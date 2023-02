El pasado 23 de febrero, la Comisión y el Consejo Europeo -principales instituciones de la Unión Europea- vetaron el uso de la aplicación de difusión de videos TikTok en los teléfonos portátiles de su personal y en los dispositivos oficiales.



A esta decisión se sumaron en las últimas horas Estados Unidos, Dinamarca y Canadá alegando que la aplicación representa un nivel de riesgo inaceptable para la privacidad y la seguridad.



¿Qué está pasando y qué responde la plataforma?

¿De qué acusan a TikTok?

TikTok, perteneciente al gigante tecnológico chino ByteDance, se ha convertido en un objetivo político de los países occidentales debido a preocupaciones de que la aplicación -muy popular en todo el mundo- pueda ser utilizada para espionaje o propaganda por parte del Partido Comunista Chino (PCC).



El principal temor de los gobiernos es que las autoridades de China tengan acceso a los datos de los usuarios. De hecho, en noviembre, TikTok admitió que parte del personal en China podía acceder a los datos de los usuarios europeos.



Sin embargo, la plataforma aseguró que está actuando para ajustarse a las rígidas normas de funcionamiento de los gigantes digitales.



En noviembre, TikTok admitió que parte del personal en China podía acceder a los datos de los usuarios europeos.

EE. UU., el primero en tomar medidas

El primer país en tomar medidas frente a lo que consideran amenazas de la plataforma fue Estados Unidos. En ese país, el Congreso aprobó en diciembre una prohibición a nivel nacional del uso de TikTok en dispositivos del gobierno por los riesgos de seguridad, así como su uso en la Cámara de Representantes y en el Senado.



La norma se sumó así a las prohibiciones en casi 20 estados del país, donde los republicanos han liderado el ataque contra TikTok, al afirmar que por ser propiedad de la firma china ByteDance la aplicación es insegura para los estadounidenses.

Por ser propiedad de la firma china ByteDance la aplicación es insegura para los estadounidenses. FACEBOOK

TWITTER

Y este lunes, la Casa Blanca dio un plazo de 30 días a las agencias federales para retirar la aplicación china TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales en cumplimiento del veto ordenado por el Congreso.



La directora de la oficina de administración y presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, emitió un memorando para "retirar y deshabilitar las instalaciones" de dicha aplicación en los dispositivos operados por las agencias gubernamentales.



También estipuló "prohibir el tráfico de internet" desde los dispositivos hacia la aplicación.

El veto, no obstante, no se aplica a las empresas en Estados Unidos que no estén asociadas con el gobierno federal, ni a los millones de ciudadanos que usan la popular aplicación.



Sin embargo, un proyecto de ley recientemente presentado al Congreso podría "efectivamente prohibir TikTok" en el país, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación.

La decisión en Europa

Europa fue la segunda en actuar contra la popular plataforma de videos TikTok. El pasado jueves, la Comisión Europea anunció que su personal tendrá hasta el próximo 15 de marzo para eliminar la app de sus teléfonos móviles y de sus dispositivos corporativos.



Horas más tarde se sumó a la decisión el Consejo Europeo, la instancia que representa a los países de la UE.



Según funcionarios de la Comisión Europea, se trata de una medida que busca proteger los datos de la institución y reforzar su ciberseguridad.



"Tiene como objetivo proteger a la Comisión contra las amenazas y acciones de seguridad cibernética que pueden ser explotadas para ataques contra el entorno corporativo", le dijo una alta funcionaria a la agencia AFP.



Esta no es la única aplicación que ha prohibido el Ejecutivo comunitario, ya que anteriormente también vetó la aplicación de videollamadas Zoom, pero sí permite otras similares como Skype Empresarial o Webex.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Bruselas lleva tiempo poniendo su foco de atención sobre TikTok y el resto de grandes tecnológicas, y en este contexto, en enero se reunió con el consejero delegado de la empresa china, Shou Zi Chew, a quien amenazó con prohibir su uso en la Unión Europea si no evita que los menores tengan acceso a videos potencialmente mortales" y si no evita que los datos de los usuarios se cedan a terceros países.

Canadá se suma al veto

Este lunes, el Gobierno de Canadá también anunció que a partir de este mismo martes prohibirá la aplicación TikTok en los dispositivos móviles que proporciona a su personal, alegando "un nivel de riesgo inaceptable" para la privacidad y la seguridad.



La ministra del Tesoro, Mona Fortier, afirmó que "en un dispositivo móvil, los métodos de recopilación de datos de TikTok brindan un acceso considerable al contenido del teléfono", y agregó que esta decisión se tomó "como medida de precaución".

El Comisionado de Privacidad de Canadá, un defensor del pueblo no partidista y funcionario del Parlamento, también anunció la semana pasada que inició una investigación sobre TikTok con el objetivo de establecer su conformidad con las leyes canadienses.



Su objetivo en particular es verificar que "TikTok haya obtenido un consentimiento válido para la recopilación, el uso y la comunicación de información personal".



La decisión de Dinamarca

El Parlamento de Dinamarca fue el último en tomar medidas, pues informó este lunes que había pedido a sus diputados y a todo su personal desinstalar la aplicación TikTok de los dispositivos móviles que suministra, por "riesgo de espionaje", tras las recomendaciones del centro danés para la ciberseguridad, en las que instaba a los funcionarios a suprimir TikTok de sus celulares.

¿Qué responde TikTok?

TikTok ha expresado su rechazo inmediato al veto de los países. Tras la decisión de la Comisión Europea la semana pasada, un vocero de la plataforma afirmó que la empresa se siente decepcionada y que se trata de una decisión equivocada.



"Nos hemos puesto en contacto con la Comisión para dejar las cosas claras y explicar cómo protegemos los datos de los 125 millones de personas en toda la UE que visitan TikTok cada mes", aseguró el vocero.



Nos hemos puesto en contacto con la Comisión para dejar las cosas claras FACEBOOK

TWITTER

Ante la polémica, el director general de TikTok, Shou Zi Chew, estuvo en Bruselas en enero para reuniones de alto nivel. En dichos encuentros, el empresario singapurense le habría asegurado a la UE que TikTok ya se encontraba trabajando en un sistema "robusto" de tratamiento de datos.

La plataforma también reaccionó a la decisión de Canadá. Una portavoz de TikTok dijo este lunes que la decisión de bloquear la aplicación fue "curiosa", ya que se tomó "sin citar ningún problema de seguridad específico", y lamentó que el Gobierno no se haya puesto en contacto con ellos antes del anuncio oficial.

¿Qué dice el gobierno de China?

Mao Ning, vocera del Ministerio de Exteriores de China.

China, por su parte, dirigió sus palabras puntualmente al gobierno de EE. UU. En ese sentido, Pekín acusó este martes a Washington de "abusar de su poder estatal" y de su "concepto de seguridad nacional".



La portavoz de Exteriores china Mao Ning afirmó en rueda de prensa que Estados Unidos "abusa" al "reprimir injustificadamente a empresas de otros países". Según Mao, "Estados Unidos, una gran potencia, muestra una falta de confianza en sí mismo al temer a una aplicación popular entre los jóvenes".



La portavoz expresó la oposición china a lo que describió como un "abuso de poder estatal" por parte de Washington, y pidió al Gobierno del país norteamericano que "respete los principios de la economía de mercado y de la competencia leal".



Asimismo, la vocera instó a Estados Unidos a "crear un entorno abierto, justo y no discriminatorio para que empresas de todo el mundo inviertan y operen" en su territorio.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con AFP y EFE