Trump asegura que salvó a Hong Kong de ser 'borrado en 14 minutos'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que, de no ser por él, Hong Kong "habría sido borrado en 14 minutos" por las tropas chinas. En una entrevista con Fox News, Trump dijo que el presidente chino, Xi Jinping, se abstuvo de enviar fuerzas militares a reprimir las protestas a favor de la democracia en el territorio semiautónomo solo porque él se lo pidió.



"Si no fuera por mí, Hong Kong habría sido borrado en 14 minutos", dijo Trump. Xi "tiene un millón de soldados fuera de Hong Kong, que no están yendo solo porque yo le pedí: 'Por favor no lo hagas. Estarías cometiendo un gran error. Tendrá un impacto tremendamente negativo en el acuerdo comercial".



Las declaraciones se dan luego de que esta mañana el presidente chino Xi Jinping dijo que su país quiere alcanzar un acuerdo comercial inicial con Estados Unidos, pero no tiene "miedo" responder en caso de una guerra de aranceles.



"Si es necesario responderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial", afirmó Xi a ex responsables estadounidenses y otros embajadores extranjeros en Pekín. "Queremos trabajar para un acuerdo inicial sobre la base de mutuo respeto e igualdad", agregó.

Hong Kong, una antigua colonia británica que restituyó a China en 1997, es una región semiautónoma bajo el principio de "un país, dos sistemas" y, como tal, goza de libertades desconocidas en el resto de China hasta 2047. En junio se desató en Hong Kong el movimiento de protesta más extenso desde aquel momento.



Las manifestaciones casi diarias denuncian el control cada vez más férreo de Pekín sobre los asuntos del territorio. "Tenemos que apoyar a Hong Kong, pero también apoyo al presidente Xi", dijo Trump, sintetizando la complejidad del asunto para Washington.

Las declaraciones del presidente estadounidense también se producen dos días después de que el Congreso aprobara una resolución que apoya "los derechos humanos y la democracia" en Hong Kong contra Pekín, y amenaza con suspender el estatus económico especial otorgado por Washington a la excolonia británica.



La resolución, que provocó la ira de Pekín, aún no ha sido firmada por Trump para ser promulgada.



