Si usted está próximo a viajar al exterior por motivos de turismo, estudio o trabajo, debe tener en cuenta una serie de documentos que necesitará para poder salir del país e ingresar a su destino sin ninguna dificultad.



El principal documento a tener en cuenta será el pasaporte, pues si no posee este documento, expedido por las autoridades colombianas, no podrá dejar el país.



Esto es todo lo que debe saber sobre el pasaporte colombiano.

¿Qué es un pasaporte?



Un pasaporte, según la Cancillería de Colombia, es un documento de viaje que sirve para identificar a los colombianos durante su estadía en el exterior.



Este documento puede ser solicitado por todos los ciudadanos colombianos, tanto niños como adultos, que necesiten salir del país por motivos de turismo, trabajo, estudio, entre otros.

Pasaporte colombiano Foto: Archivo particular.

¿Qué tipos de pasaportes existen en Colombia?



En Colombia existen cinco tipos de pasaportes: ordinario, ejecutivo, emergencia, fronterizo y exento.



Un pasaporte ordinario es el documento convencional entregado a cualquier ciudadano colombiano. Consta de 32 páginas y tiene una vigencia de 10 años. El pasaporte ejecutivo, por su parte, posee mayor número de páginas (48) aunque tiene la misma vigencia del ordinario, es decir, 10 años.



El pasaporte de emergencia es aquel expedido por las autoridades colombianas para casos de extrema necesidad, fuerza mayor o caso fortuito, y busca permitir viajes para salvaguardar derechos fundamentales como la vida, la salud o la integridad. Este pasaporte solo tiene una vigencia de siete meses y un total de ocho páginas.

Por su parte, el pasaporte fronterizo es aquel expedido a través de las misiones diplomáticas para aquellos colombianos que están en Brasil, Ecuador, Panamá, Perú o Venezuela. Es un documento de 28 páginas con una vigencia de 10 años.



El pasaporte exento, por último, está destinado a aquellas personas deportadas, expulsadas, repatriadas o aquellas a quienes se les ha anulado su pasaporte actual por alguna de esas situaciones. Será válido solo para el regreso a Colombia.



Recuerde que el pasaporte con hojas color rosado dejó de ser válido desde noviembre de 2015, por lo que solo son válidos los pasaportes de lectura mecánica o el pasaporte electrónico.



¿Dónde puedo solicitar el pasaporte?

La Cancillería tiene habilitados tres puntos en Bogotá para que las personas puedan tramitar su pasaporte: calle 53, sede Norte o sede Centro. Estos sitios brindan atención de forma continua de lunes a viernes entre las 7 a. m. y las 3 p. m.



-Calle 53 No 10-60/46, piso 2.

-Sede Norte: Avenida 19 No. 98-03, Edificio Torre 100 piso 1 y 2.

-Sede Centro: Calle 24 No. 37 - 98 sector Corferias.

Si usted se encuentra fuera de Bogotá puede hacer el trámite en las gobernaciones autorizadas para expedir pasaportes, cuyo listado puede encontrar en la página de la Cancillería.



Si reside en el exterior, debe acercarse a los consulados de Colombia.



Recuerde que, a raíz de la pandemia del covid-19, usted debe solicitar una cita para tramitar su pasaporte en las oficinas habilitadas en Bogotá.



Las citas para trámite y entrega de pasaportes se habilitan cada día a las 5 p. m. en el siguiente link: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml



¿Qué valor debo cancelar por mi pasaporte?



Si realiza el trámite en las oficinas de Bogotá, el pasaporte tendrá el siguiente costo:



-Pasaporte ordinario: 172.000 pesos.

-Pasaporte ejecutivo: 262.000 pesos.

-Pasaporte de emergencia: 161.000 pesos.



Fuera de Bogotá tendrá que cancelar los valores anteriormente mencionados, y adicionalmente, los impuestos departamentales que correspondan.

Pasaporte de lectura mecánica. Foto: Cancillería

Si tramita su pasaporte en el exterior, los costos serán los siguientes:



-Pasaporte ordinario: 64 euros en Europa y Cuba y 89 dólares en el resto del mundo.

-Pasaporte ejecutivo: 113 euros en Europa y Cuba y 158 dólares en el resto del mundo.

-Pasaporte de emergencia: 81 euros en Europa y Cuba y 116 en el resto del mundo



En Bogotá, usted deberá cancelar estos valores en los módulos de servicio y solo una vez el oficial le indique que debe hacer el pago. Puede pagar en efectivo, tarjetas visa y mastercard, PSE o Banco GNB Sudameris.



¿Puedo autorizar a otros a que tramiten mi pasaporte?



No. Según el portal web de la Cancillería, se trata de un proceso que debe hacerse de forma personal y presencial.



En el caso de los menores de edad, sí se deberá contar con la presencia de uno de los padres.

¿Qué documentos debo llevar para el trámite?

Debe llevar su cédula de ciudadanía o contraseña y su pasaporte anterior en caso de contar con uno. En la oficina le tomarán su fotografía, sus huellas y firma, por lo que no debe llevar fotos a la cita.



En el caso de los menores de edad, los padres deben llevar su cédula de ciudadanía. También debe llevar una copia del registro civil del menor y la tarjeta de identidad o contraseña que demuestre que está en trámite.



Para agilizar el proceso en la oficina puede registrar sus datos en el siguiente link: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

Debe presentar su cédula para poder tramitar su pasaporte. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

¿Cuánto tarda el trámite de mi pasaporte?

Si tramita su pasaporte en la ciudad de Bogotá puede reclamar el documento 24 horas después de realizar el pago. Por el contrario, si realiza el trámite en las gobernaciones, puede reclamar su documento en 48 horas.



En el caso de los residentes en el exterior, puede acercarse nuevamente al consulado para reclamar su documento ocho días hábiles después de realizar la solicitud.



Tenga en cuenta que el tiempo dependerá de las medidas covid dispuestas en dicho país y de la posibilidad de movilidad y transporte de carga internacional, según explica la Cancillería.

¿Qué pasa si no reclamo mi pasaporte 24 horas después?



La Cancillería recuerda que los colombianos tienen hasta seis meses para reclamar el documento en la oficina en la que fue solicitado. Una vez cumplidos los seis meses calendario, dicho pasaporte quedará anulado y se obligará al ciudadano a solicitar y pagar un nuevo documento.



Recuerde que para reclamar su pasaporte solo necesitará presentar su cédula de ciudadanía.



El pasaporte colombiano tiene una vigencia de 10 años. Foto: iStock

¿Cómo identifico el número de mi pasaporte?



Usted podrá encontrar el número de su pasaporte en la página en la que se encuentran los datos y foto del titular del documento.



Justo al lado del código país encontrará un código compuesto de número y letras que corresponde al número de su pasaporte.

¿Y cómo identifico si mi pasaporte está vigente?



Cada pasaporte posee una fecha de vencimiento. El pasaporte caducará una vez se cumpla dicha fecha, pero también cuando todas las páginas estén llenas o cuando haya señales de que el documento fue adulterado o enmendado.

¿Si mi hijo cumple 7 años y tiene pasaporte vigente debo cambiarlo?



Sí. Al cumplir los siete años su hijo debe contar con un pasaporte en el que figure su tarjeta de identidad.



¿Si cumplo 18 años y mi pasaporte aún está vigente debo renovarlo?

Sí. La Cancillería indica que todo colombiano que cumpla la mayoría de edad, es decir, los 18 años, debe cambiar su pasaporte para que figure su cédula como nuevo documento de identidad.

Recuerde que no puede salir del país si no cuenta con un pasaporte vigente. Foto: iStock

¿Qué pasa si mi pasaporte tiene errores en los datos?



La Cancillería recomienda que verifique todos los datos de su pasaporte tan pronto reciba el documento. Esto con el fin de que eleve la solicitud de cambio de inmediato.



Según las normas, si su pasaporte presenta errores en los datos usted cuenta con un plazo de 30 días, contados desde el momento en que lo reciba, para pedir una reposición de pasaporte en el que se le corrijan los errores en sus datos.



Si usted identifica un error o hace la solicitud de reposición pasados los 30 días desde que le fue entregado el documento tendrá que solicitar un nuevo pasaporte y, por lo tanto, volver a cancelar el precio por la expedición del mismo.



¿Si cambio de pasaporte se afectan las visas que tengo?

No. Según la Cancillería, las visas y sellos migratorios no se afectan cuando se cancela un pasaporte. Estas siguen vigentes hasta las fechas establecidas por las autoridades.

¿Qué precauciones debo tener con mi pasaporte?



Las autoridades recomiendan que no coloque grapas o ganchos en el documento, pues puede dañar el chip de su pasaporte. También evite que el pasaporte se doble.



No escriba sobre él y no lo limpie con productos químicos que pueden dañar la carátula o las páginas de su pasaporte.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*Con información de la Cancillería de Colombia

