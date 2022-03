E presidente ruso Vladimir Putin será "considerado responsable" de eventuales crímenes de guerra cometidos en Ucrania, según advirtió el vice primer ministro británico, Dominic Raab.



"Está claro tanto en el caso de Putin como de los comandantes en Moscú, sobre el terreno en Ucrania, que serán considerados responsables de cualquier violación de las leyes de la guerra", afirmó Dominic Rabb, que también es ministro de Justicia, al canal privado británico Sky News. "No vamos a mirar para otro lado", aseguró.



El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Karim Khan, anunció el lunes la apertura "lo antes posible" de una investigación sobre la situación en Ucrania. El fiscal de este tribunal creado en 2002 para juzgar las peores atrocidades del mundo dijo estar "convencido de que hay una base razonable para creer que se han cometido presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania".



Refiriéndose a Putin, sus generales y los militares rusos en Ucrania, Raab declaró a la BBC que "existe un riesgo muy real de que acaben en el banquillo de los acusados de un tribunal de La Haya".



Aseguró que si la CPI decide actuar, "estoy seguro de que el Reino Unido y sus aliados querrán proporcionar apoyo práctico y logístico".



Las oenegés Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso de bombas de racimo en Ucrania que han alcanzado a civiles.



El primer ministro británico, Boris Johnson, condenó el lunes los "bárbaros ataques aéreos llevados a cabo por Rusia" contra la población civil en Ucrania, durante una reunión con el presidente Volodimir Zelenski.

🇺🇦 Un vídeo publicado por el Servicio Estatal de Emergencias de #Ucrania muestra imágenes reproducidas en un monitor de un misil de ataque aéreo que impacta en el edificio de la Administración Estatal de la región de Járkov, el martes por la mañana. #UcraniaRusia pic.twitter.com/HRqkxlgLnv — euronews español (@euronewses) March 1, 2022

¿Qué tipo de armas son ilegales de utilizar en una guerra?

Según Amnistía Internacional, es ilegal utilizar armas cuyo efecto sea "inherentemente indiscriminado, que no puedan dirigirse contra un objetivo militar específico o cuyos efectos no puedan limitarse como dispone el derecho internacional humanitario".



Esto se debe a que su uso hace que sea prácticamente inevitable dañar o destruir a personas o infraestructuras civiles (hogares, hospitales y colegios).



Bombas de racimo



Las bombas y las municiones de racimo pueden contener cientos de submuniciones que se liberan en el aire y se esparcen indiscriminadamente en una zona de cientos de metros cuadrados. Pueden arrojarse o dispararse desde un avión o desde misiles tierra-tierra.



La submunición de racimo tiene también un alto índice de fallo, lo que significa que un elevado porcentaje no estalla al hacer impacto. Estos artefactos sin explotar constituyen una amenaza para la gente años después de haberse arrojado la bomba.



El empleo, la producción, la venta y la transferencia de municiones de racimo están prohibidos en la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, que cuenta con más de 100 Estados partes.

Cráter de un proyectil un día después de un bombardeo en una zona residencial de Kiev, Ucrania. Foto: Efe

Minas antipersonas



Las minas antipersonas son artefactos explosivos diseñados para detonar cuando alguien se acerca a ellos. Normalmente se activan cuando se pisan o mediante un cable detonador. Las minas terrestres pueden permanecer en su lugar durante décadas, lo que significa que todavía pueden mutilar, herir o matar a gente años después de terminado el conflicto.



Una vez que se activan, la explosión puede destruir múltiples extremidades, pues proyecta restos que rocían a las víctimas con fragmentos que pueden causar profundas heridas.



Resulta imposible saber cuántas minas hay enterradas en el mundo, porque permanecen sin detectar hasta el momento en que estallan. Sin embargo, la magnitud del problema puede medirse por el número de minas terrestres que ya se han descubierto y desactivado.



Desde que en 1977 se adoptó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, se han destruido 53 millones de minas. Aunque no cabe duda de que se trata de un logro notable, aún queda trabajo por hacer. Hasta noviembre de 2018, 56 países habían identificado zonas que tienen alto riesgo de estar contaminadas con minas antipersonas.



Armas nucleares



Las armas nucleares son las más destructivas, inhumanas e indiscriminadas jamás creadas, tanto por la magnitud de la devastación inmediata que producen como por la amenaza de una lluvia radioactiva extraordinariamente persistente, generalizada y con nocivos efectos genéticos.



El 7 de julio de 2017, las Naciones Unidas adoptaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, un tratado que prohíbe las armas nucleares y que abrió la puerta a una nueva era de no proliferación y abolición de las armas nucleares.



Amnistía Internacional apoya el trabajo de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) para ayudar a conseguir que los Estados se hagan partes en este tratado y a vigilar su aplicación.

Algunas de las fotos que han recorrido el planeta del conflicto ruso-ucraniano Foto: EFE / AFP

Armas químicas



Las armas químicas se definen como productos químicos que se utilizan para causar intencionadamente daño o la muerte a consecuencia de sus propiedades tóxicas. No incluyen sólo los productos químicos tóxicos en sí, sino también materiales como morteros, granadas de artillería y bombas especialmente diseñados para infligir daño mediante el lanzamiento de esos productos químicos. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre las Armas Químicas, que entró en vigor en 1997.



Robots asesinos



Los robots asesinos, o sistemas de armas autónomos, ya no son cosa de ciencia ficción.



Algunos países —como China, Israel, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— ya están desarrollando armas con una autonomía cada vez mayor, que toman importantes decisiones de vida y muerte en lugar de los humanos. Estos sistemas de armas plantean diversas cuestiones morales, legales, de rendición de cuentas y de seguridad.



Los robots asesinos sin control humano carecerían del criterio humano necesario para aplicar la ley al utilizar la fuerza. Podrían cometer trágicos errores y poner en peligro vidas de civiles. Permitir que un robot tenga poder de decisión sobre la vida y la muerte supone también cruzar una línea moral básica.



No está claro quién sería —si acaso lo fuera alguien— responsable de los actos ilegítimos de los robots asesinos: el programador, el fabricante, la persona al mando o el agente de policía. El uso de armas totalmente autónomas sin un control humano significativo podría crear un vacío en cuanto a la rendición de cuentas si las armas se diseñan para tomar sus propias decisiones sobre el uso de la fuerza, ya que dificultaría la administración de justicia, especialmente para las víctimas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Agencias

