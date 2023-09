Un hecho de no creer, un hombre se disfrazó de payaso para alegrar la fiesta de cumpleaños de su sobrino y terminó por llevarse una gran sorpresa al descubrir que su esposa le era infiel con su hermano.



El suceso se conoció a través del testimonio de un oyente para la cadena de radio australiana 'Hit Network', durante el programa de 'Carrie and Tommy'.

El sujeto, identificado como Jake, les contó a los anfitriones del programa la ocasión en la quiso sorprender a su familia para amenizar la celebración del niño, pero el que terminó sorprendido fue él.



Todo empezó cuando su hermano aseguró sentirse indispuesto, alegando que no se sentía cómodo para usar el traje de circo con el que pretendía entretener la fiesta infantil de su hijo.



Entonces, el hombre decide ayudarlo y asumir el papel del payaso. Cambio que no le comenta a nadie, ni siquiera a su esposa: "no creí importante decírselo a ella, me pareció algo de rapidez".



Una vez Jake se pone el disfraz nota que su esposa tiene una actitud bastante extraña, ya que se le acerca de manera insistente, además de tocarlo en repetidas ocasiones.



Sin embargo, no fue hasta que ella se le abalanzó y empezó a decir el apelativo de su cuñado, que el australiano entendió que esta, en realidad, estaba seduciendo a su consanguíneo.



"Ella se acercó a mí y comenzó a tocarme y a manosearme y a decir el nombre de mi hermano y cuando me quité la máscara se quedó boquiabierta. Ella dijo: 'No eres tu hermano' y yo le respondí: 'No, no lo soy'", relató el afectado para el programa radial.



Después de lo sucedido, su esposa no tuvo más opción que confesar el engaño, dejando que Jake se enfrentara a su familia quienes, sorprendentemente, admitieron conocer la situación que sucedía a sus espaldas.



Luego de su testimonio, el australiano les confirmó a los anfitriones del espacio radial que el hecho ocurrió hace tres años y que su matrimonio se disolvió.

