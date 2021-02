La carrera mundial por lograr una amplia vacunación contra el covid

Anthony Fauci, la principal autoridad experta en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, señaló que se necesita vacunar entre el 70 y 85 por ciento de la población de los distintos países para lograr un retorno a la normalidad.

Sin embargo, a escala mundial, el promedio de vacunaciones diarias es cercano a 4,25 millones, lo que está lejos de la meta. A este ritmo, tomará 7,4 años cubrir al 75 por ciento de la población con una vacuna de dos dosis, según el rastreador de vacunas contra el covid-19 que realiza la agencia Bloomberg.



No obstante, esta dinámica es esperanzadora principalmente para los países ricos, como Reino Unido y EE. UU. que necesitarán siete y nueve meses, respectivamente, para lograrlo. Canadá, sin embargo, tardaría casi una década con las actuales tasas de vacunación, al igual que algunos países pobres que dependen principalmente de que el plan Covax se desarrolle de forma óptima. Sería el caso de la mayor parte del continente africano y de algunos países sudamericanos como Venezuela, Bolivia o Paraguay.



Según un estudio que realizó la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y que se volvió referencia en el tema en los últimos meses, la forma en la que se distribuyen actualmente las vacunas supone otro grave peligro de salud pública a nivel mundial.



La situación, de alguna forma, reproduce el actual sistema global: los países más ricos han comprado ya la mayor cantidad de vacunas que se producirán este año, mientras los más pobres no tendrán dosis para administrar incluso ni a sus poblaciones más vulnerables.



Como resultado, se estima que cerca del 90 por ciento de las habitantes en casi 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra el covid-19, incluso, en el 2022.



Sin embargo, el panorama parece más sombrío en Asia, donde se prevé que la mayoría de las economías emergentes de este continente consigan la vacuna hacia finales del próximo año. Mientras que la Unidad de Inteligencia de 'The Economist' (EIU por sus siglas en inglés) pronostica que la mayoría de los países europeos, así como Estados Unidos e Israel, habrá vacunado al 60-70 por ciento de su población adulta a finales de 2021.



A continuación, un panorama de cómo va la carrera por inmunizar a la población de las distintas regiones del mundo, basados en los datos proporcionados por la plataforma Our World in Data, de la Universidad de Oxford, a corte del 13 de febrero.

Israel, líder a nivel mundial

Con el 74 por ciento de su población vacunada, Israel lidera a nivel mundial la campaña de inmunización contra el covid-19, seguido de lejos por Emiratos Árabes Unidos (51 por ciento), mientras que en el tercer y cuarto lugar a nivel mundial están Reino Unido (22,98 por ciento) y Estados Unidos (15,32 por ciento ) respectivamente. Cabe destacar el quinto lugar logrado por Chile (9,94 por ciento) que empezó varias semanas más tarde que el resto del actual top cinco su campaña, pero que en su primera semana de vacunación masiva logró aplicar cerca de 1,3 millones de dosis.

Europa, un esfuerzo lleno de advertencias

La mayoría del viejo continente lideró el inicio de las campañas de vacunación contra el coronavirus en el mundo desde finales del 2020, cuando la Unión Europea (UE) acordó actuar en bloque. Pero, debido a serios problemas en la distribución de las dosis, especialmente de los laboratorios de Pfizer y AstraZeneca, sus esfuerzos se han visto torpedeados, al punto que la OMS le advirtió a varios países de la UE, entre estos España, que mantengan el distanciamiento y los aislamientos como medidas principales para evitar que se den nuevos picos.



A esto se suma que la variante del covid del Reino Unido, entre otras, han afectado a una amplia parte de la población del continente. Si bien, por ahora, está demostrado que las vacunas son efectivas para estas variantes, son mucho más infecciosas por lo que los sistemas de salud enfrentan grandes retos.



A corte del 13 de febrero, Reino Unido lideraba el número de dosis aplicadas con 22,98 por ciento, seguido de Serbia (19,9 por ciento), Malta (11,3 por ciento), Dinamarca (6,8 por ciento), Lituania (6,3 por ciento) y Polonia (5,7 por ciento).



Países seriamente afectados por el virus, como España (5,18 por ciento), Italia (4,94 por ciento) y Alemania (4,95 por ciento) siguen esperando poder contar con las dosis suficientes para hacer jornadas masivas sin que se vean comprometidas las segundas dosis de la vacuna, necesarias para una inmunidad. Francia, por ejemplo, tan solo reporta el 3,83 por ciento de personas vacunadas.

América, entre ricos y pobres

En el continente, Estados Unidos va a la cabeza (15,32 por ciento), seguido de Chile (9,94 por ciento), Canadá (3,24 por ciento) y Brasil (2,46 por ciento). Si bien estos dos últimos países cuentan con acuerdos comerciales que les aseguran una basta cantidad de dosis para su población, aún no cuentan con las suficientes como para avanzar de manera más ágil, lo que se espera ocurra en las próximas semanas.



Costa Rica (1,47 por ciento), que sorprendió entre los países de la región en iniciar tempranamente con su campaña de vacunación sigue en la lista, junto con Argentina (1,27 por ciento), México (0,56 por ciento), Panamá (0,29 por ciento), Perú (0,1 por ciento), Bolivia (0,09 por ciento) y Ecuador (0,04 por ciento).



El principal reto de América Latina no es solo lograr las dosis necesarias, sino combatir otros retos como la capacidad para transportarlas y mantener la cadena de refrigeración exigida, así como combatir la desinformación que lleva a la renuencia de las personas por vacunarse.



Además, la mayoría de países depende del programa Covax, de la OMS, lo que sugiere mayores retrasos en las campañas. Se espera que naciones como Canadá y Estados Unidos participen de la nueva ronda de negociaciones, convocada por la OMS para el próximo mes de junio, en la que se puedan lograr acuerdos de dosis para distribuirse en países necesitados de las mismas, como Colombia.

Asia mantiene esfuerzos con aislamiento

China enfrenta el amplio reto de lograr aplicar millones de dosis en su basta población (1.393 millones). Si bien aspiraba a inmunizar ante el covid a 50 millones (3,6 por ciento) antes de la llegada del Año Nuevo lunar, el 12 de febrero, tan solo ha aplicado dosis al 2,82 por ciento de su población.



Se espera que con la aprobación de Sinovac, su segunda vacuna contra el covid-19 luego de Sinopharm, se potencie la campaña. Como continente, Asia registra el 1,41 por ciento de las dosis aplicadas, sin que Japón aparezca dentro de los registros de Our World in Data. India (0,54 por ciento) se ha visto favorecida por un descenso en los casos, pese a que la vacunación se mantiene ralentizada. Expertos consideran que es prematuro hablar de una inmunidad biológica.



África y Oceanía, estadísticas ausentes

En el caso del continente africano se registra, a corte del 10 de febrero, que solamente el 0,07 por ciento de la población ha sido vacunada, sin que se reporten diferenciales entre países. De igual manera, los datos de Oceanía no están censados.



Los casos de Australia y Nueva Zelanda, que han logrado mantener sus cifras de nuevos casos de covid en cero durante varias semanas, se explican con aislamientos y restricciones de ingreso a los países, más que por campañas masivas de vacunación.



