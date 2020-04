‘Se ha reactivado el deseo de una democracia social’

La filósofa estadounidense Martha Nussbaum explica en su libro ‘La monarquía del miedo’ que “estamos precondicionados para evitar y temer a la muerte”, algo que usado para atizar intereses políticos puede destruir la democracia. Crisis como la provocada por la pandemia de la covid-19 podría hacernos virar hacia el autoritarismo y el recelo del otro, aunque en opinión de la pensadora hay más razones para el optimismo que para el pesimismo.

En ‘La monarquía del miedo’ usted argumenta que las crisis y momentos de incertidumbre pueden actuar como amplificadores de miedos, odios y envidias y poner en riesgo nuestras democracias. ¿Esta pandemia pone en riesgo los sistemas democráticos alrededor del planeta?



Esta crisis está provocando un mayor miedo y eso, en retorno, puede provocar un deseo de buscar el confort de un líder poderoso, con lo que las democracias se ponen en riesgo. Pero yo no veo que esté pasando aquí (en Estados Unidos). Lo que veo en mi país es un sano deseo por la coordinación que está corrigiendo exitosamente el mito de que no necesitamos un gobierno federal. La gente ve que es absurdo que los estados compitan entre ellos por material y esto reactiva el deseo de una democracia social, de un nuevo New Deal, donde esencialmente las necesidades de las personas son la verdadera misión de un gobierno federal fuerte.



No obstante, algunos países están aprovechando para imponer mayores controles sobre la población con la justificación de que ayudan a contener la epidemia, mientras que algunos ponen a autoritarismos como el chino como ejemplo de respuesta eficaz al virus...



En otros lugares sí veo la utilización de esta crisis como una excusa para hacer uso de poderes extraordinarios: (Benjamin) Netanyahu en Israel, (Viktor) Orbán en Hungría, (Narendra) Modi en la India. Pero todos estos gobernantes sin principios conseguirán todo lo que sus pueblos y sus tribunales les permitan. Está por ver si surge una fuerte resistencia democrática (frente a ellos). Pero no veo una tendencia a resistir las democracias en otras partes de Europa. En cuanto a lo que dice que algunos admiran a China, creo que los periódicos están llenos de críticas a cómo China ha ocultado la verdadera dimensión de la crisis, algo que es posible por la falta de prensa libre.



¿Cómo podemos convertir esta crisis en una oportunidad?



Creo que es una llamada de atención para corregir la desigualdad de nuestro sistema de salud, así como las desigualdades en vivienda y nutrición. El 70 % de las muertes en Chicago son de afroamericanos o latinos, por lo que la enfermedad recorre las fronteras de cuidado de salud inadecuado, el acceso a alimentación adecuada, etcétera. Ahora tenemos tiempo para pensar y todos deberíamos pensar bien.



JAIRO MEJÍA

EFE