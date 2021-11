Trabajar en Australia: las ‘claves’ para emigrar a ese país por empleo

Australia es un país de Oceanía rodeado por los océanos Índico y Pacífico. Cuenta con tres ciudades que destacan por tener puntuación considerable en el ámbito académico y de la salud a nivel internacional: Perth, Adelaide y Melbourne.



Si busca trabajo en el extranjero, o una oportunidad laboral, debe tener en cuenta con antelación varios requisitos fundamentales para aplicar a ofertas en Australia.

La visa y otros detalles

Uno de los pasos fundamentales para trabajar en este país es obtener la visa. Sin embargo, existen diferentes tipos de visado.



El primero es Skilled Visa. Este tipo de autorización es otorgada a personas que tengan trabajadores cualificados.



Según portales especializados, este visado es otorgado por entidades independientes al gobierno australiano.



Le puede interesar: Estos son los documentos que necesita para estudiar en Estados Unidos



El segundo tipo es Student Visa. Para obtenerlo lo único que debe hacer es encontrar un curso estudiantil que esté avalado por las autoridades correspondientes, tener el dinero para la manutención y un seguro médico que se denomina OSHC, el cual debe cubrir al estudiante el tiempo que esté en el país.



El tercero es Temporary Graduate Visa. Este documento es para trabajar mientras paga los estudios que está realizando en el país.

Evite problemas en emigración.

Este visado en particular tiene una vigencia desde 18 meses a 4 años después de finalizar las cuestiones académicas.



La cuarta es la Visa de trabajo temporal, la cual le permitirá trabajar y participar en eventos durante seis meses.



Según el portal oficial de la embajada australiana, para postularse a conseguir esta autorización deberá presentarse en ImmiAccount.



Lea también: Sena ofrece vacantes para colombianos que quieran trabajar en Canadá



Tenga en cuenta que debe ser capaz de demostrar: “el trabajo que quiere hacer o su participación en el evento es a corto plazo y no permanente, aptitudes personales o experiencia laboral afines con la labor o actividad, tiene suficientes fondos para mantenerse a sí mismo y a los miembros de su familia que le acompañen durante su estadía en Australia”, publicó la embajada en su portal oficial.



Además, debe contar con “el apoyo de la organización para la que va a trabajar o que le ha invitado a Australia y no va a estudiar un curso en Australia conducente a un título formal”.

Lo que tiene que hacer para trabajar

Según el portal ‘Viva Australia’, existen unos requisitos importantes a tener en cuenta para poder ejercer en el país oceánico.



El primero es tener un título superior con el cual pueda avalar la profesión que desea desempeñar en el país extranjero. Para la homologación del título debe entregar diferentes documentos escritos en inglés. Algunos de estos son cartas laborales, lista profesional, ensayos y el resumen de los ensayos.

El Programa de movilidad Escolar verificará los datos.

También es fundamental tener un buen dominio del idioma inglés. Esto debe ser certificado por los exámenes aceptados por el gobierno australiano.



Siga leyendo: Sena anuncia 50 vacantes de empleo para carniceros en Irlanda



Entre estos aparecen el International English Language Testing (IELTS), Pearson Language Tests (PTE) Y el TOEFL, según información del citado portal.



Además, es importante tener una experiencia reciente de al menos un año, ser menor de 45 años y no tener antecedentes criminales o penales.

Trabajos en Australia.

Vale destacar que, además de los requisitos exigidos desde hace varios años por Australia, es importante tener ‘en el radar’ la cuestión sanitaria del país dado que podría haber novedades en cuestión de restricciones en caso de un aumento de los contagios de covid-19.



El pasado 1° de noviembre del 2021, Australia abrió sus fronteras “tras casi 600 días de cierre como consecuencia de la pandemia”, informó el diario ‘France 24’.



Scott Morrison, el primer ministro no dio muchos detalles sobre el turismo. Sin embargo, se tiene previsto la apertura para el próximo 21 de noviembre.



Además, se indicó que los australianos o residentes en el país podrán salir del territorio, sin embargo, al volver tendrán que cumplir una cuarentena de siete días en sus viviendas.

