Taiwán llamó el jueves a consultas a su embajador en Honduras como protesta por el viaje a China del canciller del país centroamericano para negociar el establecimiento de relaciones con Pekín, afirmó el gobierno de este territorio en un comunicado.



"Honduras ignoró más de 80 años de amistad al enviar a su canciller a China, lo que ha dañado gravemente los sentimientos de nuestro gobierno y nuestro pueblo", dijo el ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés. "Hemos decidido convocar inmediatamente a nuestro embajador en Honduras para expresar nuestro firme descontento", agregó.

La decisión responde al viaje del canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, a China para avanzar en el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín. "El canciller salió para allá [...] en seguimiento a la instrucción de la presidenta (Xiomara) Castro", declaró al diario local El Heraldo el ministro hondureño de la Presidencia, Rodolfo Pastor.



La semana pasada, Castro anunció que había instruido a su canciller negociar la apertura de relaciones "oficiales" con China. La presidenta no precisó si eso implicará una ruptura de su histórica alianza con Taipéi, pero Pekín no permite que ningún país mantenga a la vez relaciones oficiales con China y Taiwán.



Si Honduras opta por cambiar su alianza, Taiwán se quedaría con solo 13 países que reconocen oficialmente el gobierno de esta isla, que Pekín considera parte de su territorio. Reina viajó a China acompañado por la diputada oficialista Xiomara Zelaya, hija de la presidenta Castro, según indicaron bajo anonimato tres fuentes gubernamentales y diplomáticas a la AFP.



La delegación hondureña será recibida por el canciller chino, Qin Gang, dijo el ministro Pastor al diario El Heraldo. El ministerio de Relaciones Exteriores de China no confirmó la visita, pero su portavoz Wang Wenbin dijo el jueves que Pekín estaba "preparado" para entablar relaciones con Honduras.

AFP

