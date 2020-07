Miles de australianos se niegan a hacerse la prueba de coronavirus

Se rehúsan a hacerse las pruebas.



Esta es la situación en Victoria, Australia, donde alrededor de 10 mil personas se negaron a practicarse el test de coronavirus. El rebrote que se dio en el país oceánico tiene preocupadas a las autoridades, las cuales solicitaron a los ciudadanos hacerse los test correspondientes.



Aunque existen diferentes motivos para este rechazo, se identificó que muchos de los ciudadanos se niegan por las constantes teorías conspirativas y noticias falsas que circulan por internet.



(Le puede interesar: Coronavirus logró llegar a recóndito lugar en el desierto del Sahara).

“Estamos analizando los datos para saber por qué las rechaza la gente, pero nos preocupa que algunos crean que el coronavirus es una conspiración o que no les vaya a afectar”, dijo la ministra de Salud de Victoria, Jenny Mikakos, a medios locales.



“¿Por qué demonios tengo que someterme a esta prueba?”, afirmó Fano Panayides, residente de Melbourne, capital de Victoria, durante una transmisión en vivo en redes sociales. Panayides es uno de los creadores del grupo de Facebook “99 % Unite Main Group Victoria ‘it’s us or them’”, un espacio que se ha creado para coordinar una especie de resistencia contra el Gobierno.

“Si la covid fuera tan mortal, no se necesitaría ninguna prueba ya que sería obvio a simple vista”, publicó una de las ciudadanas miembro del grupo. “¿Por qué el gobierno necesita salir a la comunidad y declarar infectados a personas sanas?”, escribió otro de los usuarios.



(Le puede interesar: Impresionante antes y después de dos personas atléticas con covid-19).



En Melbourne también se han presentado varias manifestaciones contra Bill Gates y la tecnología 5G. Los ciudadanos, a su vez, han rechazado la gestión del gobierno de Victoria por cerrar constantemente establecimientos comerciales y barrios.



(Le puede interesar: ¿Qué hacen hoy los actores de la telenovela de Rafael Orozco?).

“Tenemos el virus durante 20 semanas, llegamos al pico, descendimos y ahora han decidido confinar varios suburbios e ir casa por casa para realizar las pruebas porque no tienen suficientes positivos”, afirmó Panayides, quien es un fuerte opositor de las vacunas.

La ministra Mikakos anunció el 3 de julio que se habían registrado 66 nuevas infecciones, lo que suma 442 casos activos en el estado de Victoria. Debido a esta subida de contagios, el Gobierno volvió a radicalizar las medidas decretando una cuarentena de un mes en diez zonas de Melbourne.

Victoria fue uno de los estados en Australia que tomó medidas radicales contra la pandemia cuando registró su primer caso en marzo. Jenny Mikakos también aseguró que le informaron de un ‘súper esparcidor’ del virus. “El martes me informaron sobre una secuencia genómica que sugiere que hay una única fuente de infección vinculada a muchos casos que se han detectado”, aclaró la funcionaria.



En el estado de Victoria se han realizado alrededor de 164 mil pruebas para detectar los casos positivos de coronavirus. En el resto del país las restricciones se han flexibilizado, aunque todavía mantienen cerradas sus fronteras.



Hasta el 3 de julio, el país registra 8.255 casos confirmados y 104 muertes.

TENDENCIAS EL TIEMPO

*Con EFE