Los países que frenaron vacunación contra el covid por falta de dosis

Pese a que se estima que 81 países del mundo ya arrancaron con sus campañas de vacunación contra el covid-19, según la plataforma OurWolrdInData, no son pocos los que han presentado significativos retrasos en sus jornadas de inmunización debido a que no cuentan con las nuevas dosis pactadas con las farmacéuticas.



(Además: Comisión Europea admite errores en la estrategia de vacunación).

A mediados de enero, por ejemplo, la farmacéutica AstraZeneca y la Unión Europea libraron una fuerte disputa debido a que la compañía anunció que no podía cumplir los cronogramas de entrega debido a limitaciones en la producción.



De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció este miércoles que subestimaron “las dificultades de la producción en masa”. En un tenso discurso ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen admitió tropiezos y afirmó que su equipo sacó las lecciones necesarias, aunque defendió con vehemencia la estrategia de centralizar en su oficina la acción de los 27 países que componen el bloque europeo para afrontar la pandemia.



(Lea aquí: 'La gente debe tenerle miedo al coronavirus, no a la vacuna').



Sin embargo, España ha sido uno de los países que se ha visto afectado por el retraso en la entrega de nuevas dosis. A finales de enero, medios españoles anunciaron que las autoridades regionales de Madrid se vieron obligados a suspender el cronograma de vacunación durante dos semanas.

La ciudad de Nueva York es la ciudad más afectada por el covid-19 en Estados Unidos. Foto: AFP

De otro lado, en Estados Unidos, durante ese mismo fin de enero, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también aseguró que la ciudad se quedó prácticamente sin vacunas contra el coronavirus.



De Blasio apuntó en rueda de prensa que la ciudad sólo disponía, para ese entonces, de 7.700 dosis de vacunas contra el covid-19 y pidió a las autoridades federales usar las dosis reservadas para la segunda dosis, aún a riesgo de que los vacunados no reciban en el tiempo previsto la segunda inyección requerida.

Preocupa la situación en América Latina

En el caso de América Latina, actualmente la región va muy atrasada empezando con el acceso y la distribución de las primeras dosis de las vacunas contra el covid-19, no tanto por problemas burocráticos sino por la inequidad en la repartición de estas en relación al resto del mundo.



Así lo valoró en una entrevista con Efe el Director Regional para América Latina y El Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López-Calva, quien apunta además que la cuestión de las vacunas, "cara y compleja", es clave para la recuperación económica de la región.



En México, por ejemplo, Pfizer anunció que reanudará el próximo 15 de febrero el envío semanal de su vacuna, que se produce en Bélgica, tras suspender la distribución por tres semanas.



(Le puede interesar: La curiosa lista de 14 países que aún no reportan casos de covid-19)



México fue uno de los primeros países en iniciar la aplicación del fármaco de Pfizer y BioNTech el 24 de diciembre, pero hasta ahora solo ha recibido 766.350 dosis, lo que impidió su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1,4 millones de unidades en enero.



López-Gatell, funcionario encargado de gestionar la pandemia en México, adjudicó el retraso en el suministro, interrumpido el 19 de enero, a la renovación de la planta de Pfizer en Bélgica y al mecanismo de control de exportaciones que la Unión Europea (UE) activó en enero.



"Existen regulaciones nuevas establecidas el 29 de enero en la Unión Europea que restan el margen de maniobra de Pfizer. No se pudo adelantar la recepción al 8 o 10 de febrero", indicó en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional. (UE).



El problema con los retrasos ya caló dentro de las metas mexicanas que proyectaban inmunizar a todos los mayores de 60 años antes del 31 de marzo, pero el Gobierno corrió la fecha para abril.



(Además: Reino Unido estudia un certificado internacional para viajar sin covid)



“La vacuna de AstraZeneca ya se está envasando en nuestro país, y vamos a contar con las dosis suficientes. ¿Cuál es el propósito? Que logremos, en una primera dosis, vacunar a todos los adultos mayores a finales de marzo… y terminar la segunda dosis en abril”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Alemania (foto) se mantienen los estrictos protocolos para detectar posibles contagios de covid-19. Foto: EFE

Falta de dosis se une a críticas por regulación en compras de vacunas

En general, el ritmo de vacunación en Europa contra la covid-19 avanza a buen ritmo y algunos países como Alemania y Portugal estudian ampliar los confinamientos para seguir doblegando la curva de infectados, mientras que otros como el Reino Unido o España han contabilizado cifras récord.



En medio del proceso de aceleración de la inmunización contra el coronavirus, Bruselas intenta acallar las críticas por la falta de transparencia en la contratación de las vacunas, así como sobre los problemas en su suministro.



(Lea aquí: La tensión entre la OMS y EE. UU. por el origen del coronavirus).



La Comisión Europea publicó este martes el contrato con el consorcio farmacéutico franco-británico Sanofi-GSK para el suministro de los productos anti-covid, un documento que solo se puede leer en parte y "tacha" datos esenciales como el precio o las dosis.



El documento, firmado el pasado 18 de septiembre, es el tercero que se publica después de que CureVac y AstraZeneca acordaran dar a conocer su acuerdo de compra anticipada con la Comisión Europea.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias

Le puede interesar

- ‘Espero que el gesto tomado por Colombia resuene en la región’: Grandi



- El pueblo que no quiere vacuna porque ‘Dios los va a salvar’ del covid



- Daño ambiental traería pandemias ‘tan mortales como la peste negra’