parejas", un colectivo para el que pidió asistencia e información sobre la enfermedad.



"Es un llamado a la acción, pero no es el primero", dijo Mike Ryan, responsable de emergencias de la OMS, quien esperó que la alerta permita una acción colectiva contra la enfermedad.



Es la séptima vez que la OMS declara la emergencia internacional (un mecanismo iniciado en 2005), después de haberlo hecho por la gripe A en 2009, el ébola en 2014 y 2018, la polio en 2014, el virus zika en 2017 y el coronavirus causante de la covid en 2020 (nivel de alerta este último que sigue en vigor).

El virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con anterioridad FACEBOOK

TWITTER

Y es que desde inicios de mayo se detectó un aumento inusual de los casos fuera de los países de África central y occidental donde el virus es endémico, extendiéndose por el mundo entero, con un fuerte número de contagios en Europa.



(Siga leyendo: Viruela del mono: OMS advierte a Europa por crítico aumento de casos)



La enfermedad ha afectado a más de 16.836 personas en 75 países, según los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC) a fecha de 22 de julio.



España es el país más afectado, con 2.835 casos, seguido por Alemania (1.924), Francia (912), Países Bajos (656) y Portugal (515).



Según un estudio del New England Journal of Medicine realizado sobre 528 personas en 16 países (el más amplio hasta la fecha), el 95 % de los casos se contagiaron mediante una actividad sexual.



No obstante, la infección "puede transmitirse a través de cualquier contacto físico cercano", advirtió el autor principal, John Thornhill, en un comunicado. El estudio también probó que "la mayoría de los casos fueron leves y se curaron sin tratamiento".



Detectada por primera vez en el ser humano en 1970, la viruela del mono es menos peligrosa y contagiosa que su prima la viruela, erradicada en 1980.



La agencia de salud trabaja de manera paralela con Estados miembros y expertos para hacer avanzar la investigación y el desarrollo en torno al virus.

*Con información de EFE y AFP

Más noticias

Hermano de colombiano muerto en Ucrania cuenta por qué estaba allá



Ucrania denuncia ataque de las tropas rusas contra el puerto de Odesa

Bogotá y los mejores lugares dentro y fuera del mundo en 2022, según Time