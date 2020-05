Los tratamientos y vacunas que investigan para combatir al coronavirus

Científicos, laboratorios y autoridades de salud tratan de acelerar el ritmo para encontrar vacunas y tratamientos para combatir al nuevo coronavirus.



Semana tras semana se conocen nuevos adelantos y desarrollos de lo que están implementando algunos países en el mundo para hallar procedimientos que ayuden a los contagiados con la covid-19.

Esto ocurre mientras el planeta, que ya registra casi cuatro millones de contagios y más de 263.000 muertes a causa de la pandemia, trata de retomar las actividades cotidianas y económicas.



Las autoridades sanitarias, en cabeza de la Organización Mundial de la Salud (OMS), insisten en la importancia en la higiene, el distanciamiento social y uso de elementos de protección, como los tapabocas, para evitar rebrotes y que el pico de contagios aumente en los países que han logrado disminuir el ritmo de la propagación.



Estos son algunos de los adelantos que se conocen en las últimas semanas en tratamientos y vacunas.

Israel desarrolla anticuerpos

El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica informó este jueves de que ha conseguido desarrollar más anticuerpos que neutralizan el coronavirus, además del presentado esta semana, y que acelerará la creación de fármacos.



Los investigadores aseguraron al presidente de Israel, Reuvén Rivlin, y el titular de Defensa, Naftali Benet, que han sido probados de forma satisfactoria y aclararon que permitirá desarrollar medicamentos para pacientes con covid-19, pero que no se trata de una vacuna.



Estas declaraciones se conocen luego de que el centro de investigación anunciara el desarrollo de anticuerpos, que atacan el virus de forma monoclonal. Los nuevos (anticuerpos) desarrollados permitirán incluso utilizarse si el virus muta.



En los próximos días, se llevará a cabo el registro de patentes y luego los investigadores publicarán un artículo científico para su revisión por pares, anunció el centro.



"El mundo entero espera el día en que se encuentre un anticuerpo, una inmunización, un medicamento o un tratamiento que nos ayude a salvar vidas", declaró Rivlin y adelantó que "aunque el proceso es largo y complejo" los actuales avances suponen un paso significativo "hacia la victoria".

Hay un fondo mundial de más de 2.000 millones de dólares para investigar una posible vacuna para el coronavirus. Foto: EFE

Aprueban en Japón el uso del remdesivir

El Gobierno de Japón aprobó este jueves el uso del medicamento antiviral remdesivir para los pacientes con covid-19, después de que el fármaco recibiera luz verde en Estados Unidos la semana pasada.



(Además: Tratamiento con antiviral Remdesivir empezará esta semana en EE. UU.)



El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón dio su visto bueno al uso del fármaco tras mantener una reunión con un grupo de expertos, según la cadena estatal nipona NHK.



El medicamento patentado por la farmacéutica estadounidense Gilead se convierte en el primero en obtener el permiso necesario de las autoridades niponas como tratamiento para pacientes infectados del nuevo coronavirus.



En Japón, no obstante, ya se emplea de forma experimental el antiviral favipiravir, de la farmacéutica Fujifilm Toyama Chemical y desarrollado originalmente para combatir la gripe, y se espera también su aprobación por la vía rápida para finales de este mes.



El remdesivir, que se administra por vía intravenosa y se emplea para pacientes con síntomas más graves de covid-19, recibió la "autorización de emergencia" del Gobierno de EE. UU. tras un reciente ensayo clínico que mostraba que el fármaco acortaba el tiempo de recuperación de algunos pacientes.



Pese a las grandes expectativas que había generado como potencial tratamiento contra el coronavirus este fármaco originalmente desarrollado para tratar el ébola, hay estudios que señalan que su eficacia contra el nuevo coronavirus no está clara.



El Gobierno de Japón declaró el estado de alerta sanitaria a comienzos de abril ante el aumento de número de contagios, y el pasado lunes decidió extender esta medida hasta finales de este mes para reducir al mínimo posible las nuevas infecciones.



Nuevas pruebas en China

Un candidato chino a vacuna contra la covid-19 indujo anticuerpos que neutralizaron varias cepas del Sars-CoV-2 en ratones, ratas y macacos, según un estudio que publica hoy la revista Science.



Los autores señalan que esta posible vacuna es segura en macacos y que “debería ser probada en ensayos clínicos con humanos”, pues recuerdan que es urgente desarrollar vacunas eficaces contra la covid-19.



El candidato PiCoVacc parte de virus inactivos purificados, que se han utilizado tradicionalmente para el desarrollo de vacunas, para lo que se aislaron cepas de once pacientes hospitalizados en diversos países, entre ellos España, de las que se seleccionó solo una.



Qiang Gao del laboratorio chino Sinovac Biotech es el firmante principal del estudio, en un equipo formado también por científicos de diversas instituciones de ese país.



En los ensayos en ratones, el compuesto logró “casi diez veces más anticuerpos contra la proteína Spike (S) que los hallados en el suero de los pacientes recuperados de covid-19”, señala el estudio. La proteína Spike, que tiene forma de punta y está presente en la envuelta del coronavirus es la que usa este para introducirse en las células al unirse al receptor humano ACE2.



Para los ratones y ratas vacunados e infectados tres semanas después con las diez cepas restantes seleccionadas, el candidato a vacuna las “neutralizó todas”, señala el texto.



La vacuna a macacos se administró por inyección intramuscular en tres ocasiones, con dosis de 3 o 6 microgramos, en el transcurso de dos semanas.



Los primates que recibieron dosis de 6 microgramos “mostraron una protección completa” al ser infectados con las cepas del coronavirus y no manifestaron síntomas de mejora dependiente de anticuerpos (ADE), un fenómeno que pude aumentar la capacidad de un virus para entrar en las células.



Sin embargo, no descartan que este fenómeno pueda manifestarse cuando los anticuerpos disminuyan y señalan que se seguirá observando a los animales vacunados durante mayores periodos de tiempo.



Para el equipo, estos resultados “sugieren un camino a seguir en el desarrollo clínico de vacunas contra el SARS-CoV-2 para su uso en humanos". Está previsto que los ensayos clínicos con PiCoVacc comiencen a lo largo de este año, señala el estudio.



Los voluntarios para las pruebas que practicará la Universidad de Oxford tienen entre 18 y 55 años y gozan de buena salud. Foto: ELTIEMPO

Ensayos esperanzadores en Oxford

La última semana de abril, la universidad de Oxford, en el Reino Unido, dijo que inició ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus.



En su primera etapa clínica, el ensayo realizado por el Instituto Jenner de la universidad de Oxford para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna involucrará a 1.112 voluntarios: 551 recibirán una dosis de la potencial vacuna del covid-19 y otro tanto servirán como grupo de control al recibir sin saberlo una inyección sin producto activo.



(Lea también: Oxford lanza ensayos en humanos de vacuna contra el covid-19)



Los diez participantes restantes recibirán dos dosis de la vacuna experimental, a cuatro semanas de intervalo. El equipo de la profesora Sarah Gilbert estima sus probabilidades éxito al 80 por ciento y en paralelo a la investigación prevé producir un millón de dosis hasta septiembre, para tener amplia disponibilidad antes de finales de año si se confirma su eficacia.



Es un calendario "extremadamente ambicioso" y podría cambiar, reconocen los investigadores.



El principal consejero médico del gobierno de Boris Johnson, Chris Whitty, advirtió el miércoles que la probabilidad de obtener una vacuna o un tratamiento eficaz contra el covid-19 "dentro del próximo año es increíblemente baja". Mientras tanto, advirtió, "tenemos que ser realistas: debemos confiar en otras medidas, medidas sociales, que por supuesto son muy perturbadoras".

¿Qué dicen de los anticoagulantes?

La respuesta inflamatoria que provoca el coronavirus favorece la aparición de trombosis venosa o arterial, así como lesiones cardíacas. Ahora, científicos españoles han constatado que los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia de los pacientes con covid-19, al prevenir infartos o ictus.



Los resultados de esta investigación con 2.773 pacientes se publican en la revista The Journal of the American College of Cardiology (JACC) y, según sus autores, estos hallazgos podrían aportar una nueva visión sobre cómo tratar y manejar a los pacientes con coronavirus una vez que ingresan en los hospitales.



El trabajo está dirigido por Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en Madrid, y del Instituto Cardiovascular Monte Sinaí de Nueva York (Estados Unidos).



"Este trabajo demuestra que los anticoagulantes (fármacos que ralentizan la coagulación de la sangre), administrados por vía oral, subcutánea o intravenosa, pueden desempeñar un papel importante en el cuidado de los pacientes con covid-19 al prevenir posibles eventos mortales asociados con el coronavirus, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y embolia pulmonar", asegura Fuster.



En su opinión, "el uso de los fármacos anticoagulantes se debe considerar cuando los pacientes ingresan en urgencias y han dado positivo por covid".



AFP Y EFE