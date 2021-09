Rusia Unida retiene mayoría en legislativas y la oposición denuncia fraude

El partido del Kremlin, Rusia Unida, retuvo la mayoría constitucional en la Duma o Cámara de diputados, según informó hoy la Comisión Electoral Central (CEC) tras el escrutinio de casi el 100 por ciento de los votos en las elecciones legislativas, en un contexto de acusaciones de fraudes masivos por parte de la oposición, mayoritariamente excluida de la consulta.



La directora de la Comisión Electoral Central de Rusia (CCA), Ella Pamfílova, en una sesión informativa después de las elecciones parlamentarias rusas en Moscú, Rusia. Foto: EFE / EPA / YURI KOCHETKOV

"Para el presidente, Vladímir Putin, lo principal eran unas elecciones competitivas, abiertas y limpias, y en este sentido evaluamos el proceso electoral de manera muy, muy positiva", señaló en su rueda de prensa telefónica diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov



"Rusia Unida, como ustedes ven, logró el mayor número de votos, lo que le garantiza la mayoría constitucional, aunque disminuyó levemente sus resultados en comparación con 2016", dijo en una rueda de prensa Ella Pamfílova, la presidenta de la CEC.



Durante los tres días de votación Rusia Unida logró el 49,85 por ciento de los votos, lo que se traduce en más de 300 escaños de los 450 que integran la Cámara baja del Parlamento ruso, lo que les permite reformar la Constitución sin la ayuda de otras fuerzas políticas.



El secretario general del partido, Andréi Turchak, estimó en 315 los escaños cosechados por los oficialistas, frente a los 334 de hace cinco años. La victoria de Rusia Unida se cimentó en las circunscripciones mayoritarias, en las que los oficialistas habrían ganado en casi 200, frente a unos 120 asientos por listas de partidos.



Este resultado permitirá al partido presidencial aprobar leyes durante los próximos cinco años sin necesidad de pactar con la oposición sistémica en el Parlamento. La baja participación presencial, poco más del 45 porc ciento -dos puntos y medio menos que hace un lustro-, benefició al partido del oso, ya que los votantes más críticos con el Kremlin se quedaron en casa ante la marginación de la oposición extraparlamentaria liderada por el encarcelado Alexéi Navalni.



En total, contando los 2,6 millones de rusos que votaron electrónicamente, la participación fue del 51,68 por ciento de los 110 millones de rusos llamados a las urnas, según Pamfílova. En segundo lugar quedó el Partido Comunista con el 18,96 por ciento de los sufragios, frente a los 13,34 por ciento que había obtenido en las elecciones de 2016.



También superaron el umbral del 5 por ciento necesario para entrar en la cámara el Partido Liberal-Democrático (7,50 por ciento), los socialdemócratas de Rusia Justa (7,44 por ciento) y la formación de nuevo cuño Gente Nueva (5,33 por ciento), considerados por muchos como un proyecto del Kremlin para dividir el voto de protesta. Por primera vez desde los años 90 habrá en la Duma rusa cinco partidos, dijo Pamfílova.

los resultados preliminares de la votación en la Comisión Electoral Central de Rusia después de las elecciones parlamentarias rusas en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2021. Foto: EFE / EPA / YURI KOCHETKOV

La oposición denuncia fraude

El Partido Comunista de Rusia anunció hoy que no reconoce los resultados del voto electrónico en la capital rusa en las elecciones legislativas, en la que participaron casi dos millones de electores.



"Ahora podemos decir claramente que los datos del voto electrónico en Moscú no los reconocemos y no los reconoceremos. Nuestra postura no cambiará ni mañana ni pasado mañana", declaró en rueda de prensa el vicepresidente del Comité Central del partido, Dmitri Nóvikov.



Según el político, los comunistas advirtieron un cambio radical en el recuento de votos en algunos colegios electorales después de que se sumara el resultado del voto electrónico al presencial. El voto electrónico fue habilitado en Moscú y otras seis regiones, y abarcó a unos 2,6 millones de votantes de los 110 millones de ciudadanos llamados a las urnas del viernes al domingo.



Los comunistas expresaron su desconfianza desde un principio respecto al voto electrónico y la votación a lo largo de tres jornadas, ya que sospechaban que este sistema podía ser utilizado por el oficialismo para manipular los resultados. Nóvikov señaló que el partido tiene previsto llevar a cabo protestas durante el próximo fin de semana en Moscú y otras regiones del país "para que se escuche la voz de la calle, la voz de los ciudadanos", ya que no fue escuchada en los colegios electorales.



Una mujer observa decenas de pantallas procedentes de cámaras de seguridad situadas en distintos colegios electorales, este domingo en Moscú (Rusia). Foto: EFE/ Yuri Kochetkov

El opositor Serguéi Mitrojin, dirigente del partido liberal Yábloko, aseguró hoy a Efe que la nueva Duma o cámara de diputados rusa no tiene ninguna legitimidad debido a los numerosos casos de fraude, especialmente en el voto electrónico.



"La nueva Duma que ha salido de los comicios no tiene absolutamente ninguna legitimidad, cero legitimidad. El órgano legislativo se ha convertido en una ficción democrática", comentó Mitrojin, candidato a la cámara baja del Parlamento ruso por Moscú.



Mitrojin adelantó que su partido, que fue víctima de "la manipulación de los resultados" tanto a nivel de listas de partidos como en varias circunscripciones mayoritarias, no reconocerá los resultados electorales.



"No los reconoceremos. Vivimos en un país donde no hay elecciones. Fue una falsificación de la voluntad popular de los rusos. Definitivamente se confirmó que

Rusia es una dictadura y su poder autoritario", apuntó. "Lo venía venir. El voto electrónico está pensado como una máquina de falsificación. Es imposible de controlar", dijo.

Unión Europea condena intimidaciones

La Comisión Europea (CE) dijo también que las elecciones rusas se celebraron bajo una "atmósfera de intimidación". "Lo que hemos visto en el caso de Rusia en los últimos días en las elecciones a la Duma es que estas elecciones han tenido lugar en una atmósfera de intimidación a las voces críticas e independientes" dijo el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Peter Stano.



"No hubo observación internacional independiente, entonces es muy difícil saber en realidad cómo se llevaron a cabo las elecciones", dijo Stano, al referirse a la ausencia de observadores electorales extranjeros en Rusia. "Pero tenemos un número de informes de observadores independientes locales que informan de muchas irregularidades durante estas elecciones", agregó.



No obstante, Stano evitó pronunciarse sobre si Bruselas reconocerá el resultado de las elecciones porque, según dijo, esta es una competencia de los países de la Unión Europea (UE) y deberán ser cada uno de los gobiernos quienes tomen su propia decisión. Aunque sí dijo que desde la UE "nunca" se va a reconocer el resultado de las elecciones en la península de Crimea porque Rusia, dijo, la anexionó en 2014 de forma "ilegal".



Por su parte, el Gobierno alemán expresó su preocupación por las informaciones por parte de observadores independientes y políticos de la oposición sobre supuestas irregularidades en las elecciones y pidió el esclarecimiento de estas acusaciones. En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, declaró que "las acusaciones deben ser tomadas en serio y esclarecidas".



Tomamos nota de las informaciones de observadores independientes en

Rusia acerca de infracciones muy serias durante los comicios que nos preocupan", dijo por su parte la portavoz de Exteriores, Maria Adebahr.

