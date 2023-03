Este lunes se dio a conocer las nuevas convocatorias de empleo ofertadas en el exterior para los colombianos interesados en trabajar fuera del país.



Las más de 300 vacantes que la Agencia de Empleo del Sena dio a conocer están ofertadas a todos los colombianos interesados que cumplan los requerimientos exigidos por las empresas en Estados Unidos, México o España.



Los salarios pueden llegar hasta los 23 millones de pesos.



Si usted es de los que busca nuevos retos en el exterior, estas ofertas le pueden interesar. La Agencia de Empleo del Sena dio a conocer las 360 nuevas convocatorias para trabajar en el exterior; en este caso los destinos a escoger son Estados Unidos, España o México.



Además, los postulantes no deberán realizar ningún pago durante el proceso de inscripción, postulación y acompañamiento.



Si está interesado y su perfil cumple con las condiciones exigidas por las empresas, solo debe registrar su hoja de vida en la plataforma de la Agencia de Empleo del Sena.



Pero debe hacerlo rápido, debido a que, según detalló el Sena, una vez se reciba la totalidad de hojas de vida recibidas, la convocatoria terminará.

La convocatoria está ofertada principalmente a personal de la salud.. Foto: iStock

Diez vacantes para trabajar en España

La convocatoria abierta hasta el 11 de abril busca 10 médicos de urgencia con dos años de experiencia en servicios de urgencia en hospitales de niveles 3 y 4.



El aplicante deberá contar con un título de medicina que esté homologado en España; de lo contrario no se tendrá en cuenta su postulación.



El contrato es a término indefinido y con un salario de 44.103 euros anuales, es decir, 16 millones de pesos colombianos mensuales. De ser elegido, trabajará en Santa Cruz de Tenerife con turnos rotativos y 1.826 horas anuales.



La solicitud laboral correspondiente es: 3432281.

¿Quieres trabajar en España? Sena abrió nuevas vacantes. Foto: iStock

200 vacantes para trabajar en Estados Unidos

Estas 200 vacantes están divididas en tres convocatorias de empleabilidad, todas ofertadas para aquellos colombianos dedicados a la enfermería y que estén interesados en trabajar en Estados Unidos.



Todas las vacantes exigen un nivel avanzado de inglés, y el contrato que se firmará en caso de ser elegido es de término indefinido a tres años con un salario entre 4.000 y 6.000 dólares, es decir, alrededor de 23 millones de pesos.



La convocatoria cierra el 31 de marzo.



- 60 vacantes para enfermeros en cuidados intensivos, No. 3418560



Los colombianos interesados deberán contar con un título en licenciatura en enfermería, especialización en medicina crítica y cuidado intensivo, así como un año de experiencia en cuidados críticos. Asimismo, deberá manejar el idioma en un nivel avanzado.



Trabajará en alguno de los siguientes estados: Arizona, Illinois, Maryland, Nueva York, Texas.



- 40 vacantes para enfermeros, No. 3418542



Los aplicantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: Educación en licenciatura en enfermería con especialización en enfermería de urgencias, un año de experiencia en el área y manejo de inglés avanzado.



- 100 vacantes para enfermero, No, 3418396



Los requisitos para aplicar son los siguientes: formación en licenciatura en enfermería con especialización en enfermería médico-quirúrgica y un año de experiencia en el área de la especialización.



De ser elegido, podrá trabajar en alguno de los siguientes estados, dependiendo de la conveniencia del empleador: Arizona, Colorado, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New York y Texas.

Empresa de EE. UU. busca enfermeros para trabajar en el país, el sueldo es muy bueno Foto: iStock

150 vacantes para trabajar en México

Estas vacantes están divididas en dos ofertas; en este caso se buscan a colombianos interesados en trabajar en áreas operativas.



Los requisitos generales exigidos por el empleador son un nivel mínimo de básica primaria y seis meses de experiencia en cultivos y/o trabajos de campo.



Los salarios son entre 1.800.000 y 2.200.000 pesos colombianos y se firmará un contrato a término indefinido con posibilidad de renovación.

Guanajuato queda muy cerca de Ciudad de México. Foto: José Carlos García

- 50 vacantes para operarios de empaque, No. 3428545.



Los interesados trabajarán en Pénjamo Guanajuato, una ciudad con altas temperaturas, por lo que deberá estar acostumbrado a trabajar bajo estas condiciones.



Los costes de vivienda y alimentación estarán cubiertos por la empresa; sin embargo, el vuelo desde Colombia al lugar de trabajo deberán ser costeados por el aplicante.



- 100 vacantes para operarios de productos agrícolas, No. 3428531.



Para esta convocatoria particular, además de los requisitos y beneficios ya mencionados, a partir del tercer mes el salario aumentará a 3.200.000 pesos colombianos.

